Цена на газ для населения останется без изменений. По крайней мере до сентября

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Правительство продлило действие постановления, которым с прошлого года зафиксировало цену на газ для населения на уровне 4 942 грн за тысячу кубометров без НДС.

Для конечного потребителя с учетом НДС и других платежей газ стоит 6 958 гривен за тысячу кубов.

В сообщении о продлении действия постановления говорится, что "ценообразование на газ для населения является одной из ключевых тем переговоров Украины с Международным валютным фондом". Эти переговоры пока продолжаются.

В правительстве отмечают, что "цена на газ - слишком чувствительная тема, чтобы подходить к ее решению исключительно математическим способом".

Накануне Совет по финансовой стабильности, в который входят руководители ведущих финансовых органов Украины, призвал не медлить с возобновлением сотрудничества с МВФ, поскольку это может стать главным риском для стабильности украинской экономики.

В начале июля ключевые бизнес-ассоциации призвали правительство договориться о приезде миссии фонда до сезона отпусков, а не откладывать возобновление сотрудничества с МВФ на осень, когда к острым проблемам добавится вопрос бюджета.

Тогда переговорный процесс может затянуться до начала 2019 года, когда Украина войдет в избирательную кампанию, а следовательно шансы получить кредиты от международных партнеров будут еще меньше.

Без них, как считают инвесторы и обозреватели, Украине может угрожать дефолт, то есть неспособность расплатиться с внешними долгами, или резкая девальвация гривны.

В марте 2017 года правительство приняло постановление №187, которое предусматривало, что с 1 апреля 2017 года цена на газ, поставляемый населению и производителям тепла, должен составлять 4 942 гривен за тысячу кубов (без НДС).

Постановление также предусматривало, что до 1 июля 2017 года рассчитают, а с 1 октября применят новую цену с учетом так называемого "импортного паритета".

Однако летом прошлого года правительство заявило, что оснований для повышения цены на газ нет, а значит, цена не вырастет, и после этого лишь продлевало действие постановления. Все это время продолжались и переговоры с МВФ, последний транш от которого Киев получил в апреле прошлого года.

Бюджетные затраты на субсидии 71 млрд грн выделено на коммунальные субсидии в бюджете 2018 18 млрд грн было выделено в 2015 120 млрд грн составлял в 2014 году дефицит НАК "Нафтогаз", который дотировал тарифы на газ для населения UNIAN

Аргументы МВФ остаются неизменными за многие годы "газовых" дискуссий с Киевом - субсидирование цен на газ для населения создает скрытый дефицит бюджета. Ранее он формировался как убыток "Нафтогаза", теперь "перетек" в субсидии.

Аргументы Киева заключаются в том, что значительная часть газа, которую потребляет население Украины, поступает из собственной добычи, а не от импорта. А собственная добыча является более дешевой. Кроме того, в правительстве опасаются, что рост тарифов приведет к росту суммы, необходимой для выплаты субсидий.

Очередное решение о цене на газ для населения было принято на заседании правительства.

На этом же заседании правительства приняли новую процедуру электронных торгов лицензиями на пользование недрами, прежде всего газодобычи.

По словам Владимира Гройсаман, новые правила лицензирования позволят простимулировать добычу полезных ископаемых в Украине, в частности и газа, а это, в свою очередь, позволит отказаться от дорогого импортного газа и перейти на более дешевый газ внутренней добычи.

"Цель - открыть геоданные, дать возможность приходить бизнесу на основе прозрачных аукционов и добывать газ, чтобы мы отказались от импорта. Как откажемся - снизим цены и не будем находиться под влиянием импортных цен", - заявил премьер.

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