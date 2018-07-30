В США бушуют пожары: фото вызженной Калифорнии

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Смертоносные пожары в Калифорнии продолжаются, несмотря на противостояние им тысяч пожарных, сообщают чиновники.

Из-за "опасных ветров" и засухи пожар, который называют Carr fire, еще больше усилились, говорят пожарные.

Это один из восьми масштабных пожаров, охвативших штат.

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В округе Шаста в северной Калифорнии в огне погибли шесть человек, в том числе двое детей и их бабушка.

70-летняя женщина с пятилетней внучкой и четырехлетним внуком погибли в четверг, когда пытались покинуть свой дом в городке Реддинг в 240 км к северу от Сакраменто.

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В воскресенье обнаружили четвертое тело в сгоревшем доме.

Кроме того, в четверг погибли двое пожарных. Еще один погиб, сражаясь с огнем вблизи Йосемити в воскресенье.

Огонь уничтожил уже 194 кв. км земель и разрушил не менее 500 сооружений.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Американская семья смотрит на остатки своего дома в городе Реддинг в Калифорнии

Пожар начался в понедельник. В четверг он превратилась в огненный шторм, "перескачив" через реку Сакраменто, сообщает агентство Reuters.

Руководитель Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Кен Пимлотт назвал это "огненным торнадо".

"Ураганный ветер превратил огонь в вихрь, который уничтожал деревья, переворачивал транспорт", - рассказывает он.

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Всего из округа Шаста эвакуировали 38 тыс. человек. Губернатор штата Калифорния Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в этом и еще трех округах.

А президент США Дональд Трамп одобрил федеральную помощь для пострадавших регионов.

Сейчас 12 тыс. пожарных борются с огнем по всему штату.

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Пожары - распространенное явление в Калифорнии во время продолжительного жаркого и сухого лета.

Однако эксперты говорят, что это стало худшим началом пожароопасного сезона за последние 10 лет. Частично - из-за засухи 2012-2017 годов, уничтожившей большое количество растительности.

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Специалист по вопросам климата Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Свейн сказал Los Angeles Times, что доля растительности в штате достигла "опасно засушливого" уровня.

В декабре губернатор Джерри Браун заявлял, что разрушительные природные пожары, вызванные изменениями климата, стали "новой нормой", и что масштабные пожары "могут происходить каждый год или каждые несколько лет".

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