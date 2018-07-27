Солнце восходит над Африкой: как этот континент может спасти экономику Украины

Копірайт зображення Getty Images Image caption Построенный в столице Сенегала Дакаре монумент "африканского ренессанса" лучше всего отражает оптимизм относительно развития Африки, который укрепился за последние 15 лет

Континент возможностей, богатый ресурсами и молодежью, со странами, где самые высокие показатели экономического роста в мире - все это об Африке. В последние 15 лет здесь растут экономики, повышается потребление и формируется средний класс.

По данным Всемирного банка, три африканские страны в 2017 году вошли в топ-10 наиболее динамичных экономик мира, а возглавляет этот список экономика стомиллионной Эфиопии. В 2017 году она выросла на 8,2%. В десятку вошли Танзания и Джибути (7,2 и 7% соответственно).

Может ли Украина использовать бурное развитие Африки для развития своей экономики и для замены утраченных рынков России и других стран СНГ?

Эксперты и дипломаты, опрошенные BBC News Украина, рассказывают, как этого достичь и что этому мешает.

Пан или пропал

"Африка - один из регионов, который не насыщен товарами и который растет. Кто будет контролировать Африку, тот будет динамично развиваться", - отмечает украинский бизнесмен Артем Гудков. Он вместе с единомышленниками создал компанию Global Ukrainian Distribution Investment and Trading (GUDIT) и открыл в июле украинский торговый дом на востоке Африки - в Танзании.

Ранее г-н Гудков несколько лет работал в Демократической Республике Конго, где продавал украинскую курятину, а по возвращении создал в Украине консалтинговую компанию, которая предоставляла услуги украинскому бизнесу в регионе.

По его подсчетам, украинские компании могут увеличить экспорт для стран субсахарской Африки на 10-15 млрд долларов, что может покрыть потери рынков в России.

Копірайт зображення Артем Гудков Image caption Артем Гудков не устает доказывать, насколько перспективным является сотрудничество с Африкой

"Африка не имеет специалистов и предприятий во многих отраслях, а Украина имеет. Наши технологические товары, которые не выдерживают конкуренции на Западе, мы можем экспортировать сюда", - отмечает Артем Гудков.

По мнению бизнесмена, Украине следует развивать производственную кооперацию и даже инвестировать в африканские страны.

"Самое ужасное, что может прозвучать на встрече украинских и африканских чиновников, - инвестируйте в Украину. Они рассматривают нашу страну как более развитую, чем их, и сами ждут инвестиций. Если же Украина не будет в Африку инвестировать, - наши усилия там будут напрасными", - отмечает он.

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Например, по мнению бизнесмена, стоит подписывать как можно больше договоров о свободной торговле со странами Африки, выделять стипендии для студентов оттуда, как это активно делает Китай.

"Эти люди, когда станут чиновниками или бизнесменами в своих странах, с благодарностью будут вспоминать о оказанную помощь и содействие сотрудничеству", - считает он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Аддис-Абебу на саммиты Африканского союза приезжают все африканские президенты. Может быть, открыть здесь представительство Антонова?

По мнению Гудкова, Украина должна приходить в Африку с готовыми идеями: украинские инженеры могут реформировать местную инфраструктуру и строить новые электростанции. Маловероятно, что Украине будет угрожать "отток мозгов" в Африку, а вот валютные зарплатные поступления оттуда не помешали бы.

Как и чем Украина торгует с Африкой

По данным Госкомстата, товарооборот с Африкой в ​​2017 году составлял 4,7 млрд долларов, из них украинский экспорт - более 4 млрд долларов, а импорт из стран Африки - более 700 млн долларов. Африка приносит Украине 9% валютных поступлений от экспорта, а положительное сальдо торговли с ней очень велико. Особенно, если учесть, что в целом Украина в прошлом году импортировала продукции на 6 млрд долларов больше, чем экспортировала (49 млрд против 43 млрд).

Кроме того, украинский экспорт в Африку превышает экспорт в Россию. В прошлом году украинский экспорт в Россию составлял 3,9 млрд долларов, импорт - 7,2 млрд долларов.

Почти 80% украинского экспорта в регионе идут в страны Северной Африки. это:

Египет - 1,8 млрд долларов

Алжир - 535 млн долларов

Тунис - 289 млн долларов

Марокко 221 млн долларов

Ливия - 207 млн ​​долларов.

Египет является седьмым партнером Украины по экспорту и 13-м партнером по торговле.

Показатели экспорта в страны субсахарской Африки, экономика которых преимущественно растет быстрее, чем экономика Северной Африки, - скромнее:

экспорт в Эфиопию - 110 млн долларов

в Нигерию - 95 млн

в Сенегал - 94 млн

в Кению - 79,5 млн

в ЮАР - 75 млн

в Кот-д'Ивуар - 67 млн

в Мавританию - 67 млн

в Гану - 61 млн.

