Худшая засуха в Австралии - на фото с воздуха

  • 2 августа 2018

Некоторые районы восточной Австралии страдают от худшей засухи в истории. Отсутствие осадков зимой очень вредит сельскому хозяйству.

Фоторепортер Reuters Дэвид Грей запечатлел вид высохшей земли с воздуха, найдя удивительные цветовые контрасты.

A lone tree stands near a water trough in a drought-affected paddock on Jimmie and May McKeown's property Копірайт зображення Reuters

Одинокое дерево - единственный признак жизни около резервуара с водой на ферме у города Уалгетт в Новом Южном Уэльсе.

Владелица фермы Мэй Маккеон говорит, что она практически не видела дождя с 2010 года.

Farmer May McKeown feeds her remaining cattle on her drought-affected property located on the outskirts of the town of Walgett Копірайт зображення Reuters

От засухи пострадали около 98% Нового Южного Уэльса и две трети соседнего Квинсленда. В результате фермеры вынуждены заказывать корм для скота, что значительно повышает их расходы.

A cow walks away from a water tank in a drought-affected paddock on farmer Tom Wollaston's property Копірайт зображення Reuters

На этом фото корова уходит от резервуара для воды в Тамуорте, Новый Южный Уэльс.

"Засуха, кажется, всегда на шаг впереди меня", - говорит фермер Том Уолластон.

Farmer Ash Whitney stands in the middle of a dried-up dam Копірайт зображення Reuters

Высохшая плотина около Гуннеды в Новом Южном Уэльсе.

Правительственная помощь пострадавшим от засухи фермерам уже превысила 1 млрд австралийских долларов (738 млн долларов США). "Я прожил здесь всю свою жизнь, и, кажется, эта засуха кончится не скоро", - говорит фермер Эш Уитни.

Sheep eat grain dropped in a drought-affected paddock on a property located on the outskirts of Tamworth Копірайт зображення Reuters

На этом фото овцы едят зерно в окрестностях Тамуорта.

Государственная помощь в том числе включает финансирование развития психологической помощи для пострадавших фермеров.

An old bus used for storing farming equipment stands in a drought-affected paddock on a property located west of the town of Gunnedah Копірайт зображення Reuters

В некоторых районах Австралии зафиксировали второе самое жаркое лето (с декабря по февраль) за весь период наблюдений, а в стране в целом - самый сухой июль со 2002 года.

An irrigated paddock can be seen next to a ploughed paddock on a farm located on the outskirts of the town of Mudgee Копірайт зображення Reuters

На этом фото - контраст между орошаемым пастбищем и тем, которое не поливали.

Около четверти сельскохозяйственной продукции в Австралии поступает из Нового Южного Уэльса, поэтому засуха сильно повлияла на этот сектор экономики.

A road can be seen next to tracks leading to a water tank located in a drought-effected paddock Копірайт зображення Reuters

Во время своего визита в наиболее пострадавшие районы в июне, премьер-министр Малкольм Тернбулл сказал, что у засухи существует четкая связь с изменением климата.

"Среди людей в сельской местности Нового Южного Уэльса, с которыми я общался, почти все считают, что климат становится суше, а количество осадков - все более нестабильным".

Все комментарии - Reuters

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