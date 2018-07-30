Как вести себя в жару? Советы врача

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В жаркую погоду врачи советуют есть больше фруктов и овощей, а также избегать переутомления. О чем еще необходимо помнить?

Украина погружается в жару. "Температура уже достигла на юге и востоке 28-32 градусов, иногда даже выше, и вот эта жаркая воздушная масса постепенно охватит практически всю Украину", - рассказывает BBC News Украина синоптик Наталья Диденко.

Сильная жара придет на юг и восток, где предполагается температура +30-35 градусов. Пока свежий воздух наблюдается на западе, но там столбики термометров достигнут 25-30 градусов. "В Киеве также ожидается повышение температуры воздуха до отметок +30 и выше", - прогнозирует Наталья Диденко.

А вот осадков, по ее словам, будет меньше. Дожди и грозы в начале недели побеспокоят только жителей Западной Украины.

В целом Украину ожидает период сухой жаркой погоды с локальными небольшими дождями и ливнями. "Но вероятность этих осадков и их распространения ожидается значительно меньше и будут значительно менее масштабными", - рассказывает синоптик. По ее словам, жара может задержаться надолго, поскольку июль-август - разгар лета.

Пейте воду и следите за давлением

В жаркую погоду следует избегать перегрева и дополнительных нагрузок, советует главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка.

"Надо быть внимательными людям, которые имеют сердечно-сосудистые, хронические или системные заболевания, такие как сахарный диабет или ожирение", - предупреждает врач, поскольку перегрев создает дополнительную нагрузку на организм.

Для таких людей важно контролировать артериальное давление и пульс и иметь постоянный доступ к питьевой воде.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Пейте столько воды, сколько нужно именно вам, говорят врачи

Норма воды, которую следует выпивать в жару, индивидуальна, поэтому стоит ориентироваться на собственное самочувствие, а не на объем жидкости, утверждает Отто Стойка. К тому же, количество воды, в которой нуждается организм, зависит от питания: например, фрукты и овощи уже содержат много жидкости.

Осторожными с переизбытком воды следует быть людям с сердечной недостаточностью, предрасположенным к отекам. Людям с этими и другими хроническими заболеваниями нужно соблюдать рекомендации врачей и всегда иметь при себе необходимые лекарства, напоминает врач-кардиолог Института кардиологии им. академика Н. Д. Стражеско Владимир Безродный.

Чем утолить жажду?

Воду лучше пить меньшими порциями, но чаще, чтобы избежать длительных периодов без жидкости, которые могут привести к обезвоживанию. Оптимальный режим - 100-200 мл каждые 40-50 минут.

Традиционные компоты тоже хороший способ утолить жажду. Впрочем, врачи призывают варить фрукты недолго и добавлять как можно меньше сахара.

Фруктовые соки, которые обычно содержат много сахара, даже свежевыжатые, лучше разводить водой. Также можно употреблять фруктовые напитки, например, заливать мелко нарезанные фрукты или ягоды кипятком, а затем добавлять лед, лимон и мяту.

Чаи и кофе в жару могут пригодиться как тонизирующие напитки, ведь жара усиливает ощущение усталости. Хотя с чаями и кофе следует быть осторожнее - эти напитки обезвоживают организм. Опять же, следите как реагирует именно ваш организм, советуют врачи.

От алкоголя лучше вообще отказаться, поскольку его влияние искажает ощущения, и человек может незаметно для себя перегреться или забыть о возможности обезвоживания.

Детям также следует давать достаточно воды, а соки лучше разводить водой. А вот младенцев в возрасте до 6 месяцев, находящихся на грудном вскармливании, врачи советуют кормить в жару только молоком - чаще, но меньшими порциями.

Рекомендации здорового питания особенно актуальны в жару: по рекомендации специалиста, не менее половины дневного рациона должны составлять фрукты и овощи. "Лучше, чтобы преобладали именно овощи, так как в них большая концентрация микроэлементов, витаминов и меньше сахаров", - объясняет для ВВС News Украина Отто Стойка.

Осторожно - кондиционер!

В жаркое время суток - с 10 до 16 часов - лучше избегать прямых солнечных лучей и проводить время в тени или в проветриваемом помещении.

Одежду лучше выбирать легкую, из натуральных материалов и не забывать о шляпе, советует врач-кардиолог Владимир Безродный. Он советует чаще проветривать помещения, а дома или в офисе использовать увлажнители воздуха.

"Для этой цели подойдет обычный пульверизатор", - говорит ВВС News Украина врач.

Опасность в жаркую погоду несут кондиционеры, когда человек с раскаленной улицы заходит в холодное помещение. "Не устанавливайте очень низкие температуры, избегайте перепадов более 10 градусов", - советует Отто Стойка. Старайтесь не сидеть так, чтобы на вас дул кондиционер, особенно если вы вспотели.

Воду можно не только пить. Время от времени уместно смачивать лицо, шею, локтевые и коленные сгибы - там проходят сосуды, и это помогает охладить организм, объясняет врач.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Детям хорошо проводить жару у водоемов или чаще принимать душ

Режим дня важен как никогда - жара и без того утомляет организм, поэтому старайтесь хорошо высыпаться и избегайте нагрузок - на работе или в спорте, рекомендуют врачи. Физическую активность на свежем воздухе (например, бег) лучше ограничить утренними и вечерними часами, или вообще заменить на плавание. Не забывайте брать с собой воду, если занимаетесь спортом более 20-30 мин, и следите за пульсом.

Солнечный удар: что делать?

От перегрева на солнце может произойти солнечный удар, от духоты и жары - тепловой. Человек чувствует головную боль и головокружение, может даже потерять сознание. Тактика первой помощи в обоих случаях схожая, объясняет Отто Стойка.

Следует переместить человека в тень, тихое удобное место, дать ему прилечь.

Расстегнуть верхние пуговицы, ослабить ремень или застежки.

Если человек в сознании, дать ему воды.

Смочить лицо водой, положить на лоб и шею влажный платок.

Желательно дать человеку спокойно полежать. Если за полчаса лучше не станет, следует вызвать скорую.

В случае потери сознания, положить тело в положение на бок, чтобы не западал язык. Важно следить за дыханием человека - в тяжелом случае может понадобиться делать искусственное дыхание.

Слишком беспокоиться из-за жары не стоит. Врачи отмечают, что летом самочувствие у многих наоборот улучшается.

Жара способствует расширению сосудов, поэтому, например, некоторые умеренные гипертоники чувствуют себя лучше, рассказывает кардиолог. К тому же, летом люди отдыхают в отпусках, стрессов на работе меньше, поэтому давление и общее состояние приходят в норму.

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