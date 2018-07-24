10 самых важных новинок комик-кона в Сан-Диего. Без спойлеров!

Американский город Сан-Диего уже давно стал меккой популярной культуры, и нынешний фестиваль Comic-Con не стал исключением.

Фанаты соревновались в костюмах, а режиссеры и продюсеры делились секретами своих будущих творений.

Так, мы уже знаем, что сериал "Баффи - победительница вампиров" получит римейк, а Рейнольдс размышляет над тем, как бы исследовать сексуальность супергероя Дэдпула.

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Вот еще 10 важных вещей, которые мы узнали на нынешнем комик-коне.

1. В пять раз больше Джонни Деппов-Гриндельвальд

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Продюсеры "Фантастических зверей" сейчас находятся в процессе преобразования 128-страничной книги Джоан К. Роулинг в пять полнометражных фильмов. (Если бы мы только знали, как они это делают - какими могли бы быть наши университетские курсовые!)

Главный антагонист первых "Фантастических зверей" - белоголовый Джонни Депп, сыгравший чародея Гелерта Гриндельвальда, появился на комик-коне в образе своего персонажа, представив трейлер к следующей ленте франшизе.

Его игра в предыдущих "Фантастических зверях", правда, нравилась не всем - так, что даже сама Джоан Роулинг в прошлом году обнародовала письмо в поддержку участия Деппа в фильме.

Кроме новых "фантастических" бейстий новый трейлер раскрывает нам еще несколько долгоиграющих тайн, которые манят чуть ли не всех фанатов "поттерианы". В частности, и об одном из главных протагонистов - Альбусе Дамблдоре.

В одном из кадров трейлера Дамблдор смотрит в зеркало Яцрес, которое показывает самые сокровенные желания сердца своего зрител, - и видит в нем себя рядом с Гелертом Гриндельвальдом. Может ли это намекать на его романтические чувства к Гриндельвальду?

2. Шазам - супергерой, которого мы ждали

"Шазам" (Shazam) - приложение, которое, видимо, в какой-то момент спасало многих из нас, определяя автора и название той неизвестной, но такой красивой песни, которую мы услышали в кафе, магазине или, например, в фильме.

Но скоро в нашей жизни может появиться еще один Шазам - супергерой, который, впрочем, никак не связан с приложением.

Тизер к новому супергеройскому фильму за выходные собрал шесть миллионов просмотров в YouTube - больше, чем трейлер "Фантастических зверей".

С первого взгляда на тизер кажется, что эта лента имеет то, чего не хватает ее супергеройским конкурентам - реалистичных диалогов и хорошего чувства юмора (стоит, возможно, поблагодарить "Дэдпула", который едва ли не первым протоптал эту тропинку).

3. Больше новой "Доктора Кто"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Mandip Gill, Jodie Whittaker and Tosin Cole were on BBC America's Doctor Who Panel

Когда Доктор регенерирует, это практически всегда означает большие изменения во всем сериале - не только новая внешность главного героя, но и новые помощники, а иногда - например, в этот раз - вообще новый пол.

Первая женщина-Доктор - большое достижение для телевидения. То, что роль нового Доктора сыграет британка Джоди Уиттакер, стало известно еще в декабре прошлого года. Но только на комик-коне стало до конца понятно, насколько иным будет новый сезон сериала с ее участием: женщины приобщатся ко всем процессам производства - от написания сценариев до режиссуры и постпроизводства.

Трейлер первой серии, показанный на комик-коне, также подтвердил давние слухи о том, что ее действие будет разворачиваться вокруг правозащитного движения в США в 1960-х. В одной из сцен Доктор и его компаньоны стоят перед зданием, напоминающим мотель в Мемфисе, штат Теннесси, где в 1968 году застрелили Мартина Лютера Кинга.

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4. Аквамен: бояться ли теперь аквариумов?

Если "Челюсти" отбили у многих из нас желание купаться в море, то новый "Аквамен" может отбить желание ходить в аквариумы.

В одной из ужасающих сцен нового приключенческого фильма из вселенной DC Comics юный герой Артур Карри предписывает всем рыбам в гигантском аквариуме - включая гигантские акулы - повиноваться его воле.

DC Comics ранее не очень уважали мнение фанатов и критиков - вспомнить только "Отряд самоубийц" или "Бэтмен против Супермена", - и студия недавно изменила стратегию. Вместо того, чтобы играть с многогранностью своего фантастического мира, там решили сосредоточиваться на ярких персонажах - как это уже было с "Чудо-женщиной", а теперь будет с "Акваменом".

"Аквамен" выйдет на большие экраны в декабре. Главные роли в нем сыграли Хал Дрого из "Игры престолов", Джейсон Момоа, Николь Кидман и экс-супруга Джонни Деппа Эмбер Герд.

5. Да здравствует Breaking Bad!

Копірайт зображення Getty Images Image caption Аарон Пол с пятимесячной дочкой Стори

Со времен выхода сериала Breaking Bad (что в украинском переводе получило название "Во все тяжкие") прошло - приготовьтесь! - 10 лет.

