Мурал и рога: восемь неожиданных образов Леси Украинки

105 лет назад в Грузии умерла Леся Украинка - автор драм "Лесная песня" и "Кассандра".

Ее классические портреты все помнят со школьной скамьи. Но как переосмысливают образ классика наши современники?

Мы собрали некоторые изображения с новым взглядом на Лесю Украинку.

Копірайт зображення UNIAN

Один из самых известных памятников Лесе Украинке расположен в Киеве.

В 2008 году его решили освежить в честь Дня независимости. Поэтессе надели платье и традиционные украшения.

Дизайнеров вдохновил пример Брюсселя, где местные активисты одели в вышиванку и шаровары знаменитую скульптуру писающего мальчика.

Копірайт зображення Дмитро Кришовський

Леся Украинка в спортивной майке Nike - это часть проекта киевского художника Дмитрия Крышовского "На спортивном".

Она оказалась в компании Шевченко, Гоголя, Богдана Хмельницкого и даже Януковича, изображенных в "четких прикидах".

"Сейчас трудно представить звезду мировой величины, которая не была бы лицом торговой марки или дома моды. Вот я и подумал - почему великие люди прошлого не могут стать ярким образом сегодняшнего дня? Так и возникла идея одеть Тараса Шевченко не в кожух, а в стильный спортивный костюм известной марки", - цитировало художника издание kp.ua.

Копірайт зображення Getty Images

Евромайдан был уверен, что классики - за них.

Зимой 2014 года на фасаде одного из домов в центре Киева появились граффити Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко в образах активистов Майдана.

Но в 2017 году рисунки исчезли с фасада здания, где в то время располагался салон мебели. В ответ активисты обрисовали стены и разбили стеклянные двери магазина.

Копірайт зображення Поліна Дорошенко / Pictoric

В 2014 году клуб молодых иллюстраторов, дизайнеров и графиков Pictoric презентовал проект "Деятели Украины".

Это была серия из 100 плакатов, которые показали на "Книжном Арсенале", а затем - в разных украинских городах как передвижную выставку.

"Слыша выражение "выдающиеся украинцы", мы представляем Шевченко в кожухе и шапке, Хмельницкого с булавой и Лесю Украинку в вышиванке. Единичные попытки осовременить шаблонные портреты из школьных учебников были, и не раз, но масштабами они не впечатляли. Именно поэтому молодые украинские художники создали серию плакатов, где отразили современный взгляд", - объясняют иллюстраторы идею проекта.

Лесю Украинку для него создала художница Полина Дорошенко.

Копірайт зображення Ілля Стронговський / Dobra Lystivka

В 2012 году дизайнер и поэт Илья Стронговский нарисовал Тараса Шевченко со щупальцами Ктулху, а за ним последовала Леся Украинка с рогами. Рисунок и сейчас можно приобрести в форме открытки.

Многие обвинил автора в неуважении к классикам. Сам художник отвечает, что общество просто не готово воспринимать канонических писателей в новых образах.

На вопрос, почему же Леся с рогами, художник в интервью "Радио Свобода" ответил так:

"Это признак того, что она самец. Рога не растут у самок в природе. А почему она самец? А потому, что названа Франко единственным мужчиной в украинской литературе".

Копірайт зображення Ukrinform

В 2015 году в Киеве открыли мурал, посвященный Лесе Украинке - на улице Стрелецкой, недалеко от Золотых ворот. Его создал австрийский художник Гвидо Ван Хелтен.

Цветы на рисунке не случайны: художника, как пишут СМИ, вдохновило меланхолическое Лесино стихотворение "Ландыш".

Историк и краевед Станислав Цалик считает мурал удачным.

"Муралом подчеркнули особенность этого места. Нарисованная женщина будто бы смотрит в дом напротив, где действительно жила Леся Украинка. Это хороший вариант, потому что понятно, о чем, и понятно, почему он здесь размещен", - сказал он BBC News Украина.

Копірайт зображення Євген Чистяков

Еще один мурал, посвященный поэтессе, появился в Киеве в 2017 году на улице Большой Васильковской.

Художник из Коста-Рики Мата Руда посвятил его стихотворению Contra spem spero! ("Без надежды надеюсь").

Фотографией поделился с BBC фотограф Евгений Чистяков.

Вы еще не подписаны на Лесю Украинку в Instagram? А она там есть!

Страницу писательницы в соцсети создали в 2016 году волынские студенты и активисты из Центра свободного образования и культуры.

Кроме того, устроили фотовыставку, чтобы показать, как фотографии Леси могли бы выглядеть в стиле Instagram.

"Мы стилизовали все изображения с Лесей Украинкой, хэштегом обозначили локации, годы жизни и творчества писательницы", - рассказала автор проекта Ирина Полетуха местным СМИ.

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