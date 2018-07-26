Экстремальная погода в Киеве: почему ливни станут нормой и как спасаться

Копірайт зображення UNIAN Image caption Аномальный ливень в среду затопил подземные переходы и автодороги в Киеве

Из-за глобального изменения климата мощные ливни в Украине будут идти все чаще. Поэтому к новой погоде стоит готовиться уже сейчас.

В среду, 25 июля, Киев накрыли мощные ливни. За несколько часов в городе выпала трехмесячная норма осадков.

Дожди парализовали столицу, затопили подземные переходы и автодороги сразу в нескольких районах. А недалеко от станции метро "Почайна", на пересечении улиц Телиги и Кирилловской, частично обрушился мост, который как раз ремонтировали.

Мэр Киева Виталий Кличко, который выехал на место происшествия, пояснил, что разрушение вызвал большой поток воды. Мэр также пообещал как можно быстрее решить проблемы, которые повлекла стихия.

Впрочем, косметического ремонта будет недостаточно, подчеркивают урбанисты.

"Аномальные ливни в Украине - лишь первый звоночек дальнейших глобальных изменений климата", - говорит Дмитрий Беспалов, преподаватель кафедры градостроительства Киевского национального университета строительства и архитектуры.

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"То, что мы видели в среду, будет повторяться все чаще и чаще, - объясняет он. - Даже капитального ремонта уже недостаточно, ведь это только воспроизведение в первозданном виде сооружений 70-х годов. Надо полностью менять планировку и перерабатывать весь дренаж улиц".

Почему Киев затопило?

В масштабных затоплениях власти обвиняют погоду и устаревшие стоки, которые не приспособлены для такого количества осадков.

"Действительно, есть проблемы на "Левобережной". У нас в этом году запланированы там работы по обустройству системы ливнестоков, поскольку старые не справляются с таким количеством воды. К концу этого года новая система на "Левобережке" будет", - заверил Кличко.

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Затопления на Дорогожичах и Шулявке мэр назвал "чрезвычайными".

"Когда вода сойдет, сможем установить точную причину, почему так произошло. Сейчас же знаем, что обесточивание стало причиной того, что помпы прекратили откачивать воду. Велика вероятность, что произошло это из-за отключения электроэнергии во время грозы", - пояснил он.

Проблема ливнестоков не нова, подчеркивает Александр Густелев, генеральный директор коммунальной корпорации "Киевавтодор".

По его словам, в городе 800 километров ливнестоков, которые не реконструировали около 60 лет.

"Нельзя за 2-3 года отремонтировать то, что не ремонтировалось 50-60 лет", - говорит Густелев.

И добавляет, что разрушенный мост около "Почайны" построили еще в 1965 году, и с тех пор его ни разу капитально не ремонтировали.

Проблемная канализация и дороги

Система водоотведения в Киеве, которая находится не лучшем состоянии, в экстремальную погоду совсем выходит из строя, объясняет директор Института города Александр Сергиенко.

По его словам, в Киеве 30 тыс. ливневых канализационных колодцев, которые постоянно засоряются, в том числе песком, которым каждую зиму посыпают улицы столицы - а это около 100 тыс. тонн песка ежегодно.

"Все эти колодцы под землей связаны трубами, по которым вода стекает в Днепр и в другие реки. Чтобы система работала, во-первых, эти колодцы должны быть чистыми, во-вторых, должна быть правильно спроектирована и рассчитана канализация, а в Киеве очень сложный рельеф и очень сложно эту канализацию прокладывать", - объясняет тонкости системы Сергиенко.

Затопления в районе станции метро "Левобережная" урбанист объясняет тем, что канализация здесь изначально была построена неправильно: "Если в канализации неправильно сделан уклон, воде просто некуда идти, и она стоит. Именно это происходит на "Левобережной".

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Чтобы дождевая вода не скапливалась на улицах, следует также строить дороги и тротуары с правильным уклоном, который бы позволял собирать воду в специальные стоки и отправлять ее прямо в канализацию, говорит городской планировщик, архитектор Влодко Зотов.

"Этими вопросами нужно начать заниматься, - говорит он. - Сейчас мы не готовы к стихийным бедствиям. Только что я прошел по улице, где на 200 метров не было ни одной дождевой канализации, которая бы принимала воду".

Новые системы водоотведения прокладывают во время капитального ремонта дорог, уверяют в мэрии. За два предыдущих года в Киеве отремонтировали 502 км дорог и проездов. Еще 300 км планируют отремонтировать в этом году. Но это все равно меньше половины столичных автодорог.

Впрочем, даже уже проведенный ремонт вызывает вопросы у специалистов.

"Состояние, в котором сдаются дороги, - недопустимо. Когда вы идете по свежеотремонтированному асфальту и видите на нем лужи, это преступление, такого просто не может быть, - возмущается Дмитрий Беспалов. - Тротуар должен иметь поперечный наклон, должна быть ровная поверхность, чтобы эффективно стекала вода и вы не промочили ног".

Тропические ливни наступают

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Ремонтировать дороги и канализацию - недостаточно, убежден урбанист. Изменения климата уже заставляют города по всему миру пересматривать свои системы водоотвода - проводить реконструкции улиц и дренажных систем с расчетом на дальнейшие изменения климата.

"У каждого города есть некая среднемесячная норма осадков. На это рассчитаны все канализации, диаметры труб, шаг коллекторов. В Киеве системы были заложены в 50-60-е годы, тогда климат был совсем другим, - говорит Беспалов. - Эти ливни - только первый звоночек, в перспективе 10-30 лет все может ухудшиться".

Ситуация в Киеве не уникальна. Летом 2017 года ливни в Восточной Германии затопили улицы Берлина и еще нескольких соседних городков. Вода залила подземные переходы, станции метро и уничтожала автомобильные дороги.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Аномальные ливни ненадолго затопили дороги и переходы в Берлине и его окрестностях в июне 2017 года

Полностью перестраивать всю канализационную систему с расчетом на экстремальную погоду - дорого и сложно, признает Григорий Мельничук, координатор Совета по урбанистике Киева.

В той же Германии, которая уже столкнулась с климатическими изменениями, разработали довольно бюджетное решение.

"Вместо того, чтобы всю воду пытаться одновременно отвести в главную реку, следует устраивать такие своеобразные бассейны, где бы вода удерживалась в пиковые периоды. И уже оттуда постепенно сливалась или испарялась. Это немецкий подход", - объясняет эксперт.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption В немецком городке Майсен мощные ливни разрушили дорогу в мае 2017 года

То есть воду можно не просто сливать в канализацию, а собирать, при этом еще и с пользой использовать для технических нужд, добавляет Влодко Зотов.

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