Растяжки с гранатами и растерзанные лоси: что не так с охотой в Украине

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Цивилизованная охота в мире - это целая культура, позволяющая сохранять природу и защищать животных. Почему в Украине такой подход почти не работает, и как это исправить, разбиралась BBC News Украина накануне открытия нового охотничьего сезона.

"Охота - это страсть», - признается Михаил Злыдень, киевский адвокат и охотник с почти 20-летним опытом.

За свою карьеру он охотился практически на все виды разрешенных для отстрела животных во всех регионах Украины.

Правда, последние четыре года, после начала военных действий на Донбассе, на охоте даже не стреляет. Говорит, что это неуместно, когда люди погибают на войне.

"Главный кайф, когда ты зверя выследил, перехитрил, полюбовался в прицел и отпустил, - объясняет Злыдень. - У нас поставили на охотников клеймо, что это обязательно увешанное патронами чудовище, которое вышло в лес с самогоном и стреляет по всему, что движется. Но это как раз не охотники".

Настоящая охота - это целая культура и традиции, которые передаются поколениями, отмечают и сами "зверобои", и экологи. А охотничьи хозяйства в идеале должны помогать уравновешивать экосистему, защищать и разводить диких животных, а также бороться с браконьерством.

В Украине, в основном, система работает наоборот, говорят специалисты.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В августе традиционно начинается сезон охоты на птиц

На одного "адекватного" охотника приходится тысяча или две "неадекватных", говорит Марина Шквыря, кандидат биологических наук Института зоологии им. Шмальгаузена. Примерно столько же непрофессиональных лесников, биологов или охотоведов приходится на одного профессионального, добавляет она.

К этим факторам добавляется плохое финансирование, браконьерство и коррупция.

"Мы находимся на таком варварском, низком, коррумпированном и некомпетентном уровне, что на паре адекватных примеров охотничьих хозяйств или охотников говорить, как развивается отрасль очень сложно", - подчеркивает Шквыря.

"Полный беспредел"

Всего в Украине зарегистрированы около 700 тыс. охотников, а общая площадь охотничьих угодий - 39,4 млн гектаров, приводит данные Государственное агентство лесных ресурсов.

Львиная доля этих территорий - 25,2 млн гектара или 64% - в пользовании общественных организаций Украинского общества охотников и рыболовов. На 10,8% земель хозяйничают предприятия Гослесагентства, а еще 25,2% - в ведении частных лиц, клубов или общественных организаций.

Из более 800 охотничьих хозяйств в стране лишь 5% ведут свою деятельность в соответствии с законодательством, говорит Петр Тестов, аналитик международной правозащитной организации "Экология право человек".

"Подавляющее большинство охотничьих угодий в Украине нацелены на эксплуатацию имеющегося фонда охотничьих животных. И лишь незначительная часть вкладывает инвестиции в какое-то развитие, - объясняет эколог. - А если пользователем является какой-то депутат или бизнесмен, то там происходит полный "беспредел".

Копірайт зображення Володимир Новіков Image caption Охота - это традиции и культура, когда берешь у природы маленькую частичку, чтобы вернуть ей гораздо больше, говорит охотник Сергей Новиков

Угодья же, которыми занимаются государственные органы или общественные организации, как правило страдают от недостаточного финансирования. Их плохо охраняют, а дичь почти не разводят, рассказывает охотник с 24-летним стажем Сергей Новиков.

Безнаказанность привлекает браконьеров, которые еще больше истощают такие угодья. А бороться с ними непросто - для этого нужны огромные ресурсы, в том числе материальные.

"Надо понимать, что профессиональный браконьер сегодня - это отлично подготовленный и экипированный "рейнжер", который знает местность, имеет современный спецтранспорт, приборы ночного видения, тепловизоры и GPS-навигацию", - подчеркивает Новиков.

В последнее время такие браконьеры особенно обнаглели, говорит охотник Михаил Злыдень.

Он признается, что в прошлом году собственными глазами видел, как злоумышленники оставили растяжку с гранатами в лесу. А этой весной он с сыном наткнулся на остатки застреленных беременных лосих, при том что в 2017 году лосей внесли в Красную книгу.

"Народ так обнаглел, что повырезал куски мяса, а остальные туши оставил, - возмущается Злыдень. - С браконьерством все стало значительно хуже. Охотничья отрасль просто погибает".

"Самый лучший рецепт"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Дикие кабаны - один из самых популярных видов животных, на которых охотятся в Украине

В охотничьих хозяйствах соглашаются, что сфера охоты нуждается в реформах и контроле, но добавляют, что определенные успехи уже есть.

Роман Ступчук, главный охотовед клуба "Сокол", говорит, что за четыре года это хозяйство вложило около 60 млн гривен в закупку поголовья охотничьих животных и вольеры для передержки, откуда животных затем выпускают в дикую природу.

