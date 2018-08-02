За ВДВ! Почему Украина больше не празднует 2 августа

Копірайт зображення Укрінформ Image caption День десантника в Луганске, 2012 год

С осени 2017 года в составе украинской армии больше нет подразделения с названием ВДВ - 21 ноября Высокомобильные десантные войска официально переименовали в Десантно-штурмовые войска ВСУ, а голубые береты сменили на бордовые (оттенка maroon).

Тогда же День десантника перенесли со 2 августа на 21 ноября - день архистратига Михаила, командира "божьего войска" и покровителя десантных войск ВСУ.

История праздника

Копірайт зображення Getty Images Image caption Советские десантники, 1930-е годы

Советская традиция Дня ВДВ берет свое начало 2 августа 1930 года, когда на учении под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек (по другим данным - семь). Это был один из первых десантов в военной истории.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Советские десантники в Афганистане, 1988 год

В советской армии Воздушно-десантные войска были элитными. Ежегодно 2 августа проводились показательные выступления бойцов - с десантированием и приемами рукопашного боя.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Выступление ко дню ВДВ бойцов 95-й бригады, Житомир, 2013 год

Также в этот день собирались ветераны десантных войск - именно благодаря этим встречам возник и закрепился стереотип "пьяных десантников", которые купаются в фонтанах.

В Украине, как и в других постсоветских странах, такая традиция неформального "братства десантников" также появилась.

Копірайт зображення Укрінформ

Причем, долгое время украинские десантные войска официально именовались аэромобильными, и только после 2012 года утвердили название Высокомобильные десантные войска, вернув тем самым советскую аббревиатуру ВДВ.

Копірайт зображення УНІАН Image caption День ВДВ в Донецке, 2013 год

Не выглядеть как враг

С начала конфликта на Донбассе в украинской армии начали продвигать идею отказа от советской атрибутики, которая во многом сохранилась и в Вооруженных силах РФ.

С эмблем бригад убрали георгиевские ленточки, начали вводить головные уборы нового образца (например, мазепинки), а также беретные знаки - в соответствии с украинской военной традицией досоветского периода.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Голубые береты "армии ДНР" на параде по случаю Дня Победы в Донецке, май 2015 года

Разрабатывала эти изменения волонтерская группа в составе историков и художников.

С одним из них - художником-геральдистом Алексеем Руденко - BBC News Украина побеседовала о дне ВДВ.

"Очевидно, что украинские десантники как подразделение ВСУ не могут вести свои традиции от советского десанта", - говорит Алексей Руденко.

"Конечно, остается ностальгия по голубым беретам. Как и по фильму "В зоне особого внимания" и вымышленному лейтенанту Тарасову - это был пропагандистский шедевр советского кино ... Читал даже комментарии людей, которые называют себя патриотами и ждут смены власти и возврата голубых беретов", - признает художник.

Однако после продолжительных дискуссий рабочей группе удалось убедить военное руководство в том, что атрибутику украинских десантников необходимо менять.

Так же, как и день ВДВ.

"Что мы празднуем? Что кто-то десантировался в Московском военном округе?" - спрашивает Алексей Руденко.

Копірайт зображення AFP Image caption БТР украинских десантников с флагом ВДВ. Окрестности Славянска, лето 2014 года

"Десантники на передовой должны понимать, что голубые береты и тельняшки - это один из инструментов навязывания фейкового братства и темы общего боевого прошлого", - отмечает Алексей Руденко.

"Какая героика стоит за десантированием советских войск в Будапеште в 1956 году (подавление советскими войсками восстания в социалистической Венгрии. - Ред.) или захвате аэропорта "Рузине" в братской Чехословакии (подавление "Пражской весны"). Что делали десантники в Афганистане?" - задается вопросом геральдист.

Аннексия Крыма и конфликт на Донбассе также прошли не без участия российских десантников.

