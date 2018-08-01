Цифровое вещание: как подготовиться к отключению аналога

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В Киеве и Кировоградской области уже с 1 августа приостановят аналоговое вещание телеканалов. Трансляция будет вестись только в цифровом формате Т2.

На всю Украину эти изменения распространятся уже в начале сентября.

Однако, как уточнил ВВС News Украина член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Александр Ильяшенко, из-за "информационной угрозы со стороны России", пока аналог сохранят в Донецкой и Луганской областях, а также и на юге Херсонской.

Зачем менять формат?

Цифровой формат позволяет передавать гораздо больше информации, чем аналоговый.

Такой сигнал обеспечивает большее разрешение изображения, а также дает возможность использовать мультимедийные возможности телевизора.

В частности, это позволит раскрыть потенциал современных телевизоров, которые до этого показывали аналоговую картинку.

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Изменится и количество каналов, которое будет доступно поклонникам экрана. Сейчас в аналоговом диапазоне на общенациональном уровне работает 16 телеканалов, а в цифровом - до 28 и до 4 местных (в зависимости от региона).

"В Киеве можно будет смотреть до 52 телеканалов", - сказал Александрович Ильяшенко.

Переход на цифру в мире

Еще в 2006 году в Женеве (Швейцария) по итогам специальной конференции страны мира подписали декларацию о переходе от аналогового к цифровому вещанию.

Тогда его подписала и Украина. Завершить переход планировали до 17 июня 2015 года, но по политическим и технологическим причинам в Украине это не произошло.

По данным Международного телекоммуникационного союза (агентство ООН), на цифровое вещание уже перешли страны ЕС (за исключением Румынии), США, Канада, Мексика, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Марокко, Израиль и Саудовская Аравия.

Только цифровое ТВ функционирует в Венесуэле, Монголии, Руанде, Западной Сахаре.

Среди стран бывшего СССР на цифру уже перешли Азербайджан, Грузия и страны Балтии (Эстония, Литва, Латвия).

Кого коснется переход?

По данным Google, популярность запроса "Т2" за последние три месяца выросла почти в четыре раза. Лидером по этим запросам является именно Кировоградская область.

Александр Ильяшенко объясняет это тем, что жители Киева в большинстве уже пользуются кабельным или спутниковым телевидением, иногда интернет-ТВ. Отключение аналогового сигнала их не затронет.

Подготовиться к переходу на новый формат, в первую очередь, стоит тем, кто все еще смотрит телевидение с помощью антенны, напрямую подключенной к телевизору.

Приемник

Главное, что нужно сделать потребителям, приобрести приемник, который ловит телевизионный сигнал в формате DVB-T2 (цифровой стандарт вещания).

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Это может быть внешняя ТВ-приставка, либо встроенный приемник, входящий в заводскую комплектацию телевизора.

Большинство современных телевизоров имеют его по умолчанию, однако не лишним будет в этом убедиться.

Согласно информации главных в Украине интернет-магазинов техники, стоимость отдельного приемника Т2 колеблется в пределах 400-600 грн. Телевизор со встроенным оборудованием стоит от 2800 грн.

Как сообщил BBC News Украина представитель компании-производителя приемников Т2 Romsat Андрей Дудко, популярность такого товара среди потребителей стремительно выросла за последние несколько месяцев.

По его утверждению, торговые сети активно заказывают приемники, а спрос - опережает предложение.

Антенна

Принимать цифровой сигнал на старую антенну можно, но она должна иметь достаточную мощность.

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"Сеть Т2 в Украине создавалась, исходя из того, что антенна будет расположена на высоте 10 метров", - сказал член Нацсовета.

Стоимость антенны в украинских интернет-магазинах сейчас колеблется от 150 до 900 грн.

Нацсовет хочет изучить опыт отключения аналога в Киеве и Кировоградской области. До 20 августа комиссия по вопросам внедрения цифрового вещания предоставит правительству рекомендации выключать ли аналоговое вещание 1 сентября, или еще подождать и оставить выбор за потребителями.

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