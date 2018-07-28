"Должны были быстро сходить с Эвереста, но хотели селфи" - приключения украинцев за рубежом

Копірайт зображення Тарас Поздній/Facebook Image caption Тарас Поздний и еще двое украинцев 14 мая покорили Эверест

В сезон отпусков многие украинцы отправляются на отдых, за приключениями и новыми впечатлениями за границу.

И уже там с ними может случиться что угодно - от потери документов до болезней, аварий или отмены рейсов.

Мы попытались узнать, какие же беды зачастую происходят с гражданами Украины за рубежом.

И самое главное - что нужно делать, когда вы попадаете в такую ситуацию.

Потеря документов

Одной из самых распространенных проблем, в частности, у туристов, является потеря документов.

По данным МИД, в прошлом году более 25 тысяч украинцев потеряли свои документы за границей, а за 6 месяцев этого года таких случаев уже почти 11 тысяч

Копірайт зображення УНІАН Image caption Потеря документов - частая проблема, встречающаяся за рубежом

Чаще всего документы теряют в Польше, России, Италии, Германии и Чехии.

В такой ситуации единственное учреждение, которое может помочь, это консульство Украины в стране, где находится турист.

Украинский консул в Нью-Йорке Мирослав Кастран говорит: "Мы здесь, в Нью-Йорке проблему потери документов очень остро ощущаем".

По его словам, часто у туристов документы воруют, или они по неосмотрительности их теряют.

"Мы в очень короткий промежуток времени долджны использовать все имеющиеся инструменты, чтобы проверить личность на предмет гражданства Украины и выдать ей удостоверение для возвращения", - рассказывает он BBC News Украина.

В МИД советуют гражданам быть более осмотрительными, чтобы не терять бдительности и обеспечить безопасность.

"Чаще всего наши туристы за рубежом страдают от краж денег, документов, ювелирных украшений, других ценностей", - рассказывает BBC News Украина директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"Главный совет - быть осторожными, не посещать сомнительные места, не злоупотреблять алкоголем, не носить украшения в малолюдных местах, не привлекать к себе излишнего внимания откровенной одеждой, не менять деньги с рук и не оставлять вещи без присмотра", - советует он туристам.

Криминал

В МИД рассказали, что больше всего из-за проблем наших сограждан имеют забот консульства Украины в Польше и России.

"К самым болезненным вопросам относятся гибель граждан Украины. К сожалению, эта цифра достаточно высока", - сообщил Погорельцев.

По его словам, в 2017 году в разных странах погибли и умерли 3505 граждан Украины. А в течение первого полугодия уже в этом году - 1654 украинских граждан.

Если говорить о странах, то чаще всего погибают украинцы в России, Польше, Чехии, Германии и Италии.

Следующая по сложности проблема задержания, ареста и осуждения украинцев - и таких случаев довольно много.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Больше всего криминальных ситуаций с украинцами происходит в России и Польше

В 2017 году более 19 000 наших граждан оказались в таких ситуациях в различных странах, в первом полугодии 2018 года - уже почти 10 500.

В лидерах - Польша, где в 2017 году задержали и арестовали 10,6 тысяч наших соотечественников, а в 2018 году - уже 5,5 тысяч.

Также довольно распространены ДТП с участием украинцев.

Депортаций больше всего тоже из Польши, поскольку люди едут туда как туристы, а остаются нелегально работать.

Отдельно стоит выделить проблемы во время пребывания в странах с другими традициями и законодательством.

Консул в Дубаи Александр Балануца говорит, что часто украинские туристы не готовы к поездке в ОАЭ, где "абсолютно нулевая толерантность к нарушениям".

"Они могут игнорировать требования местного законодательства и своими поступками проявить неуважение к стране пребывания", - объясняет дипломат в разговоре с BBC News Украина.

"Чрезвычайные происшествия с участием граждан Украины включают задержания, заключения, потерю документов и тому подобное. Особое место имеет ввоз медицинских препаратов, которые, согласно местному законодательству, запрещены для ввоза в ОАЭ. А санкция за такие действия предусматривает пожизненное заключение" , - добавляет он.

