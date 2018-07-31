"Зачем я проехала все этапы мужского "Тур де Франс". Рассказ украинки

Копірайт зображення Mickael Gagne

Татьяна Калачева - одна из велосипедисток, которые стремятся возобновить женский "Тур де Франс". Для этого женская любительская команда четвертый год подряд проезжает каждый этап велогонки за день до мужчин.

Победителем самой знаменитой велогонки мира "Тур де Франс", которая завершилась 29 июля в Париже, стал британец Герайнт Томас.

За день до его триумфа в Париже команда из 12 женщин преодолела все этапы турнира - всего 21 участок длиной в 3351 км и продолжительностью в три недели.

Их цель - доказать, что женщинам такие испытания вполне по силам, и добиться проведения женского "Тур де Франс" для профессиональных спортсменок.

Зачем это нужно и как это - проехать всю дистанцию ​​"Тур де Франс", ВВС News Украина рассказала Татьяна Калачева, велосипедистка из Украины, которая участвует в заездах уже третий год подряд.

"По силам даже любительницам"

Сейчас женской версии "Тур де Франс" нет. Такие гонки для женщин проводились до 1989 года, но потом их отменили. Организаторы считают, что женский турнир - не такой зрелищный и прибыльный, как мужской.

К тому же, организаторы ссылаются на то, что трехнедельная веломногодневка - это слишком трудно для женщин, рассказывает украинка Татьяна Калачева. Она уже третий год преодолевает все этапы велогонки с французской командой "Donnons des elles au vélo Jour-1".

Участницы команды доказывают, что даже любительницы, если они хорошо натренированы, способны выдержать такие нагрузки без допинга.

"Поэтому профессионалки тоже должны иметь такую ​​возможность - посоревноваться на самых красивых дорогах мира", - говорит Татьяна.

Копірайт зображення Mickael Gagne Image caption Татьяна Калачева из Украины проехала все этапы "Тур де Франс" третий год подряд

В переводе название команды означает "Дайте женщинам проехать на день раньше". Велосипедистки стремятся добиться проведения "Тур де Франс" для женщин за день до мужского.

Почему они прокладывают свой маршрут на день раньше мужчин?

"Дороги уже готовы, разметка уже есть, и зрители уже находятся на своих местах", - объясняет велосипедистка.

"Когда мы за сутки оказываемся в том же месте, они уже сидят в своих палатках, жарят барбекю и очень радостно нас встречают", - вспоминает украинка.

А вот роскоши отдельной трассы, которая есть у участников "Тур де Франс", у активисток сейчас нет. Всю дистанцию ​​они ехали как обычные участники дорожного движения - с другими автомобилями, светофорами и дорожными знаками.

Трудно, но красиво

Ежедневно команда выкладывала свою геолокацию в соцсетях, чтобы все желающие могли присоединиться и проехать вместе с ними хотя бы несколько километров.

"Приезжали участники местных клубов, поэтому пелотон иногда составлял 100-120 человек на старте. Это очень приятно!" - радуется Татьяна.

На последнем участке присоединилось около 200 велосипедисток, с которыми команда вместе финишировала у Триумфальной арки на Елисейских полях.

В этом году в команде было 13 женщин в возрасте от 28 до 44 лет - большее количество людей сложно организовать из-за нехватки спонсорских средств. Все они проехали все этапы велогонки, кроме одной участницы, которая сломала руку во время гонки за два дня до финиша.

"Это отпуск, после которого нужен отпуск. Но это - самое красивое, что я когда-либо делала на велосипеде!", - рассказывает Калачева BBC News Украина.

Копірайт зображення Mickael Gagne Image caption Горные этапы - самые сложные, но и самые красивые

Сейчас велосипедистки проезжают ту же дистанцию, что и мужчины на "Тур де Франс", но не соревнуются на время. Их цель - доказать, что женщины могут выдержать такие нагрузки.

Эта инициатива принадлежит французской велосипедистке Клэр Флоре, которая начала кампанию в 2015 году. В том году дистанцию ​​проехали только три женщины. Уже в следующем их было семеро, а в прошлом году - 11.

Опытные профессионалки велоспорта такую ​​идею приветствуют, но не имеют возможности присоединиться к их проекту продолжительностью в три недели, ведь имеют плотный график соревнований и тренировок.

Украинка Татьяна Калачева и Анна Барреро из Испании - сейчас единственные иностранки во французской команде. Некоторые из них - участницы национальных соревнований, другие - любительницы.

"Но у всех нас есть своя жизнь, работа, карьера, семья. И велосипед - это просто хобби", - рассказывает Татьяна.

Она в команде с 2016 года. Велоспортом она занимается уже восемь лет. В Париж она уехала на учебу, где и присоединилась к местному велосипедному сообществу. Сейчас 30-летняя женщина работает молекулярным биологом в Чехии, но в июле вновь приехала во Францию ​​на амбициозный заезд.

Извилистый путь женских велогонок

С 2014 года во время "Тур де Франс" проходят женские велогонки под названием La Course. Ранее эти гонки продолжались два дня, но в этом году их сократили до одной горной области.

Маршрут пролегал по трассе 10-го мужского этапа, но длина его была не 159 км, как у мужского, а лишь в 112,5 км. Хотя, по правилам Международного союза велосипедистов, дистанции однодневных этапов во время Чемпионата мира для женщин могут достигать 160 км.

Гонки Giro Rosa, женская версия еще одних престижных велосоревнований Giro d'Italia, состоят из 10 этапов - по сравнению с 21 этапом у мужчин. Эти женские соревнования проходят летом, также обычно одновременно с "Тур де Франс".

Копірайт зображення Mickael Gagne Image caption Команда готова преодолевать дистанцию ежегодно, пока не устроят "Тур де Франс" для женщин

Татьяна Калачева надеется, что внимание к их женскому заезду возрастет, и изменения произойдут уже в этом году.

"И тогда мы сможем взять палатки и смотреть женский "Тур де Франс", сидя на горе и поддерживая участников!" - смеется спортсменка.

Она говорит, что их задача - добиться проведения турнира, а дальше передать дело профессионалкам.

"Если нет - тогда в следующем году стартуем пятый год подряд. Мы будем делать это, пока не достигнем цели", - уверяет она.

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