В этом году хозяйство закупило по 150 особей благородного оленя, муфлона и ланей. Ежегодно здесь устанавливают строгие лимиты на количество животных, которых можно поймать.

"Скажем, если у нас есть сто голов оленя, приплод составляет 20 голов в год. Итак лимит на охоту - половина естественного прироста, - объясняет Ступчук. - Десять стреляем, а остальные остаются, то есть численность постоянно растет".

Лучший рецепт борьбы с браконьерством, по мнению охотоведа, не только охрана, но и эффективное взаимодействие с местным населением.

По его словам, с местными охотниками провели разъяснительную работу, а кроме того, предоставили им льготы на охоту. В том числе определенное количество бесплатных лицензий на копытных ежегодно.

А это удовольствие не из дешевых. В зависимости от хозяйства и вида животного стоимость лицензий колеблется в пределах от 2 до 50 тысяч гривен. Дешевле стоит косуля или кабан, самый дорогой - благородный олень.

"Уже через пару лет местные стали считать, что угодья - это и их доля, - говорит Ступчук. - Они уже не хотят браконьерствовать. И даже защищают угодья от заезжих браконьеров - сообщают охране, если увидели подозрительную машину или людей с оружием в угодье" .

Преступление без наказания

Копірайт зображення Укрінформ Image caption Зубров охраняет Красная книга, но браконьеров это не останавливает

Больше поощряет к браконьерству безнаказанность, убеждены экологи и охотники. Охрану должны обеспечивать распорядители охотничьих хозяйств, но если браконьерством занимается владелец, то никто разоблачать не будет, отмечает Петр Тестов.

Имеет право устраивать рейды Государственная экологическая инспекция или полиция, но они делают это крайне редко.

И это еще не все. По словам Тестова, его организация провела анализ реестра судебных решений. И за последние пять лет не нашла ни одного приговора, каким бы наказали за убийство краснокнижных видов, например, рыси или тетерева.

По оценкам экологов, минимум 20-25 рысей отстреливают на Полесье ежегодно. Причем часто - сами охотничьи хозяйства, которые не хотят делиться с дичью с хищником.

"Рысь охотится на те же виды животных, что и охотники, - объясняет охотовед Андрей Сагайдак. - Только рысь ест, а за себя не платит. Еще и охотиться на нее запрещено, так как это краснокнижное животное. По мнению хозяйств, она приносит только убытки".

Поэтому ее без сожаления отстреливают, несмотря на защитный статус, возмущается Сагайдак.

Хищников, вроде волка или лисы, в охотничьих хозяйствах также не любят.

В некоторых клубах за убийство этих животных не только не наказывают, а часто еще и вознаграждают. Например, за убийство лисы время от времени предлагают в подарок карточку отстрела, которая позволяет охотиться на зайцев или птицу.

Остаются без наказания также резонансные дела. В январе 2016 года украинское представительство Всемирного фонда дикой природы сообщило о гибели 17 зубров, которых браконьеры выгнали на лед возле села Трибухи Винницкой области. Часть животных утонула, а часть добили уже на берегу.

Такое преступление, учитывая, что речь шла о редких животных, предусматривало более 2 млн гривен штрафа и до пяти лет лишения свободы. Впрочем, в июне 2017 полиция закрыла дело за отсутствием состава преступления.

Охота в интересах природы?

Копірайт зображення Укрінформ Image caption Некоторые охотничьи хозяйства в Украине, как и коллеги на Западе, заботятся о животных, поддерживают численность популяции и подкармливают их зимой

Чтобы решить проблемы отрасли, нужно реформировать законодательство, усилить контроль на охотничьих угодьях и выработать комплексный стратегический подход, говорят эксперты.

В США, Австрии, Швейцарии или Канаде лесное охотничье хозяйство - сложная наукоемкая отрасль, которая позволяет сохранять экосистемы, вести учет и поддерживать численность животных. В том числе, привлекая дополнительные средства от продажи разрешений на отстрел животных.

Понятие "браконьерство" в Европе практически отсутствует, говорит охотник Сергей Новиков.

"Цивилизованный подход к охоте - это взять небольшую частичку, но сделать значительный вклад в развитие популяции дичи, помочь выжить в суровую зиму, охранять в репродуктивный период", - объясняет он.

Впрочем, даже просто разводить животных для охоты недостаточно, отмечает Марина Шквыря. Если бездумно увеличивать их численность, они начнут изменять ландшафт - есть молодые деревья, как олени или косули, или прерывать почву, как кабаны.

Охота косвенно влияет также на другие виды животных, которые совсем неинтересны охотникам - на насекомых, мелких грызунов или птиц.

"Охота - серьезный инструмент, - подчеркивает зоолог. - Вы можете пользоваться им, как молотком, и все разрушить, а можете, как скальпелем, разумно поддерживая баланс".

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