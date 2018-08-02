Иногда лучше промолчать. Семь ситуаций, когда от честности только хуже

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Тсс! Никому не говори!"

Секрет - довольно коварное явление. Жизнь показывает, что рано или поздно тайное становится явным, а стремление сохранить что-либо в секрете довольно часто толкает нас на вранье.

Журналист ВВС Марк Талли задался вопросом: всегда ли хороша открытость и в каких случаях хранение секретов оправдано?

По утверждению психологов, мысли о том, что мы держим в секрете, делают нас менее счастливыми, а в некоторых случаях могут негативно отразиться даже на нашем физическом здоровье.

Можно сказать, что отказ от секретов довольно часто является мудрым решением.

Но не все так просто. Есть ряд случаев, когда лучше все же держать правду при себе. Что же это за ситуации?

1. Когда это больше никого не касается

Никому не нужно знать о ваших привычках или личных причудах, которые могут смутить окружающих. Так что лучше о них никому не рассказывать - конечно, если вы сами не хотите, чтобы о них знали окружающие.

Может, вы по секрету фанатеете от поп-дуэта Jedward или танцуете по утрам жигу эпохи Тюдоров, а может, вы страдаете от микофобии - боязни отравиться грибами?

Неважно, какие личные странности для вас характерны - это ваше личное дело, и об этом никому не нужно знать.

2. Когда друг рассказал свой секрет и попросил ничего никому не говорить

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Только между нами..."

Если мы соглашаемся по просьбе друзей хранить какой-то их секрет, то надо выполнять обещанное.

Рассказав секрет своего друга, вы рискуете навсегда испортить отношения с ним.

Еще хуже, если вы рассказали секрет друга какому-то человеку, а он разболтал его всем. Как только вы рассказываете чужой секрет, вы больше не можете предотвратить распространение информации. Все будет всецело зависеть от человека, которого вы посвятили в тайну.

Эту мысль хорошо иллюстрирует ситуация с писательницей Джоан Роулинг, когда в 2013 году был раскрыт ее псевдоним - Роберт Гэлбрейт, под которым она написала детектив "Зов кукушки".

То, что это псевдоним Роулинг, было секретом: об этом знали всего несколько человек. Но это не помогло сохранить тайну. Как выяснилось, адвокат Роулинг раскрыл тайну лучшей подруге своей жены, и вскоре весь мир узнал о том, кто скрывается за псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

3. Когда дело касается бизнеса

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Я знаю, где хранится информация..."

Успех многих компаний связан с умением хранить в секрете важную деловую информацию, которая дает им преимущество перед конкурентами.

Например, компания Coca-Cola известна тем, что хранит рецептуру своих напитков под строжайшим секретом. Рецепты знают всего несколько сотрудников. Рецепты не хранят на электронных носителях - они записаны на бумаге и лежат в сейфе.

Компания Google не менее серьезно относится к хранению в тайне информации об алгоритме поиска Hummingbird (Колибри), который компания применяет с 2013 года. Hummingbird определяет релевантность документа поисковой фразе, расшифровывая связь между понятиями, использованными в запросе. Google не раскрывает технические принципы работы Колибри.

Но не только компании строят свой бизнес на том, что хранят в секрете чрезвычайно важную информацию.

Также поступают и некоторые люди, которые строят карьеру и пытаются достичь успеха.

Легендарный американский иллюзионист и актер Гарри Гудини построил свою карьеру благодаря в том числе тому, что хранил в тайне секреты своих трюков. До сих пор никто не знает, как ему удавалось исчезнуть из смирительной рубашки в то время, когда он висел в ней вверх ногами.

4. Чтобы защитить себя

Копірайт зображення Getty Images Image caption О своих психологических травмах стоит говорить только тогда, когда вы будете готовы к такому разговору

Если вы поделитесь своим травматичным опытом с психологом или психотерапевтом, это может вам помочь.

Но очень важно не рассказывать об этом до тех пор, пока вы сами не будете психологически готовы поделиться своими переживаниями.

Перед тем, как рассказать о своих психологических травмах, стоит спросить себя: готов ли я проанализировать свои чувства и поведение? Готов ли я поделиться очень личными переживаниями и чем-то, о чем мне трудно говорить?

5. Если это сюрприз

Копірайт зображення Getty Images Image caption О боже!

Сюрпризы - если речь идет о поздравлении с днем рождения или подарке - очень приятны: они дают понять, насколько важен для вас человек, для которого готовился сюрприз. Но перед тем, как организовывать подобное, надо убедиться, что человек любит сюрпризы и готов к ним.

Неутомимый романтик Марк Крейфорд полгода скрывал от своей девушки, что брал уроки верховой езды. Также он заказал из Германии рыцарские доспехи. Все это он делал, чтобы предстать перед своей подругой в облачении рыцаря и сделать ей предложение.

К сожалению, когда Марк спешивался с лошади, он не очень грациозно рухнул на землю. В итоге предложение руки и сердца оказалось не таким красивым и романтичным, как рассчитывал Марк. Но несмотря на произошедшее, его девушка Трейси все равно сказала "да".

6. Начальная стадия переговоров

Копірайт зображення Getty Images Image caption Детали деловых или международных переговоров должны некоторое время держаться в секрете

На ранних этапах международных переговоров по поводу важных вопросов, касающихся, например, безопасности или заключения перемирия, их детали, как правило, хранятся в секрете. Это делается для того, чтобы стороны могли более открыто высказывать свою позицию.

Соглашаясь на разговор, обе стороны, участвующие в переговорах, идут на огромный политический риск, говорит Патриция Льюис, эксперт Chatham House - британского аналитического центра, специализирующегося на международных отношениях.

Поэтому, как замечает эксперт, для сторон очень важно быть уверенными в том, что они могут открыто изучать возможности нахождения компромисса без опасений, что о деталях переговоров станет известно общественности или более широкому кругу лиц.

7. Чтобы обеспечить безопасность или защитить кого-либо

Копірайт зображення Getty Images Image caption Плакат времен Второй мировой войны напоминает, как важно хранить секреты

Во время Второй мировой войны многие люди, пытаясь защитить других, оказывались хранителями больших секретов.

Во время оккупации нацистами Дании семья Йоргена Килера смогла спасти жизнь тысячи евреев, переправив их в Швецию.

За два выходных юная Элсбет Килер тайно объехала всю Данию, собрав около миллиона крон пожертвований на эту операцию (эта сумма эквивалентна сегодняшним 168 тыс. долларов).

Деньги ушли на подкуп солдат и оплату рыбакам, которые согласились по морю перевезти группы евреев в Швецию.

Секреты особенно важны, когда речь идет о национальной безопасности.

Возможно, мы никогда не узнаем, сколько террористических нападений предотвращается полицейскими и спецслужбами по всему миру каждый день.

Когда о подобных операциях становится известно, мы понимаем, насколько важно было хранить информацию о них в секрете: полиции приходится длительный период времени тайно следить за подозреваемыми, чтобы раскрыть планы преступников. Нередко умение хранить информацию в тайне помогает спасти сотни и даже тысячи жизней.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram