Как Турция и США ссорятся из-за истребителей и при чем здесь Россия

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова обратиться в международный арбитраж в случае, если американские власти вопреки заключенному контракту откажутся поставлять турецкой армии истребители F-35.

"Нам теперь еще и угрожают. Говорят, не дадут F-35. Если так - существуют международные арбитражи. И мы в них обратимся. А если понадобится - есть и альтернативы (американскому истребителю. - Ред.)", - заявил он.

Конфликт вокруг поставки самолетов, согласованной еще более 10 лет назад, продолжается уже несколько месяцев. Как он развивался и как связан с Россией?

С чем связаны заявления Эрдогана?

В сентябре 2017 года Турция подписала с Россией договор на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. Эти комплексы могут использоваться не только для противовоздушной, но и для противоракетной обороны.

Ожидается, что первые российские комплексы поступят на вооружение Турции в следующем году. При этом она станет первой страной НАТО, у которой есть такие комплексы, и четвертой в мире после Белоруссии, Китая и самой России.

Заключение сделки вызвало резкое недовольство со стороны США. В частности, американская сторона отмечала, что российские комплексы несовместимы с системами НАТО - а значит, Турция не сможет стать частью единой системы противоракетной обороны.

Кроме того, американские сенаторы напоминали, что Россия находится под санкциями, которые касаются в том числе и закупок российского оружия. В связи с этим уже Турцию требовали проверить на соблюдение американского закона, предусматривающего санкции против Москвы.

Весной 2018 года в конгрессе все чаще стали звучать призывы заблокировать продажу в Турцию новейших истребителей F-35 в случае, если Анкара не откажется от покупки российских зенитных комплексов. В июне президент США Дональд Трамп пообещал, что самолеты все же будут поставлены.

Однако конгресс США внес в оборонный бюджет поправку, из которой следует, что министр обороны должен заново оценить целесообразность поставки новейших американских самолетов в страну, покупающую российские зенитные комплексы.

На время изучения этого вопроса поставки истребителей в Турцию, которая остается третьим в мире импортером американского вооружения, предложено заморозить.

Почему Турция выбрала С-400?

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что выбор в пользу российских комплексов был сделан после того, как американские и европейские производители отказались поставлять свою продукцию на необходимых турецкой стороне условиях.

С 2013 года американцы разместили в Турции свои зенитные комплексы Patriot для защиты страны от угрозы со стороны Сирии. Однако в 2015 году их начали выводить из страны, объяснив такой шаг тем, что у Сирии снизился военный потенциал.

В итоге Турция осталась без современных систем противовоздушной обороны. Несколько лет она вела переговоры о покупке систем Patriot, но успехом они не увенчались по нескольким причинам. Одна из них - несогласие американцев передавать технологии.

Турция стремится самостоятельно производить высокотехнологичное вооружение и заинтересована не просто в покупке импортного оружия, но и в локализации его производства. За счет этого она может получить технологии, на самостоятельное освоение которых ушли бы годы.

Американцы же не в первый раз отказываются делиться своими технологическими секретами, что приводит к отказу Турции от покупки их техники. В частности, именно поэтому Турция в свое время предпочла американскому ударному вертолету AH-1Z Viper итальянский A-129 Mangusta.

Тогда первоначальный конкурс выиграла американская машина, однако США отказались передавать Анкаре ряд засекреченных технологий. Итоги тендера были отменены, и Турция договорилась с итальянцами о совместном производстве модифицированной версии их A-129.

После отказа американцев передать Турции права на производство комплексов Patriot Турция тоже обратилась к европейцам - итальянцам и французам - но и они к такому шагу оказались не готовы. Передать нужные технологии согласился лишь Китай - однако с ним в итоге договориться тоже не удалось.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Турция станет четвертой страной, на вооружении которой есть С-400

Только после провала переговоров с китайцами Турция обратилась к России. По неофициальной информации, Москва согласилась продать Анкаре четыре дивизиона С-400. При этом данные о том, получит ли Турция доступ к технологиям, расходятся.

В частности, по данным ТАСС, помощник российского президента Владимир Кожин заявил, что вопрос передачи технологий даже не обсуждается. В то же время Эрдоган говорил, что, хотя на первой стадии контракта совместное производство систем не планируется, он надеется, что на второй стадии оно все же начнется.

О готовности России передать часть технологий и организовать совместное производство комплексов С-400 сообщали и многие турецкие СМИ со ссылкой на собственные источники, но официального подтверждения эта информация так и не получила.

Зачем Турции F-35?

Турция планирует создание собственного истребителя пятого поколения. Проект получил название TFX, и помимо турецких инженеров над ним будет работать и британская BAE Systems. Наличие уже готовых самолетов такого типа могло бы ускорить процесс.

