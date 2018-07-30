Почему Медведчук и Рабинович объединились?

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Председатель объединения "Украинский выбор" Виктор Медведчук и один из "фронтменов" партии "За жизнь" Вадим Рабинович объявили о политическом союзе.

Зачем это обоим политикам, а также как такое объединение повлияет на ближайшие выборы?

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"Приглашение" и "согласие"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Виктор Медведчук в украинской политике считается "серым кардиналом" со времен президентства Кучмы и "кумом Путина"

Еще в марте в интервью BBC News Виктор Медведчук признался, что считает политически близкими программы партии "За жизнь" и "Оппозиционного блока".

Тогда же он заявил о намерениях участвовать в парламентских выборах осенью 2019 года, но не уточнил, с какой именно политсилой.

На прошлой неделе Виктор Медведчук решил официально объявить о союзе с партией Вадима Рабиновича.

Это объяснили "приглашением" от г-на Рабиновича. И не просто его желанием, а по "опросу" народа.

Копірайт зображення newsone.ua Image caption Зрителей NewsOne спросили, кому бы они доверили направление "Мир и отношения с СНГ"

25 июля на этом канале, который принадлежит еще одному руководителю партии "За жизнь" Евгению Мураеву, Вадим Рабинович представил "Программу выхода Украины из кризиса".

Также он предложил зрителям выбрать политиков, которые решали бы проблемы страны по каждому из направлений.

В категории "Мир и отношения с СНГ", по данным телефонного голосования, победил участник минских переговоров Виктор Медведчук (когда-то "кандидатами" здесь были Евгений Марчук и Леонид Кучма, которые также участвуют в переговорах по Донбассу).

Вадим Рабинович назвал Виктора Медведчука "золотым ключом к миру" и пригласил его в свою партию.

Через два дня тот ответил, что согласен.

Громкое возвращение

Официальное оформление союза Виктора Медведчука и партии "За жизнь" не стало сенсацией, говорит политолог Владимир Фесенко.

О сближении "Украинского выбора" с партией Рабиновича было известно давно - свидетельством этого стало, например, присоединение к ней давно соратника Медведчука еще со времен СДПУ(о) Нестора Шуфрича.

Копірайт зображення Укринформ Image caption Нестор Шуфрич и Вадим Рабинович

"Медведчук пытается вернуться в публичную политику и выступить в роли главного миротворца", - объясняет Владимир Фесенко.

"Он понимает, что нет шансов проявить себя самостоятельно, например, получить высокий рейтинг на президентских выборах. А получить 1-2% - это было бы позорное поражение. А так может рассчитывать на более громкое возвращение", - добавляет эксперт.

Несмотря на реноме "серого кардинала" украинской политики, Виктор Медведчук официально не занимал никаких высоких постов с 2004 года, когда возглавлял администрацию президента Леонида Кучмы.

Вернуться в большую политику он пытался еще в 2006 году - по спискам блока "Не так!", но тогда эта политсила набрала только 1% и прекратила существование.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Медведчук пытался избраться в парламент в 2006 году в составе блока "Не так!" (Название-"антоним" к избирательному лозунгу "Так, Ющенко!")

С тех пор Виктор Медведчук возглавлял общественное объединение "Украинский выбор", но заметной роли в публичной политике не играл.

Это изменилось с началом конфликта на Донбассе, когда Виктор Медведчук вошел в переговорную группу Киева с Москвой.

"Медведчук выступал как теневой посредник в связях с Путиным. Это было очень эффективно - к нему многие обращались. Но сейчас он, очевидно, решил вернуться именно в статусе публичной фигуры", - считает Владимир Фесенко.

Рейтинги

Копірайт зображення УНИАН Image caption Партия Рабиновича, по опросам, преодолевает проходной барьер в Раду, а сам он входит в десятку кандидатов в президенты

По разным рейтингам, по состоянию на весну-лето 2018 партия "За жизнь" преодолевает проходной барьер и набирает от 5% до 8%.

