"Черный ад": рассказы очевидцев и фото пожаров в Греции

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По меньшей мере 60 человек погибли в пожарах в Аттике неподалеку от Афин. Это самые масштабные пожары в стране за последние десять лет.

Такие данные сообщили местные власти после того, как огонь опустошил побережье курортного городка Мати.

Спасатели нашли тела 26 взрослых и детей, которые, судя по всему, умирая, бросились в объятия друг друга после того, как попали в огненную ловушку в нескольких метрах от моря.

Кроме того, многие люди обращались в спасательные службы, разыскивая пропавших.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Спасатели прибыли на место, где нашли тела погибших после пожара

Сотни пожарных боролись с огнем, власти Греции уже обратились за международной помощью.

В украинском Министерстве иностранных дел заверили, что, по предварительной информации, пострадавших и погибших среди граждан Украины нет. Об этом в своем Twitter написал заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

Шокированные очевидцы

Копірайт зображення Anadolu Agency/Getty Images Image caption Сожженные автомобили в курортном поселке Мати

Житель Мати Костас Кукумакас не может сдержать эмоций, вспоминая о событиях, очевидцем которых он стал.

"То, что произошло здесь, в восточной Аттике, - черный ад. После того, как я прошел сотни автомобилей и домов в огне сегодня утром, я пришел во двор, где полиция сообщила, сколько людей нашли мертвыми", - вспоминает мужчина.

"Я мог видеть некоторых из тех, кто лежал на земле, дым и токсический запах заполняли все вокруг. Большинство из них были туристами, которые пытались спастись, но им не удалось этого сделать", - добавляет он.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Люди наблюдают за пожарами с холма в городе Рафина

Аномальная жара держалась весь понедельник, 23 июля, отметила в разговоре с ВВС News Украина украинка Екатерина Бондарчук, которая сейчас путешествует по Греции.

Температура воздуха достигала 40 градусов. Из-за жары даже закрыли Акрополь в Афинах.

"Сегодня (во вторник) утром жженым пахло уже на выезде из города. Под Афинами сначала начали появляться пожарные вертолеты, а потом уже и сама зона пожара. Прилегающая к хайвею, километров двадцать. На вид дома пострадали меньше, больше - леса", - рассказывает о своих впечатлениях украинка.

Народный депутат Владимир Арьев также оказался свидетелем пожаров, о чем написал в своем Facebook.

"Под Афинами попали в эпицентр событий, горячих в прямом смысле. В этом районе уже 24 погибших. Мы едва оттуда выбрались, но, слава Богу, все хорошо. Берегите леса!", - написал депутат.

Насколько все плохо в Мати?

Эвангелос Бурнус, мэр города Рафина, сообщил Skai TV, что погибло как минимум 60 человек.

Отчаявшиеся семьи, пытавшиеся спастись в море, попали в ловушку среди стен дыма и пламени. Другие умерли в зданиях или автомобилях.

Копірайт зображення Reuters Image caption Женщина в Мати пытается найти свою собаку

После того, как 26 тел нашли на открытом пространстве, глава Красного Креста Греции Никос Экономопулос сказал:

"Они пытались найти путь для побега, но, к сожалению, эти люди и их дети не успели вовремя. Инстинктивно, увидев, что конец близко, они обнялись".

Лодки береговой охраны и частные суда подобрали сотни тех, кто смог добраться до гаваней или пляжей.

"К счастью, здесь было море, и мы пошли в море, так как пламя все время гнало нас к воде, - говорит Костас Лаганос, один из выживших. - Оно жгло наши спины, и мы ныряли в воду .... Я сказал: Боже, мы должны бежать, чтобы спастись".

Что привело к пожару?

Пожары в Аттике периодически возникают во время жарких и сухих летних месяцев. Пламя, охватившее регион на этой неделе, раздули сильные ветры.

Чиновники, которых цитирует информационное агентство AFP, предполагают, что на этот раз пожары могли спровоцировать поджигатели, которые хотели ограбить заброшенные дома.

"15 пожаров начались одновременно в трех разных местах в Афинах", - сказал представитель правительства Димитрис Цанакопулос.

Копірайт зображення EPA Image caption Дым в окрестностях Афин

По его словам, Греция уже попросила дроны у США, "чтобы наблюдать и выявлять любую подозрительную деятельность".

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