F-35 - многоцелевой истребитель пятого поколения, разработка которого началась в США еще в 1990-х годах. Его планируется выпускать в трех основных модификациях - ожидается, что в итоге он заменит в военно-воздушных силах США практически все остальные истребители.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Первый F-35 был торжественно передан Турции в июне

Предыдущий американский самолет пятого поколения - истребитель F-22 - до сих пор засекречен и никогда не поставлялся на экспорт. В отличие от него, F-35 с самого начала разрабатывался с прицелом на его продажу союзникам США.

Сами они также участвовали в разработке и вкладывали в нее собственные средства. В частности, Британия собирается приобрести 138 таких самолетов, а Израиль уже стал первым государством, испытавшим их в бою - в мае он применил F-35 в Сирии.

Турция присоединилась к проекту в 2002 году. В 2007-м она подписала договор, согласно которому примет участие в строительстве самолетов. Всего турецкие военно-воздушные силы планировали получить 100 таких истребителей.

Анкара уже вложила в разработку самолета около миллиарда долларов, а общая стоимость контракта, включая покупку самолетов и их дальнейшее обслуживание, оценивается в 16 млрд долларов.

В июне Турции торжественно передали ее первые два F-35, однако церемония носила скорее символический характер: она проходила на заводе в Техасе и на самом деле все первые истребители останутся в США, где турецких пилотов будут учить управлять ими.

Чем Турция может заменить F-35?

О том, что в случае срыва поставок F-35 Турция может обратиться за аналогичными самолетами к другим поставщикам, еще до Эрдогана заявлял премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. При этом он не уточнил, о каких именно самолетах и поставщиках идет речь.

В мае, на фоне первых разговоров об исключении Турции из программы F-35, турецкие СМИ писали, что Анкара готова рассмотреть возможность замены этих самолетов на российские истребители пятого поколения Су-57.

Это косвенно подтвердил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он сказал, что необходимые самолеты можно заказать у России или у партнеров по НАТО, занимающих в этом вопросе более мягкую позицию, чем США.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Среди возможных кандидатов на замену F-35 турецкие СМИ называют российский Су-57

Российский истребитель Су-57 пока не принят на вооружение и все еще проходит испытания. Однако российское министерство обороны заявляло, что самолеты уже проверены в Сирии в боевых условиях. Прибытие Су-57 в Сирии подтверждали и видевшие их местные жители.

У остальных стран НАТО самолетов пятого поколения нет, но есть несколько истребителей, немногим уступающих им по характеристикам. В частности, это французские истребители Rafale и разработанный Германией, Британией, Италией и Испанией Eurofighter Typhoon.

За пределами НАТО самолеты пятого поколения демонстрировал, в частности, Китай - это истребители J-20 и J-31. Однако об обоих до сих пор известно очень мало. При этом J-20 уже принят на вооружение, а J-31 проходит испытания.

Это единственный конфликт Турции с США?

Отношения между Анкарой и Вашингтоном в последние годы переживают не лучшие времена. Турецкие власти недовольны отказом США выдать ей проповедника Фетхуллу Гюлена, которого в Турции считают ответственным за неудачную попытку государственного переворота в 2016 году.

Кроме того, власти Турции выражали возмущение тем, что США сотрудничают в Сирии с курдским ополчением. Анкара считает его филиалом Рабочей партии Курдистана (РПК), которая борется за курдскую автономию с 1984 года. В Турции она признана террористической организацией.

В феврале 2018 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что отношения между Турцией и США еще никогда не были настолько плохими. Он отметил, что их нужно срочно налаживать, пока такая возможность еще остается.

В итоге после переговоров с американцами были созданы рабочие группы, призванные работать над нормализацией отношений. Но буквально месяц спустя Чавушоглу обвинил Вашингтон в неисполнении обещаний и снова заявил, что отношения с США находятся на грани краха.

Какие еще санкции грозят Турции?

Помимо возможного исключения из программы F-35 Турции грозят и экономические санкции со стороны США. Они связаны с задержанием пастора Эндрю Брансона, которого в Турции обвиняют в сотрудничестве с Гюленом и пособничестве терроризму.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Еще один конфликт между Вашингтоном и Анкарой связан с задержанием в Турции американца Эндрю Брансона

США требуют немедленно освободить пастора. Президент США Дональд Трамп заявил, что в противном случае готов обложить Турцию санкциями. С аналогичным заявлением выступил и американский вице-президент Майк Пенс.

Комментируя слова Трампа, президент Турции сказал, что эти угрозы его не пугают и что его позиция относительно Брансона, который провел за решеткой уже почти два года, не изменится.

В своей речи Эрдоган отметил, что такое отношение американцев к его стране может иметь и более далеко идущие последствия. По его словам, США рискуют и вовсе потерять Турцию как своего союзника - причем союзника сильного и надежного.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.

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