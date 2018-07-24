Копірайт зображення Getty Images Image caption Скоростной интернет позволит роботам, разнообразным датчикам и другим устройствам быстро общаться между собой

Супербыстрый мобильный интернет пятого поколения 5G могут запустить в некоторых странах уже в следующем году - он будет быстрее в 10 или даже 20 раз.

Что изменится с новым интернетом и нужно ли для него покупать новые телефоны? И будет ли его сигнал мощнее в отдаленных регионах?

Что такое 5G?

Это новое поколение мобильного интернета, которое должно обеспечить значительно более быструю передачу данных на телефон и с телефона, более широкое покрытие и более стабильную связь.

Речь идет об усовершенствованном использовании радио диапазона и возможности одновременного доступа к мобильному интернету для большего количества устройств.

Что он даст?

"Все то, что мы делаем с нашими смартфонами сейчас, мы сможем делать быстрее и лучше", - объясняет Иен Фогг из аналитической компании OpenSignal.

"Представьте смарт-очки с дополненной реальностью, мобильную виртуальную реальность, значительно более качественное видео, вещи с подключением к интернету, которые будут делать наши города более "умными", - добавляет он.

"Но самое увлекательное - все те новые сервисы, которые непременно появятся, но которые мы пока не можем предсказать", - обещает Иен Фогг.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Беспилотные автомобили смогут поддерживать контакт друг с другом и с дорожными службами

Представьте целые рои дронов, которые будут совместно проводить поисковые и спасательные миссии, предотвращать распространение пожаров или мониторить дорожное движение - в постоянной связи через сети 5G между собой и с базами на земле.

Также ожидается, что 5G станет крайне важным для взаимодействия беспилотного транспорта между собой и отслеживания ситуации на дорогах.

Увеличение скорости почувствуют и геймеры на мобильных девайсах, мобильное видео будет загружаться мгновенно и без "глюков", а видеозвонки станут более качественными и надежными.

В конце концов, разнообразные фитнес-устройства, которые носят во время физических упражнений или нагрузок, смогут в реальном времени отслеживать физическое состояние своих носителей и связываться с врачами в случае чрезвычайных ситуаций или угрозы здоровью.

Как он работает?

Ожидается введение сразу нескольких новых технологий, но полностью стандарты для всех 5G-протоколов пока не выработаны.

Высокочастотные полосы передачи сигнала предоставляют большую функциональность, однако более короткая длина волны означает, что диапазон такого сигнала более слабый - он легче блокируется физическими объектами на его пути.

Поэтому передатчиков сети может стать значительно больше.

Однако такое решение - дорогостоящее, и не все телекоммуникационные компании уже готовы его воплотить.

Так ли сильно 5G будет отличаться от 4G?

Да, это новая радиотехнология, но в начале это может ощущаться не столь сильно, ведь операторы сетей будут использовать ее для усиления действия 4G интернета - чтобы переход пользователей на 5G был постепенным.

Поэтому скорость интернета будет зависеть от того, какое оборудование будет использовать оператор сети, а также от установки новых антенн и передатчиков.

Насколько быстрым может быть 5G?

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Самые быстрые нынешние мобильные сети 4G предлагают среднюю скорость в 45 мегабит в секунду.

Производитель телекоммуникационного оборудования Qualcomm считает, что при 5G скорость интернета будет выше в 10-20 раз - и это в обычных условиях, а не во время лабораторных исследований.

То есть для того, чтобы загрузить фильм в хорошем качестве, потребуется около минуты.

Однако это касается 5G сетей, построенных на основе нынешних 4G сетей.

А отдельные специальные 5G сети смогут легко достигать стандартной скорости более чем 1 гигабит в секунду. Но все это, похоже, станет возможным только через несколько лет после внедрения 5G.

Зачем миру 5G?

С увеличением количества смартфонов в мире мы ежегодно загружаем все больше данных - очень быстро растет популярность видео и музыки.

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Существующий частотный ресурс перегружен, что приводит к проблемам со связью. Особенно когда много людей, находящихся рядом, пытаются одновременно зайти в интернет.

5G гораздо лучше справится с ситуацией, когда к сети подключаются тысячи девайсов - от смартфонов до датчиков оборудования, от видеокамер до умных уличных фонарей.

Когда это произойдет?

Маловероятно, что большинство стран запустят 5G до 2020 года, но катарская компания Ooredoo заявила, что уже запустила коммерческую сеть 5G. В Южной Корее планируют сделать это в следующем году: три крупнейшие сети договорились начать запуск одновременно.

Китай также планирует запустить 5G в 2019 году.

Будет ли нужен новый телефон?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Для 5G смартфонам нужны новые микросхемы

Боюсь, что да. Но, когда в 2009-2010 году ввели 4G, смартфоны для сети появились раньше, чем полностью заработала инфраструктура. Что стало определенным разочарованием для клиентов, которые заплатили заранее за то, что до конца не работало.

На этот раз, по мнению Иена Фогга из аналитической компании OpenSignal, производители вряд ли допустят ту же ошибку. Телефоны появятся только тогда, когда новые сети будут полностью готовы, возможно в конце 2019 года.

Эти телефоны нового поколения смогут без проблем переключаться между сетями 4G и 5G для более стабильной связи.

Станет ли это концом стационарной связи?

Если коротко, то нет. Телекоммуникационные компании слишком много инвестировали в оптоволоконные и медные линии фиксированной связи, чтобы так просто сдаться.

Домашняя и офисная широкополосная связь останется еще в течение многих лет.

Какой бы хорошей ни была беспроводная связь, многие предпочитают стабильные и надежные провода.

5G может стать неким дополнительным сервисом в нашем общении с окружающим миром. Это также облегчит "интернет вещей" - глобальную сеть подключенных к интернету физических устройств, оснащенных сенсорами, датчиками и устройствами передачи информации.

Будет ли это работать в сельской местности?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Для отдаленных районов вряд ли что-то изменится

В Великобритании и во многих других странах часто жалуются на отсутствие сигнала и низкую скорость передачи в сельской местности. Но 5G не обязательно решит эту проблему, поскольку 5G будет работать на высокочастотных полосах, по крайней мере вначале. Эти полосы имеют большую мощность, но покрывают короткие расстояния.

5G станет в первую очередь связью для густонаселенных территорий.

Низкочастотные полосы (как правило, 600-800 МГц) лучше работают на больших расстояниях, поэтому операторы сети сосредотачивают свое внимание на улучшении 4G LTE покрытия параллельно с развертыванием 5G.

Но реальность такова, что для некоторых людей в очень отдаленных районах связь все равно будет плохой.

В Украине связь 4G доступна только в нескольких десятках населенных пунктов.

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