Рассказ о превращении больного раком школьного учителя химии Уолтера Уайта в наркобосса Гейзенберга в паре с партнером Джесси Пинкманом захватил воображение зрителей по всему миру. Он также превратил актеров, сыгравших главные роли - Брайана Крэнстона и Аарона Пола - в суперзвезд.

Пол на нынешнем комик-коне признался, что скучает по своей роли - даже несмотря на то, что последняя серия последнего пятого сезона вышла на экраны еще в 2013 году.

На комик-коне актер появился с пятимесячной дочкой Стори, одетой в желтый защитный костюм и защитную маску, которые сделали ее папу таким известным.

И авторы сериала - среди них и сценарист Гиллиган - собрались на комик-коне не только, чтобы вспомнить героическое прошлое, но и чтобы объявить о будущем.

Во-первых, на вопрос, появится ли "сладкая парочка" Уайта и Пинкмана снова на экранах, Гиллиган ответил, что будет "очень печально", если их так и не будет в приквеле к "Во все тяжкие" - комедийном сериале "Лучше звоните Солу".

А на вопрос о возможном спин-офф с участием Уайта и Пинкмана сценарист ответил коротко: "Все возможно".

6. Милли Бобби Браун переходит с малых экранов на большие

Копірайт зображення Getty Images Image caption Милли Бобби Браун с Верой Фармигой

Карьера на большом экране 14-летней Милли Бобби Браун, покорившей сердца зрителей сериала "Очень странные дела", начнется с "Годзиллы". Именно в ленте-продолжении фильма 2014 года - "Годзилла II Король монстров", который выйдет на экраны весной 2019 года, сыграет эта юная актриса.

А что с сюжетом? В официальном либретто можно немного запутаться: "История рассказывает о героических усилиях криптозоологического агентства "Монарх", которое пытается сдержать гигантских монстров. На этот раз против могущественного Годзиллы выступают Мотра, Родан и ультимативный кайдзю - трехглавый монстр Кинг Гидора".

Что ж, посмотрим, что из этого получится.

7. "Бруклин 9-9"под новым "зонтиком"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Актерский состав "Бруклин 9-9"

Бурные аплодисменты, которыми зрители встретили актерский состав комедийного полицейского сериала "Бруклин 9-9" только еще раз подтвердили, что канал NBC недаром спас сериал от закрытия, выкупив права на его съемки в Fox.

До сих пор лауреат "Эмми" и "Золотого глобуса" поднимал в своих сериях важные вопросы современного общества, а именно - полицейские предубеждения или бисексуальность. И в комик-коне авторы сериала не изменили своему амплуа: обсуждали бисексуальность одной из главных героинь Розы Диас, которую играет Стефани Беатрис. Ее камин-аут как бисексуальной женщины стал переломным моментом на американском телевидении.

8. Не разочарованные "Разочарованием"

Копірайт зображення Netflix

Не так уж трудно догадаться - по стилю анимации, - что авторы "Разочарования" - те же, что создали обожаемых всеми нами "Симпсонов".

И новое шоу Мэтта Грейнинга значительно мрачнее своих предшественников, живших в городке Спрингфилд. Новый мультсериал повествует о принцессе Бин, сильно склонной к алкоголю.

Ее сопровождает друг-эльф Эльфо и личный демон Люция. Мультсериал высмеивает стереотипы современной научной фантастики и фэнтези.

Первый сезон из 10 серий выйдет на стриминговом сервисе Netflix уже 17 августа.

9. Тизер "Оно: Часть вторая"

Режиссер "Оно" Андрес Мускетти не смог лично приехать на комик-кон в Сан-Диего, потому что как раз снимал "Оно: Часть вторая" в Торонто.

В новом фильме - сплошные звезды: Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер... Действие ленты происходит через 27 лет после первого фильма.

Фильм находится в стадии производства всего несколько недель, однако авторы, присутствующие на комик-коне, уже показали несколько тизеров.

Фанатам Стивена Кинга придется подождать новой ленты - она выйдет на большие экраны не раньше сентября 2019 года.

10. "Все женщины - ведьмы" переснимут

Копірайт зображення Getty Images Image caption Актрисы новых "Всех женщин ведьм"

Актерский состав и авторы новой версии сериала Charmed, известного в Украине как "Все женщины - ведьмы" и повествующего о жизни сестер-ведьм, на комик-коне обсуждали, насколько новый сериал будет отличаться от оригинала.

Фанатам даже показали первую - пилотную - серию, в которой было много ссылок на оригинальный сериал.

По словам исполнительного продюсера Дженни Снайдер Урман, сейчас - лучшее время для римейка сериала, ведь "оригинал так много рассказывал о расширении прав и возможностей женщин и сестринства, и женщин, которые захватывают мир, и это то, что нам сейчас так нужно".

Оригинальный сериал выходил на экраны с 1998 по 2006 годы. Новый также будет иметь в центре сюжета трех сестер-ведьм, однако сконцентрируется на более современных проблемах.

В новом сериале снимутся Мэделин Манток, Мелони Диас и Сара Джеффри. Выйдет в октябре этого года.

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