В США бушуют пожары: фото вызженной Калифорнии
Смертоносные пожары в Калифорнии продолжаются, несмотря на противостояние им тысяч пожарных, сообщают чиновники.
Из-за "опасных ветров" и засухи пожар, который называют Carr fire, еще больше усилились, говорят пожарные.
Это один из восьми масштабных пожаров, охвативших штат.
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В округе Шаста в северной Калифорнии в огне погибли шесть человек, в том числе двое детей и их бабушка.
70-летняя женщина с пятилетней внучкой и четырехлетним внуком погибли в четверг, когда пытались покинуть свой дом в городке Реддинг в 240 км к северу от Сакраменто.
В воскресенье обнаружили четвертое тело в сгоревшем доме.
Кроме того, в четверг погибли двое пожарных. Еще один погиб, сражаясь с огнем вблизи Йосемити в воскресенье.
Огонь уничтожил уже 194 кв. км земель и разрушил не менее 500 сооружений.
Пожар начался в понедельник. В четверг он превратилась в огненный шторм, "перескачив" через реку Сакраменто, сообщает агентство Reuters.
Руководитель Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Кен Пимлотт назвал это "огненным торнадо".
"Ураганный ветер превратил огонь в вихрь, который уничтожал деревья, переворачивал транспорт", - рассказывает он.
Всего из округа Шаста эвакуировали 38 тыс. человек. Губернатор штата Калифорния Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в этом и еще трех округах.
А президент США Дональд Трамп одобрил федеральную помощь для пострадавших регионов.
Сейчас 12 тыс. пожарных борются с огнем по всему штату.
Пожары - распространенное явление в Калифорнии во время продолжительного жаркого и сухого лета.
Однако эксперты говорят, что это стало худшим началом пожароопасного сезона за последние 10 лет. Частично - из-за засухи 2012-2017 годов, уничтожившей большое количество растительности.
Специалист по вопросам климата Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Свейн сказал Los Angeles Times, что доля растительности в штате достигла "опасно засушливого" уровня.
В декабре губернатор Джерри Браун заявлял, что разрушительные природные пожары, вызванные изменениями климата, стали "новой нормой", и что масштабные пожары "могут происходить каждый год или каждые несколько лет".
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