Владимир Путин признал, что российские войска "гарантировали безопасность" крымского референдума.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Российские десантники 331-го гвардейского полка ВДВ, задержанные в Донецкой области 24 августа 2014 года. По версии Минобороны РФ, они заблудились, по версии Киева - участвовали во вторжении кадровых российских частей на Донбасс. Впоследствии их обменяли

А на Донбассе российские десантники попали в плен летом 2014 года, и, как утверждает Киев, участвовали в боях за Донецкий аэропорт и Дебальцево зимой 2015 года (Кремль утверждает, что там воюют не кадровые военнослужащие российской армии, а добровольцы).

При этом, атрибутику десанта - голубые береты и тельняшки - на востоке Украины можно встретить по обе стороны конфликта.

"Не надо выглядеть как враг!" - предостерегает Алексей Руденко.

Переход от голубых к маруновым беретам он объясняет тем, что именно такой традиции придерживаются в большинстве западных и других армий.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Новые береты и беретные знаки украинских десантников

"Боюсь, что и сегодня найдутся сторонники голубых беретов и фонтанов. Однако пусть это останется как память и постепенно отойдет", - резюмирует художник.

День памяти

Копірайт зображення Валерий Ананьев Image caption Валерий Ананьев участвовал в тяжелых боях на Донбассе

Валерий Ананьев - бывший боец ​​25-й десантной бригады, ветеран боев на Донбассе в 2014-2015 годах.

Признается, что день ВДВ не праздновал ни до начала конфликта, ни после.

"До войны не хотел ассоциироваться с людьми, которые напивались и теряли свои береты. А после - не до того было. Да и что праздновать? Война продолжается, ребята гибнут", - рассказывает он BBC News Украина.

Вспоминает, как 2 августа 2014 года его бригада воевала под Шахтерском, тогда как раз начинался рейд украинских десантников: "Нашу роту в тот день сепаратисты крыли из всего, что у них было. Какое там празднование".

Валерий Ананьев признает, что у него особое отношение к голубому берету: "Пять лет его проносил, это - определенный жизненный этап".

И хоть он и поддерживает отход от советских традиций в армии, однако считает, что все это необходимо правильно позиционировать.

"А если когда-нибудь мы будем воевать против страны, в которой десантники носят маруновые береты, снова будем менять цвет?" - спрашивает бывший десантник.

Он добавляет - украинцы также внесли существенный вклад в развитие десантных войск: "Маргелов (генерал Василий Маргелов считается одним из основателей ВДВ. - Ред.) родом из Днепропетровской области. То есть, не совсем уместно говорить, что ВДВ придумали исключительно россияне".

Копірайт зображення УНАІН Image caption Мемориал Маргелову возле КПП 79-й бригады в Николаеве

А 2 августа он скорее воспринимает как день памяти: "С 2014 года для меня это больше не праздник, это день скорби. День, когда вспоминаем то, из-за чего служба в наших войсках считается почетной ... Это дань уважения и благодарности тем, кого больше с нами нет".

"Помните, друзья, в мирной обстановке, десантника украшает скромность, а понты оставьте другим. Не род войск делает вас уважаемым, а наоборот", - добавляет Валерий Ананьев, который написал книгу о своей службе в десанте.

Копірайт зображення УНИАН Image caption С 2014 года 2 августа превратился из праздника в день памяти по погибшим десантникам

Эту позицию разделило нынешнее командование десантно-штурмовых войск ВСУ, которое сегодня напомнило, что, хоть официальный день украинского десантника отмечают 21 ноября, однако "не следует забывать нашу историю, героические примеры десантников старшего поколения и наших погибших боевых товарищей".

"Кто-то отдал свою жизнь в локальных конфликтах ХХ века, кто-то в миротворческих миссиях, немало десантников ушли на небо в борьбе с российско-оккупационными войсками на украинском Донбассе. Поэтому, 2 августа это - память о погибших воинах-десантниках разных времен и поколений", - резюмирует командование ДШВ.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram