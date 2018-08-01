Facebook удалил подозрительные аккаунты. Связаны ли они с Россией?

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Крупнейшая в мире соцсеть идентифицировала и удалила более 30 страниц и аккаунтов, пытавшихся скоординированно повлиять на политические процессы в США. Об этом соцсеть сообщила в своем официальном блоге.

Информацию о подозрительной активности в соцсетях подтвердил источник ВВС в американском разведывательном сообществе. Кроме того, он рассказал, что работа дезинформаторов была четко спланирована.

При этом они не работали в пользу ни республиканцев, ни демократов, разжигая конфликтные темы и подсовывая фальшивые новости избирателям с обеих сторон.

По данным The New York Times, представители соцсети уже проинформировали о подозрительной активности в соцсетях американских конгрессменов.

Кампания по дезинформации может быть направлена на промежуточные выборы в США: 6 ноября 2018 года полностью переизбирается нижняя палата конгресса США - палата представителей, а также 35 сенаторов из 100.

Facebook не связывает удаленные аккаунты с Россией напрямую, но отмечает черты сходства с почерком "российского Агентства интернет-исследований (АИИ)".

Эту организацию, позже переименовавшуюся в ООО "Главсеть" и ООО "Тека", американские власти подозревают в попытках вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.

Уличные протесты

Копірайт зображення FACEBOOK Image caption По странице мероприятия, которое Facebook удалил как подрывное, не сразу можно понять, призвано оно противостоять фашизму или пропагандировать его

"Существует связь между этими недобросовестными агентами и протестами, запланированными в Вашингтоне на следующей неделе", - сообщила компания.

Facebook уже удалил антинационалистическое мероприятие No Unite the Right 2 - DC, назначенное на 10 августа, и проинформирует об этом 2600 пользователей соцсети, проявивших к нему интерес.

Расследование соцсети, что у 32 удаленных аккаунтов было 290 тысяч подписчиков, но значимо популярных было только четыре: "Aztlan Warriors", "Black Elevation", "Mindful Being" и "Resisters".

С марта 2017 года по июнь 2018-го они создали 150 рекламных постов за 11 тыс. долларов, 9,5 тыс. неоплаченных (органических) постов и инициировали 30 мероприятий, одно из которых набрало 4700 потенциальных участников.

"Эти недобросовестные аккаунты тщательно заметали следы, частично из-за нашей политики по предотвращению злоупотреблений, введенной в прошлом году", - указывает Facebook.

Так, их администраторы широко использовали VPN, доступ с IP-телефонов и размещение рекламы от третьих лиц.

По признанию соцсети, пока она не установила, кто стоит за этими аккаунтами, но нашла связи с заблокированными в прошлом году аккаунтами АИИ.

Выйти на сеть удалось благодаря тому, что один из аккаунтов АИИ поделился акцией Resisters, а другой семь минут значился в администраторах этой группы, отмечает Facebook.

"Пока мы находимся только на первых стадиях расследования и у нас нет всех фактов, в том числе относительно того, кто может стоять за этим", - подчеркивает Facebook.

Копірайт зображення FACEBOOK Image caption Сообщество Black Elevation размещало объявление о вакансии организатора мероприятий, иллюстрируя свою страницу изображением белого человека, воинственно восседающего с копьем. Иллюстрация еще одной из удаленных групп - мозг, запутавшийся в нейронных связях и импульсах извне - хорошо передает цель этих аккаунтов

По данным NYT, на брифингах в конгрессе США представители Facebook высказывались более определенно: в ходе расследования дела о вмешательстве в американские выборы они выявили "тщательно спланированную кампанию с целью оказания политического влияния".

Мнение разведки США

По данным источника ВВС в американской разведке, спецслужбы США выявили два основных типа поведения организаторов кампании по дезинформации - "зондирование" сетей и избирательных систем на уровне штатов и попытки посеять дезинформацию в разных местах.

Согласно полученной ВВС информации, организаторы кампании четко разспределили обязанности: одни производят информационные материалы, другие - распространяют. По словам источника ВВС, россияне активно занимаются пропагандой, направленной и на левых, и на правых кандидатов.

Один из затронутых вопросов - иммиграция. Проблему раздувают с помощью троллей, ботов и хэштега abolishICE ("ликвидировать иммиграционную и таможенную полицию США"). Источник ВВС также отметил, что россияне не проявляют лояльности ни к одной из партий, подсовывая фальшивые новости разным сторонам конфликта.

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В начале этого года спецпрокурор Роберт Мюллер заочно предъявил обвинения во вмешательстве в выборы 13 гражданам России и трем организациям, в том числе "Агентству интернет-исследований", которое СМИ связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Представители российских властей и Пригожина отрицают любое вмешательство в выборы в США.

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