Украина преимущественно экспортирует в Африку черные металлы и сельскохозяйственную продукцию, а именно - зерновые и подсолнечное масло.

Копірайт зображення Наталия Микольская Image caption На прилавках супермаркетов в Гане доминирует украинское масло

В 2017 году экспорт товаров из Украины в Африку увеличился на $ 82,6 млн или на 4,7%, в основном благодаря древесине, минеральным продуктам и товарам легкой промышленности.

Торговый представитель Украины, заместитель министра экономического развития Наталия Микольская рассказывает, что в 2016 году Офис содействия экспорту возил украинских предпринимателей в Кению и Танзанию, а в апреле 2018-го - в Нигерию и Гану.

Копірайт зображення Наталия Микольская Image caption Наталия Микольская на встрече с вице-президентом Нигерии Эми Осинбаджо (в центре) в апреле обсуждала увеличение сотрудничества с этой влиятельной страной Африки

По ее словам, эти страны - одни из наиболее перспективных направлений для украинского экспорта. В Кении заинтересованы в продукции энергетического машиностроения, АПК и фармацевтике из Украины, в Танзании - в сельскохозяйственных машинах и оборудовании для переработки аграрной продукции.

В Нигерии есть спрос на товары легкой промышленности, бумагу, мебель, электроаппаратуру и кондитерские изделия, а в Гане - на черные металлы и изделия из них, двигатели и насосы, алкогольные и безалкогольные напитки, электрическое оборудование.

"Эти страны при правильном налаживании снабжения, определенной переработке или сборке товаров, могут стать хабом для украинского бизнеса для выхода на рынки других стран Африки", - отмечает г-жа Микольская.

Что же мешает?

Артем Гудков считает, что в Украине мало понимают значение региона и алгоритмы работы с ним.

"Ошибка наших чиновников - недооценка статуса и положения африканцев в современном мире. Они четко знают себе цену, знают, насколько важны для экономического развития планеты", - отмечает он.

Большим минусом бизнесмен считает отсутствие в Африке представительств ведущих украинских высокотехнологичных компаний.

"Мы жалуемся, что самолеты Антонова не покупают. А почему бы не создать представительство Антонова в столице Эфиопии Аддис-Абебе, где находится штаб-квартира Африканского союза? Надо поставить украинские самолеты в местном аэропорту, чтобы каждый президент, который приезжает на саммиты АС, спрашивал - а что это за красавцы там стоят? И шел на них смотреть", - считает г-н Гудков.

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По его мнению, такую ​​эффектную презентацию должны дополнить представительства компании по обслуживанию и лизинговым платежам за самолеты.

Бизнесмен приводит пример Беларуси - открытие белорусского торгового дома в Нигерии, где масштабно презентовали разнообразную технику, позволило белорусам существенно увеличить продажи тракторов Belarus. Сейчас Беларусь обсуждает создание завода по сбору тракторов в Нигерии, и эта продукция может завоевать другие страны Западной Африки.

Соучредитель Центра исследований Африки Александр Мишин отмечает, что у Украины нет четкой стратегии в отношении Африки. Ситуация ухудшается из-за недостатка украинских дипломатов в регионе, чьи попытки развить сотрудничество не всегда находят поддержку в Киеве.

"Украина декларирует интерес к региону, однако в условиях конфликта с Россией он остается на периферии внешней политики. Нам очень сложно конкурировать с Китаем или Индией, для которых Африка давно является важной составляющей внешней политики. Эти страны проводят форумы со странами Африки на высшем уровне. Для нас это остается мечтой", - заключает он.

Действительно, успехи Китая на континенте впечатляют. Если в 1999 году торговля Китая со странами Африки составляла 6,5 млрд долларов, то в 2017 году, по данным китайского Минторговли, - 170 млрд долларов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Китай инвестирует в Африку миллиарды, но находится в большом плюсе в торговле. Периодически страна организует форумы с десятками лидеров стран Африки

Нехватка ресурсов и стратегии, по мнению г-на Мишина, и приводит к тому, что в экспорте в регион преобладает сырье.

Он вспоминает, что в 2016 году ЮАР купила у Украины плавучий док за 250 млн грн, произведенный на херсонском заводе "Паллада" Укроборонпрома. Но это, скорее, редкое исключение.

При этом эксперт считает, что в странах Северной Африки и Нигерии можно найти инвесторов в украинский АПК, машиностроение, IT-сферу.

"Инвестором мог бы быть Алико Данготе из Нигерии, легенда африканского капитализма. Его может интересовать АПК, строительный сектор и производство цемента", - отмечает эксперт.

Каковы перспективы и трудности региона?

В субсахарской Африке сейчас работают шесть украинских посольств - в Сенегале, Нигерии, Эфиопии, Кении, Анголе и ЮАР. Еще пять посольств есть в странах Северной Африки - Египте, Марокко, Алжире, Тунисе и Ливии.

