Как в Ивано-Франковске спасают старинные двери

Копірайт зображення Любов Загоровська

Мы с Марией Козакевич гуляем по центру Ивано-Франковска. Она открывает различные ворота, нажимает кодовые комбинации на тех или иных дверях. Невольно становится стыдно: прожив всю жизнь в этом городе, я не видела всех этих двориков, балкончиков, подъездов, арок, подвалов.

Мария рассказывает и рассказывает: о плитке, которой выложены подъезды, о кованых перилах на лестничных площадках, о мастерах, которые все это делали, о необычных судьбах людей, которые когда-то жили или бывали в этих каменных зданиях. И о том, что за последние годы большая часть исторического города безвозвратно исчезла.

"Франковск, который надо беречь"

Несколько лет назад супруги Мария и Юрий Козакевич основали инициативу под названием "Франковск, который надо беречь" (в социальных сетях хэштег выглядит так - #ФранківськЯкийТребаБерегти).

Мария по образованию не является ни архитектором, ни историком, ни краеведом. Просто однажды она решила спасти ту часть Ивано-Франковска, которая начала исчезать.

"Когда видишь, насколько красивый город, какие в нем красивые дома, различные архитектурные элементы, поражающие своей красотой и роскошью, и одновременно все это в очень запущенном состоянии. Когда ты раз, второй, третий заглядываешь в подъезд, видишь грязь, облупленные стены, уничтоженные двери, замененные на пластиковые окна, ты с какого-то раза понимаешь, что не можешь спокойно на это смотреть и хочешь этому помочь!" - говорит Мария.

Спасение старого города они начали именно с дверей, что довольно символично, поскольку каждый дом начинается с двери.

Первые отреставрировать не удалось

Мария Козакевич рассказывает, что первые двери из здания по адресу ул. Курбаса, 5 отреставрировать не удалось.

Копірайт зображення Любов Загоровська

Такое восстановление можно сравнить с хирургическим вмешательством: только сняв краску, можно увидеть, в каком состоянии двери.

На первый взгляд работа была несложной: большая площадь остекления, практически вся уже потерянная. Но в этом доме рядом находилось еще две двери, в которых кое-где это остекление осталось, и в мастерской по крупицам собирали этот "пазл", что-то пришлось додумать, потому что архивов, как выглядело здание раньше, не нашли.

Красивый витраж сделать удалось, а со столяркой не получилось. Оказалось, что под краской двери - латаные-перелатаные, содержат много вставок еще советского периода.

И тогда решили сделать их точную копию из редкой породы дерева - бересты.

Мастера рассказывали, что очень долго ее хранили, она хорошо высохла и ее придерживали для чего-то особенного. И этим особенным и стали вот эти двери.

Все остальные двери, которыми занималась инициатива "Франковск, который надо беречь", таки реставрировали.

Иногда активисты шутят, что двери старых домов ездят на санаторно-курортное лечение.

Когда из дома демонтируют металлические или деревянные двери, вместо них временно ставят загородки из фанеры, которыми могут пользоваться жители.

Копірайт зображення Любов Загоровська

На загородках оставляют надписи о реставрации. Они играют роль и в популяризации: у горожан возникает мысль, что старые двери можно не только выбросить на помойку или поменять на пластиковые, но и отреставрировать, вернуть на историческое место.

При этом они будут настолько невероятно выглядеть, что ими начинают гордиться.

Выброшенные двери

За последние восемь лет около 15% старинных дверей Ивано-Франковска были утрачены: их выбросили или поменяли.

То есть весь багаж польской и австрийской эпохи город потихоньку терял. Но Мария Козакевич отмечает: самое большое, что мы потеряли - это знания, тот опыт людей, которые эти двери делали.

После Второй Мировой войны очень изменился состав населения города: люди, которые когда-то жили в Ивано-Франковске, либо были уничтожены, либо выехали, и эта нить, эта протяженность знаний и опыта просто оборвалась.

"Часто мастера говорят мне, что реставрируя двери, будто общаются с теми мастерами, которые жили сто лет назад. Поэтому мы не только физически спасаем все эти элементы, а возрождаем древние знания", - говорит Мария.

На сегодня отреставрированы уже 13 дверей, но около 200 еще нуждаются в реставрации.

Копірайт зображення Любов Загоровська

Точной цифры нет, ведь в Ивано-Франковске сохранилось много старых частных зданий: это виллы, в которых всех дверей с улицы сразу и не видно.

Преобладают деревянные двери - дубовые и сосновые, кованых дверей гораздо меньше.

"Какие-то из них уже потеряны, и большая проблема, что нет архивов, памятники не имеют своих паспортов", - отмечает волонтер.

Самым старым дверям из тех, которые реставрировали, было 122 года. Это двери из дома профсоюзов на площади Мицкевича. Сейчас на реставрации находятся двери с улицы Шевченко, им 118 лет.

Еще в коллекции инициативы "Франковск, который надо беречь" есть двери, которым 175 лет. Их выбросили на свалку, где их подобрали волонтеры.

Копірайт зображення Любов Загоровська

За полтора года деятельности волонтеров собралось очень много артефактов. Это оконные рамы, изразцы с печей, старинная плитка, лепнина, которая отпадает и валяется под домами.

Почему люди так легко отказываются от своей истории и выбрасывают элементы старины? Часто это происходит потому, что выбросить - самое простое решение. Влияет также и отсутствие знаний.

Показательна одна история, которая, к счастью, закончилась положительно: в центре города молодые ребята открыли заведение быстрого питания, сняли старинные деревянные двери и установили пластиковые.

Активисты инициативы обратились к владельцам заведения, объясняли, что так делать нельзя. И они сразу же вернули старые, уже отреставрированные двери на место.

Двери-магниты

Волонтеры в Ивано-Франковске популяризируют сохранение исторического наследия. Однажды напечатали портреты известных людей, которые когда-то жили или гостили во Дворце Потоцких. Эти портреты на одной из стен Дворца уже стали туристической достопримечательностью города.

Изготовляла инициатива и различные листовки, информационные стенды с советами, как беречь старинные элементы. Создаются детские творческие наборы с раскрасками и наклейками, настольные игры на тему архитектуры.

Копірайт зображення Любов Загоровська

Для фотографирования на фоне старых дверей приглашают известных жителей Ивано-Франковска. О сохранении наследия говорит социальная реклама на билбордах. Также франковчане и туристы могут приобрести керамические магниты в форме уже отреставрированных дверей.

В группе инициативы на Facebook более 5 тыс. человек, они ищут в домашних архивах старые фотографии, где их родные - на фоне разных старинных зданий.

Был случай, когда мастера уже завершали монтировать двери, и к ним подошла жительница дома и принесла домашний сырник, испеченный собственноручно.

Поддержка проекта растет с каждым днем. Теперь это не только несколько энтузиастов, а большая школа мастеров-реставраторов (столяров, кузнецов, витражистов, скульпторов), архитекторов, историков, археологов, объединенных одной идеей.

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