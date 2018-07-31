Истощенные и без денег: какими моряки вернулись из Омана

Копірайт зображення facebook.com/MTWTU/ Image caption Украинские моряки полтора года провели в порту Омана из-за банкротства их корабля

В Украину из Омана вернулись 15 моряков, которые в течение двух с половиной лет были заблокированы в порту Сохар на борту арестованного корабля Free Neptune.

Судно принадлежало греческому судовладельцу, однако из-за банкротства тот отказался выплачивать морякам зарплату и бросил их без разрешительных документов.

Теперь они планируют пройти медицинское обследование и бороться за заработанные деньги.

Жена одного из моряков Андрея Дусько рассказала BBC News Украина об условиях, в которых мужчины провели два с половиной года.

Без еды и питьевой воды

Греческое судно под флагом Либерии вышло из порта Ильичевска 30 декабря 2015 года.

"Полгода они работали. Потом их завели в Оман и бросили", - рассказывает BBC News Украина жена моряка Виктория Дусько.

В порт Омана судно вошло летом 2016 года. На борту находились 22 украинца. Тогда же греческий владелец, компания Free Balkers, объявила себя банкротом и бросила экипаж, отказавшись платить.

Из-за ареста судна и отсутствия разрешительных документов моряков не пускали на берег, кроме крайней необходимости. Все это время помочь им пытались украинский МИД, профсоюзы и благотворительные фонды.

Копірайт зображення facebook.com/MTWTU/ Image caption Судовладелец, которому принадлежал Free Neptune, объявил о банкротстве

Как рассказала Виктория Дусько, на борту мужчины больше всего страдали из-за климатических условий, болезней и отсутствия элементарных бытовых вещей.

"Электричество давали время от времени, когда мы этого добивались", - рассказала Виктория. Обеспечить их должен был владелец судна, говорит она.

"Два с половиной года - это очень много. На судне все время без выхода на землю. Были моменты очень тяжелые. Когда не было ни воды, ни еды, когда люди болели, просили о медицинской помощи", - вспоминает Виктория.

Чтобы привлечь внимание к себе, моряки вывешивали плакаты и объявляли голодовку. Наконец в марте 2017 года семеро членов экипажа были репатриированы домой, другие - остались на борту.

Моряки, вернувшиеся сейчас - физически и морально истощены, говорят родственники.

Копірайт зображення Вікторія Дусько Image caption Андрей Дусько за время пребывания на судне потерял 30 килограммов, рассказывает его жена

Андрей Дусько, по словам жены, за два с половиной года потерял более 30 килограммов веса. И, прежде всего, планирует пройти полное медицинское обследование. После этого - добиваться от Free Balkers выплаты долга.

Что советует профсоюз?

Как рассказали BBC News Украина в Профсоюзе работников морского траспорта Украины, компания Free Balkers была на грани банкротства уже тогда, когда моряки подписали с ней контракт. По ее данным, судовладелец имел много долгов и продал несколько своих судов до 2015 года.

Репатриацию семи украинцев организовала Администрация Либерии. Согласно законодательству, остальные 15 членов экипажа остались на борту, чтобы содержать его в надлежащем техническом состоянии.

В профсоюзе предостерегают: судно, принадлежащее обанкротившимся судовладельцам, вполне может быть арестовано.

Там советуют морякам прежде, чем подписывать контракт, обращать внимание на техническое состояние судна и условия труда: они могут быть устаревшими и ставить жизнь моряков под угрозу.

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