В таких случаях, к сожалению, возможности дипломатов ограничены и такие дела имеют "драматический" финал.

Отмененные рейсы

Дипломаты также выделяют проблему отмены или задержки рейсов из-за различных конфликтов между туроператорами и перевозчиками.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ситуация с отменой или задержкой рейсов обострилась в конце июня-начале июля, когда сотни украинцев застряли в различных аэропортах мира

"Гораздо больше людей стали ехать отдыхать за границу благодаря безвизу и желанию путешествовать", - говорит Погорельцев.

Однако из-за безответственности туроператора или перевозчика, люди могут оказаться в сложной ситуации в любом аэропорту мира.

"Туристы, которые находятся в аэропорту, не могут вылететь, порой не имеют информации, что происходит, когда будет самолет. И едва ли не единственный человек, который может им помочь в этой ситуации на месте, - консул", - объясняет Сергей Погорельцев.

Ситуация обострилась в конце июня-начале июля, когда сотни людей застряли в различных аэропортах мира из-за проблем с рейсами.

Украинцы сутками ждали своих рейсов из аэропортов Туниса, Грузии, Турции, Египта, Албании и других стран, куда ездили на летний отдых.

По данным дипломатов, кроме отмены рейсов, есть проблемы с бронированием гостиниц - когда люди ожидали от отеля определенного уровня, а получили значительно более низкое качество.

Именно поэтому туристам советуют сотрудничать с надежными туроператорами, тщательно читать договор и иметь контакты консульства Украины в соответствующей стране.

"Осторожно, Россия!"

До сих пор остается актуальной рекомендация МИД гражданам Украины не ехать в Россию.

Дипломаты говорят, что в последние годы значительно увеличилось количество провокаций со стороны российских силовиков по отношению к украинцам.

Речь идет о безосновательных задержаниях, пытках и арестах.

Копірайт зображення AFP/GETTY IMAGES Image caption МИД уже несколько лет рекомендует украинцам не ехать в Россию из-за угрозы задержания

В частности, в 2017 году в России задержали и арестовали 704 украинцев, а в первом полугодии этого года цифра существенно выросла - уже 1700 случаев.

В МИД предупреждают, что одна из проблем - втягивание наших сограждан в преступные схемы по продажам наркотических средств в России.

"Есть основания полагать, что действует сеть преступных групп, которые предлагают украинцам курьерскую работу в России, суть которой сводится к перевозке или сбыту наркотиков", - говорит Сергей Погорельцев.

По его словам, сегодня в России отбывают наказание 2,3 тысяч наших граждан за преступления, связанные с наркотиками.

Однако во время Чемпионата мира по футболу подобных инцидентов не произошло.

"У нас не было зафиксировано никаких ситуаций, требующих оперативного вмешательства", - сказал Погорельцев.

В МИД напомнили, что неоднократно рекомендовали украинцам не ехать на матчи в Россию. Хотя, конечно, были те, кто все-таки поехал.

Проблемы со здоровьем

Для того, чтобы не иметь проблем с медицинской помощью во время поездки за границу, туристам советуют оформлять страховку.

"Это должен быть индивидуальный страховой полис на медицинское обслуживание и от несчастного случая", - пояснили в МИД.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Часто страховые компании отказываются покрывать стоимость лечения за рубежом

Однако сами дипломаты признают, что страховые компании нередко пренебрегают своими обязательствами.

Часто различные травмы и повреждения получают любители активного туризма - альпинизма, трекинга, лыжного спорта.

В клубе туристов "Кулуар", который специализируется на походах в горы, рассказывают, что такие туры всегда связаны с определенным риском.

Чаще всего у людей случаются приступы горной болезни и травмы. В таких случаях, конечно, лучше всего иметь надежную страховую компанию, которая быстро организует вертолет и доставит человека в больницу. Иначе - придется платить все эти услуги из своего кармана.

