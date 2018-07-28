"Кровавая луна" над миром. Как это было

Во многих странах мира в ночь на субботу, 28 июля, люди наблюдали незабываемое зрелище - над горизонтом встала "кровавая луна". В нашем столетии это лунное затмение стало самым продолжительным.

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В Греции луна взошла над храмом Посейдона в предместьях Афин. В ходе лунного затмения Земля оказывается на оптической оси между Солнцем и Луной.

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Хотя в это время лучи Солнца не освещают Луну непосредственно, солнечный свет, прошедший через атмосферу Земли и утративший часть своего спектра, достигает поверхности нашего естественного спутника. Этот отраженный свет придает Луне ее красноватую окраску на время затмения.

"Кровавая луна" наблюдалась почти по всему миру за исключением Северной Америки.

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В Казани луна розоватого цвета соперничала с подсветкой минаретов города.

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В Страсбурге луна взошла над этой скульптурой американского художника Джонатана Борофского.

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В швейцарских Альпах в этот вечер была прекрасная погода, и затмение можно было наблюдать во всей его красе.

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В отличие от солнечных затмений, лунные можно наблюдать без специальных фильтров и очков для защиты глаз. Для этого годятся подзорные трубы и любительские телескопы.

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На Ближнем Востоке затмение было видно практически повсюду. В Абу-Даби минареты мечети шейха Зайеда особенно эффектно выглядели под ярким лунным светом.

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В Сиднее толпы людей встречали восход луны, поднявшейся над живописным городским ландшафтом.

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В столице Тайваня Тайбэе астрономы-любители вышли на набережную с телескопами. Затмение длилось 1 час 43 минуты.

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Особенно впечатляюще красная луна выглядела над Каиром.

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