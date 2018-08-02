Грозит ли Киеву блэкаут?

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Власти вернули полный контроль над тепловым комплексом столицы. Однако теперь пвозникла угроза отключения подачи не только горячей воды, но также электричества и отопления.

События 1 августа разворачивались почасово. Наконец, после обеда стало известно, что киевские власти закупили газ по коммерческой цене, чтобы не останавливать работу ТЭЦ на время переговоров с "Нафтогазом".

Почему так произошло и чем все может завершиться?

Что произошло?

1 августа Киев окончательно восстановил контроль над столичным тепловым хозяйством. ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также мусоросжигательный завод "Энергия", обеспечивающие порядка 80% потребностей киевлян в горячей воде и отоплении, перешли в управление к коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго".

С 1 мая эта компания уже управляет тепловыми сетями, тепловыми пунктами, котельными и счетчиками Киева.

До этого на протяжении почти 17 лет энергетическим комплексом столицы управляла "Киевэнерго".

В 2011 году акционером "Киевэнерго" стала компания ДТЭК, входящая в контролируемую Ринатом Ахметовым финансово-промышленную группу СКМ.

Вместе с тепловым хозяйством "Киевтеплоэнерго" унаследовал от предыдущего оператора и многомиллиардный долг за газ, который вместе со штрафами достигает 5 млрд грн. 1,2 миллиарда грн от этой суммы - штрафы и неустойка за несвоевременную оплату счетов.

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Из-за этого долга "Нафтогаз" еще в мае отказался заключать соглашение с "Киевтеплоэнерго" о поставках газа, опираясь на требования закона "О теплоснабжении".

Одновременно Киевсовет принял решение, что город не будет брать на себя долги предыдущего оператора.

С тех пор и сумма долга, и кто должен ее возвращать являются предметом споров, в том числе судебных.

Между тем под угрозой оказались поставки газа, который является основным топливом на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Они производят не только тепло, но и электроэнергию для столицы.

Что делают власти?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Мэр Киева назвал "искусственной" проблему в тепловом хозяйстве столицы

Мэр Виталий Кличко назвал возвращение контроля над тепловым хозяйством "историческим событием", поскольку раньше таких прецедентов не было.

При этом он также озвучил трудности, с которыми столкнулась власть, пытаясь решить эту проблему. По его словам, всего за несколько часов до передачи ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 под контроль города, частные поставщики отказывались продавать газ столице.

"Эта проблема - искусственная. Она мне напоминает проблему, которую имел господин Садовый во Львове с мусором. Похожая ситуация. Коммерческие компании, с которыми договаривались, странным образом отказываются подписывать с нами договор на поставку газа", - заявил Кличко 1 августа.

Он отметил, что город не допустил отключения ТЭЦ-5, которое могло произойти в ночь на 1 августа, и которое бы повлекло проблемы не только с горячей водой, но и с электроснабжением в Киеве.

Мэр заявляет, что киевляне "остаются заложниками позиции "Нафтогаза". В комментариях к высказываниям мэра на сайте КГГА корреспонденты отмечали, что "на самом деле, жители столицы остаются заложниками непрофессиональных (а возможно и коррупционно обусловленных) действий КГГА, которая своевременно не урегулировала вопрос долгов и теперь хочет подарить Ахметову средства, которые киевляне платили за тепло".

Столичная власть обратилась к правительству, признав, что не может справиться с проблемой самостоятельно.

Кабмин во время внеочередного совещания позволил Киеву закупить газ у коммерческих поставщиков, если договоренность с "Нафтогазом" не будет достигнута в ближайшее время.

"Было принято решение, которое позволяет сейчас предприятию ("Киевтеплоэнерго".- Ред.) или урегулировать вопрос с НАК Нафтогаз, пока есть время, или выйти на рынок и закупить так называемый коммерческий газ, то есть на открытом рынке", - заявил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Науменко.

Он сообщил, что этот газ будет предназначен ТЭЦ-5, поскольку ТЭЦ-6 "остановлена ​​на профилактику".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Пока столичные ТЭЦ будут получать газ от поставщика

Как сообщил позже в среду заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, для обеспечения работы ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 Киев уже закупил 18 млн кубов газа у компании "Укрнефтебурение" по 10,2 тыс. грн за 1 тыс. куб. метров. Он добавил, что эта цена ниже, чем "Нафтогаз" предлагает на коммерческом сегменте.

Вместе с тем, это на 3 242 грн в тысячи кубов больше, чем Киев должен был заплатить "Нафтогазу", поскольку на компанию возложены специальные обязанности поставлять газ населению и предприятиям теплокоммунэнерго по фиксированной цене - 6958 грн.

Именно к таким ценам и планирует вернуться Киев после того, как в течение месяца ситуация будет урегулирована с помощью договора между "Киевтеплоэнерго" и "Нафтогазом".

Пока же, по словам Петра Пентелеева, покупка коммерческого газа "не повлияет на тариф для населения".

Что говорят в "Нафтогазе"?

Ситуация с обеспечением газом столичных ТЭЦ временно стабилизирована, сообщили в "Нафтогазе" 1 августа по результатам еще одной встречи - киевского мэра с главой компании Андреем Коболевым.

Эта встреча состоялась на "нейтральной" территории - в Администрации президента, хотя здания КГГА и "Нафтогаза" имеют общий двор.

"КГГА закупила необходимые объемы газа у одного из многих частных поставщиков, работающих на рынке Украины", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

Там ожидают, что "эти объемы позволят обеспечить бесперебойную работу объектов теплогенерации временно, до того как будет урегулирован вопрос о правопреемстве по накопленным долгам за льготный газ, связанным с этими объектами".

В "Нафтогазе" добавили, что на этой неделе правительство предложило "долгосрочное решение, которое позволит возобновить поставки газа киевским объектам теплогенерации на льготных условиях без нарушения требований законодательства".

Речь идет о заключении мирового соглашения между сторонами в суде, уточняют в "Нафтогазе".

Там положительно восприняли "готовность КГГА выполнить требования закона "О теплоснабжении" о признании долгов" и подтвердили готовность самого "Нафтогаза" возобновить подачу газа "на законных основаниях".

Что будет дальше?

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Если мировое соглашение Киева с "Нафтогазом" состоится, то кризисной ситуации с электричеством и теплом удастся избежать. Однако финансовый результат для города и его жителей, пока не будут известны все условия, остается неясным.

Ранее обозреватели предполагали, что может быть достигнута договоренность об оплате основной суммы долга. А штрафы и пеня и в дальнейшем будут оставаться предметом рассмотрения в суде.

В пользу этой версии - информация от Пантелеева. Он утверждает, что по предварительной договоренности, государство должно погасить задолженность по субсидиям за 2015 год на сумму в 730 млн грн, а "Нафтогаз" - снять штрафные санкции с этой суммы, составляющие около трети общей задолженности "Киевэнерго" перед "Нафтогазом".

Если же спор не решат до отопительного сезона, то к нынешним проблемам с горячей водой могут добавиться проблемы с теплом.

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