"14 мая этого года я и еще двое моих товарищей вышли на высочайшую вершину мира - Эверест. Это, пожалуй, одно из крупнейших физических испытаний, которые только можно представить", - рассказал BBC News Украина Украинский альпинист Тарас Поздний.

"Первые десять минут на вершине светило солнце и не было ветра. Но потом резко погода ухудшилась - начался сильный ветер, снег, температура упала до -55 градусов", - говорит он.

Копірайт зображення Тарас Поздній/Facebook Image caption Альпинист Тарас Поздний рассказал о своем проблемном опыте сотрудничества со страховой компанией

Ребята понимали, что надо спускаться как можно скорее, но "еще должны были завершить очень важные дела на вершине - сфотографироваться с флагом, сделать селфи и видеосъемку".

И уже на спуске у них начались серьезные проблемы со здоровьем - усталость, обморожения и "снежная слепота".

"Я мог видеть только силуэты на расстоянии метра-двух", - рассказывает Тарас.

По его словам, общее состояние было плохое, а впереди опасный спуск. Именно поэтому решили обратиться за помощью к страховой компании, чтобы их доставили в больницу.

"Сначала компания не хотела подписывать гарантийное письмо, ведь вертолет - это всегда дорого", - говорит он. Пришлось звонить родственникам в Украину, чтобы они помогли надавить на страховую компанию.

И только после "создания большого информационного шума", страховая согласилась эвакуировать туристов в больницу.

Разные ситуации

Украинцы за границей спасали себя и других от нападения акул, помогали выводить детей из затопленной в Таиланде пещеры и не без проблем покоряли самые высокие горные вершины.

"Иногда происходят какие-то нестандартные и забавные ситуации", - говорит Сергей Погорельцев.

По его словам, как-то к дипломатам обратился украинец, которому нужна была информация о разнообразии трав в США.

"Он получил американскую визу, прилетел и обратился в консульство, чтобы ему подсказали, где в Америке растут различные травы. Он - травник", - рассказал дипломат.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Один украинский турист ездит по миру и изучает различные травы, а у дипломатов спрашивает, как и где их лучше собирать.

По его словам, украинец ездит по всему миру и собирает лечебные травы, но не знает, как добираться до конкретных регионов. Поэтому и обращается за помощью к дипломатам.

Консул в Нью-Йорке Мирослав Кастран говорит, что историй с украинцами немало. Но в основном, они грустные.

Например, ситуация с украинкой из Луганска, которая познакомилась по интернету с американцем и приехала к нему в США, чтобы лично познакомиться.

"Со временем она поняла, что у этого человека есть серьезные отклонения сексуального характера, в том числе и склонность к педофилии", - рассказал дипломат.

Поняв это, девушка решила вернуться в Украину, но из-за финансовых трудностей возобновила общение с американским "товарищем".

За деньги она по его заказу сняла видео и отправила в Америку.

А потом, когда полетела в США, ее задержало ФБР за изготовление и распространение видео порнографического характера. Решение суда по этому делу должно быть в ближайшее время.

"ДРУГ" для путешественников

В Украине создали программный продукт "ДРУГ" (добровольная регистрация украинских граждан), который призван помочь в различных чрезвычайных ситуаций за рубежом.

Image caption Программа "ДРУГ" постоянно информирует путешественников о чрезвычайных ситуациях по всему миру

Каждый может загрузить соответствующее приложение на свой смартфон и пользоваться им во время путешествия.

"Если турист зарегистрировался в этой системе, и с ним происходит какая-то чрезвычайная ситуация за рубежом, приложение сразу предоставляет информацию о том, что надо делать", - объясняет Сергей Погорельцев.

Например, если произошло стихийное бедствие - человек мгновенно получает информацию о дальнейших действиях и рекомендации.

Также "ДРУГ" предоставляет информацию о стране пребывания, контакты дипучреждений, карты и тому подобное.

В МИД говорят, что изучили опыт ведущих стран мира, где работает такая система, и везде она достаточно эффективна. Поэтому решили использовать этот опыт и в Украине.

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