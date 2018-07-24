Финансовый цейтнот: тарифный "геноцид", девальвация или дефолт?
Уже этой осенью Украина может почувствовать, что опоздала с выполнением обязательств перед международными кредиторами.
Правительство не прислушалось к советам инвесторов, сотрудничество с МВФ следует возобновить до начала сезона летних отпусков, поскольку предвыборная осень будет не лучшим временем для этого.
Без этого сотрудничества справиться с пиковыми выплатами внешнего долга в этом и последующих двух годах Киеву вряд ли удастся.
Дефолт и девальвация?
В июле ключевые бизнес-ассоциации - Американская торговая палата, ЕБА, Союз украинских предпринимателей, инвестиционные фонды Horizon Capital и Dragon Capital - призвали правительство договориться о приезде миссии фонда до сезона отпусков, а не откладывать выполнение обязательств и возобновление сотрудничества с МВФ на осень, когда к острым проблемам добавится и вопрос бюджета.
"В этом случае процесс может затянуться до 2019 года. Это год выборов, когда на внешнюю помощь рассчитывать не стоит. Тогда стране грозит дефолт", - заявил президент ЕБА и исполнительный директор Dragon Capital Томаш Фиала.
Он отметил, что к концу следующего года Украина должна отдать 6 млрд долларов долга. При этом экономика замедляется и не сможет дать этих средств, а использование резервов Национального банка для выплаты долгов обернется девальвацией гривны.
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В начале июля ряд украинских СМИ обнародовали прогнозы НБУ. Согласно этим документам, в случае, если сотрудничество с МВФ так и не возобновят, курс гривны на конец года может составить 31,8 грн за доллар. Если к этому добавить падение цен на металл на мировых рынках (а такое вполне может произойти из-за защитных действий США, особенно в отношении Китая), то курс может достичь 40,8 грн за доллар.
Нацбанк не подтвердил, но и не опроверг наличие таких прогнозов. Там заявили, что рассматривают различные варианты развития экономической ситуации, но пока придерживаются базового прогноза (28,5 грн за доллар на конец 2018 года) и считают, что сотрудничество с МВФ можно возобновить, чтобы получить 2 млрд долларов.
Но для этого украинское правительство должно выполнить собственное решение более чем годовалой давности и поднять тарифы на газ для населения до рыночного уровня, что некоторые обозреватели уже называют "тарифным геноцидом". А также - сократить дефицит бюджета, который растет в том числе и из-за больших расходов на коммунальные субсидии.
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Цены на газ против "обнуления" достижений
Министерство экономики заложило в свои прогнозы социально-экономического развития страны 18% подорожания газа для населения до конца 2018 года. В НБУ оценивают его в 25% в этом году, а в следующем - еще на 15%.
В инфляционном отчете за второй квартал эксперты НБУ предусматривают инфляцию именно из-за повышения цен на газ для населения, а следовательно, подорожания коммунальных услуг.
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В то же время премьер-министр Владимир Гройсман высказывается по этому вопросу достаточно осторожно. С одной стороны, он утверждает, что однозначно "не хочет повышать цены на газ". С другой - не исключает, что это может быть "вынужденным шагом".
Он напомнил, что в последующие 5 лет Киев должен вернуть кредиторам 33 млрд долларов. В противном случае, то есть при дефолте, по словам премьера, "фактически все, что мы накопили: динамику, которая будет и дальше расти, это может все обнулиться, а еще, не дай бог, уйти в минус".
Бюджетные затраты на субсидии
71
млрд грн выделено на коммунальные субсидии в бюджете 2018
18
млрд грн было выделено в 2015
-
120 млрд грн составлял в 2014 году дефицит НАК "Нафтогаз", который дотировал тарифы на газ для населения
В последние дни мая правительство продлило действие постановления №187, которое еще с лета 2017 года зафиксировало цену на газ для населения на уровне 4942 грн за тысячу кубометров без НДС.
Срок действия этого постановления - до 1 августа. К этому времени правительство должно либо продлить действие постановления, либо поднять цену.
Цена на газ для населения остается неизменной с апреля прошлого года. За год до этого, в апреле 2016 года, правительство решило, что цена на газ для населения должна рассчитываться на основе импортного паритета.
Рыночную цену на газ должны были посчитать до 1 июля 2017 года. Однако этого не произошло, поскольку тогда бы тарифы могли существенно возрасти, а в сентябре правительство решило отложить дату публикации новой цены. После этого правительство только продлевало действие соответствующего постановления.
"Окно возможностей" закрывается
Решать этот вопрос осенью может быть уже поздно, поскольку "окно возможностей" для этого быстро закрывается из-за приближения выборов, считает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.
По его словам, одним из признаков этого является рост расходов, а следовательно, дефицита бюджета с запланированных 3 млрд грн до 4 млрд грн за "популизм в головах политиков".
Экономист обращает внимание, что без возобновления сотрудничества с МВФ, Украина не только не сможет рассчитывать на деньги Всемирного банка и ЕС, но и будет иметь проблему с тем, чтобы получить какие-то средства от других кредиторов. Если же таковые и найдутся, то цена займа для Украины вряд ли будет меньше 9% годовых, тогда как МВФ и Всемирный банк одалживают под около 3%.
Другим выходом могло бы быть сокращение расходов бюджета, но, говорит Олег Устенко, "вряд ли политики на пике политического цикла будут сокращать расходы". И сокращать можно только так называемые незащищенные статьи бюджета, которых не так уж и много. Например, капитальные инвестиции. Но и это обернется негативными последствиями, особенно, учитывая состояние украинской инфраструктуры.
Из-за промедления с реформами у правительства остается немного вариантов для выплаты долгов, и все они имеют свои недостатки.
Повышение цен на газ для населения откроет доступ к деньгам МВФ и других кредиторов, но вызовет крайне негативную реакцию электората.
Выплата долгов из резервов Нацбанка угрожает финансовой турбулентностью.
Девальвация гривны, которая на время даст рост доходов бюджета и уменьшение дефицита, так же не понравится избирателям, потому что в очередной раз обесценит их доходы.
Привлечение деньги не от кредиторов, а от инвесторов требует большего времени и изменения бизнес-климата, в том числе и через реальные достижения в борьбе с коррупцией.
Поэтому, говорит эксперт, в последующие полгода-год кризиса не избежать, если не будут найдены ответы на проблемы с долгами, инвестициями и реформами.
О закрытии "окна возможностей" говорят и в Национальном банке, где невозобновление сотрудничества с МВФ называют среди главных рисков для экономики:
"Промедление с реализацией условий программы сотрудничества с МВФ уменьшает вероятность получения финансирования, предусмотренного этой программой, и все больше сужает окно возможностей в привлечении долговых ресурсов на международных рынках капитала, необходимых для осуществления пиковых выплат по государственному долгу в 2018-2020".
Пока же НБУ продолжает выплачивать долги из своих резервов. Поэтому, по итогам июня, они уже сократились до 18 млрд долларов.
За предыдущую неделю гривна потеряла к доллару 21 копейку, а к евро - 32 копейки.