В разговоре с ВВС News Украина Евгений Цымбалюк, бывший посол Украины в Кении, Танзании и Руанде, и Александр Овчаров, посол Украины в Сенегале, рассказывают об успехах и проблемах украинской дипломатии в регионе.

Г-н Цымбалюк отмечает, что поддержка со стороны посольств в Африке является залогом успешного развития бизнеса в регионе.

"Иногда требуется одобрение инициатив со стороны местных министерств, надзорных органов. Как представительство Украины мы можем обращаться к этим структурам и помогать бизнесменам", - объясняет он.

Дипломат вспоминает, как на кенийский рынок несколько лет назад выходила украинская фармацевтическая компания Юрия-Фарм.

"Шесть месяцев не могли получить лицензию. Мы провели встречу с министром здравоохранения Кении. Он просто снял трубку и через 20 минут нам позвонили и сказали, что патент готов, просто его якобы никто не забирал. Толчок с высокого уровня важен", - рассказывает дипломат.

По словам Цымбалюка, постепенно растет экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью из Украины. В Кении, кроме фармацевтики, это еще и машиностроение - например, здесь покупают экструдеры компании "ЧеркассыЭлеваторМаш" (ТМ "Бронто").

Он рассказывает, что с Kenyan Airways партнером KLM обсуждается возможность введения прямого рейса Киев-Найроби.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 1990-х годах Руанда была территорией хаоса и геноцида. Теперь это одна из самых динамичных экономик Африки. Недавно здесь открыли автозавод Volkswagen

Перспективными направлениями г-н Цымбалюк называет продвижение продукции Крюковского вагоностроительного завода в связи с активным строительством железных дорог в Кении, продвижение украинских самолетов и КРАЗов в Руанде.

Посол Украины в Сенегале Александр Овчаров отмечает, что в Сенегале вызывают интерес украинское вооружение, дроны и автомобили КрАЗ. В 2017 году эта страна закупила у Украины шесть установок БМ-21 Град на шасси КрАЗ, которые затем приняли участие в военном параде в Дакаре.

"Работали вместе с Укринмашем и Генштабом Сенегала - приглашали их начальника и министра обороны. И у таких соглашений есть государственная гарантия", - рассказывает он.

Копірайт зображення Александр Овчаров Image caption Проданные Украиной "Грады" на военном параде в Дакаре. Сенегал

По словам Александра Овчарова, посольство каждый квартал помогает выйти на рынок 10-15 украинским компаниям.

Дипломат отмечает, что украинские компании обычно не разбираются в африканском рынке, поэтому участие посольства на начальном этапе важно - для африканцев это гарантия надежных взаимоотношений, а украинские компании получают информацию о надежности партнера от дипломатов.

В то же время, непосредственно бизнес не вкладывает достаточных ресурсов для деятельности на континенте.

"Компаниям надо присылать сюда своих людей, потому что мы не можем заменить специалистов в конкретных областях. Если не поедешь на место, это так и останется на уровне переговоров. Потому Африка может обещать, улыбаться, но дальше все может ничем и закончиться", - отмечает он.

Еще одна проблема - нежелание украинских банков кредитовать бизнес относительно сделок в африканских странах.

"Программа сотрудничества со странами Африки, принятая в 2013 году, предусматривала решение этого вопроса. В этой программе было расписано все, я такой детальной программы никогда не видел. Но все осталось на бумаге", - рассказывает дипломат.

Непосредственно для посольства наиболее болезненной проблемой является нехватка дипломатов вообще и специалистов по экономике в частности. В посольстве Украины в Сенегале, например, работают три человека, и нет ни одного специалиста по экономике.

"Я понимаю, что европейское направление важно, но не путем потери Африки. Если найдете по всей Африке двух дипломатов-специалистов по экономике - это будет редкая удача", - объясняет г-н Овчаров.

Сделать шаг в будущее

Есть ли у Украины время сделать прорыв на африканском направлении? И представители бизнеса, и дипломаты уверены, что есть, но надо срочно прилагать максимум усилий.

"Африканский рынок еще не сформировался окончательно, еще есть шансы. Но если не будем ничего делать - можем оказаться на обочине главных экономических игроков", - отмечает Евгений Цымбалюк.

"У нас есть два-три года, чтобы осуществить прорыв на рынках лидеров экономического роста в Африке, и примерно пять-шесть лет в тех странах, где слабые темпы роста", - считает Артем Гудков.

"Африки не надо бояться. Все наши иностранные партнеры и конкуренты активно здесь работают. Украинскому бизнесу не надо бояться вкладывать сюда деньги, а молодым людям надо ехать сюда работать. Опыт, который молодой человек может получить в Африке, - неоценимый. Надо Африку изучать и любить и только так достигнем успеха", - заключает г-н Овчаров.

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