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Социолог и руководитель центра "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина говорит, что избиратели партии Рабиновича - это "пророссийский электорат".

"Его вполне достаточно, чтобы попасть в Верховную Раду, но недостаточно, чтобы победить на президентских выборах", - отмечает г-жа Бекешкина.

С ней соглашается Владимир Фесенко: "Это - активная антимайданная часть бывших избирателей Партии регионов и Виктора Януковича, которые на выборах 2014 и 2015 годов были в политическом и электоральном подполье и не голосовали".

Сам Вадим Рабинович заявил, что после присоединения к его партии Виктора Медведчука она "обыграла" ближайших конкурентов на избирательном поле - "Оппозиционный блок".

"Трудно сказать, побеждают ли они "Оппозиционный блок", потому что Медведчук "никакой" публичный политик. Не думаю, что он как личность сможет ощутимо поднять рейтинг", - сомневается Ирина Бекешкина.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Я принимаю предложение Вадима Рабиновича и искренне благодарю его и всех, кто оказал мне доверие, проголосовал за мою кандидатуру"

Она также не считает, что "За жизнь" сможет таким образом оттянуть голоса у электорального лидера - "Батькивщины" Юлии Тимошенко - в юго-восточных регионах страны.

"Те избиратели, которые голосуют за Тимошенко на востоке и юге, - они не пророссийские", - отмечает социолог.

Владимир Фесенко предполагает, что партия "За жизнь" будет бороться здесь "за менее политизированных избирателей русскоязычных регионов, у которых нет устойчивых предпочтений".

По его мнению, это - экс-избиратели запрещенной Компартии, а также недавно зарегистрированной партии шоумена Владимира Зеленского "Слуга народа".

Минские переговоры

Копірайт зображення Getty Images Image caption Медведчук считается одним из ключевых переговорщиков с Россией и пророссийскими сепаратистами на Донбассе

"Присоединение Медведчука показывает, что "За жизнь" будет "главным промосковским проектом на выборах", - считает Владимир Фесенко.

Риторика партии "За жизнь", как и самого Виктора Медведчука, уже показывает, вокруг чего они будут строить свои избирательные кампании: это мир на Донбассе, обмен пленными, освобождение украинцев, заключенных в России, и в целом - нормализация отношений между Киевом и Москвой.

"Медведчук несет идею того, что именно он лично является ключом к установлению мира и переходного правосудия. Что именно он способен в силу ряда причин разрубить "гордиев узел", предложив мирный вариант решения конфликта на востоке... И в силу ряда причин это должно иметь почву и основания", - написал в Facebook политический эксперт и экс-помощник омбудсмена Михаил Чаплыга.

А другой политолог Борис Кушнирук даже предполагает, что таким образом Виктор Медведчук может попытаться наладить сотрудничество с Юлией Тимошенко - нынешним лидером президентских рейтингов.

"Не думаю, что партия Рабиновича - это конечная цель Медведчука на украинской политический шахматной доске... Учитывая существующие расклады, можно предполагать, что Рабинович начнет играть на Тимошенко. Он - лишь прокладка для легализации отношений между Тимошенко и Медведчуком и соответственно Путиным", - написал Кушнирук.

В конце концов, Владимир Фесенко не исключает, что тема обмена пленными теперь может быть использована "в интересах" партии "За жизнь".

Участница минского процесса от Украины Ирина Геращенко недавно сообщила, что представители непризнанных "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности вести переговоры по обмену пленными "только с одним человеком", намекая на Медведчука.

"У Медведчука будет конфликт интересов. Чтобы не давать бонусов и не использовать переговорный процесс на потребности конкретных политиков, Виктор Медведчук должен выйти из переговорного процесса", - подытоживает Владимир Фесенко новый статус Виктора Медвечука как публичного политика.

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