Победители крупных планов конкурса International Garden Photographer

  • 3 августа 2018

Проект Macro Art, который специализируется на фото с крупным планом, объявил победителей 2018 года. Среди них - фотографы из Хорватии, Китая, Нидерландов, Словакии, США, Испании, России, Ирландии и Великобритании.

Абсолютным победителем в этом году стал Петар Сабол из Хорватии за фото мух-однодневок.

Two mayflies perched on a plant stem Копірайт зображення Petar Sabol

"Роскошный свет нового дня залил пару этих однодневок, которые нежились на цветке мака", - рассказал Петар Сабол о своем фото.

Эта работа фотографа будет представлена на выставке в Королевском ботаническом саду в Кью в феврале следующего года.

Второе место занял Ян Гилмор из Западного Йоркшира за снимок совиной травы.

A stem with a bud sprouting small yellow and red flowers Копірайт зображення Ian Gilmour

"Красоту этих крошечных цветов Sanguisorba minor можно разглядеть только с макро-линзами", - говорит Ян Гилмор.

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Третий приз получила Эшли Мур из Калифорнии за распускающийся Цветок.

A green stem with buds sprouting white flowers Копірайт зображення Ashley Moore

"В сумерках мягкий луч подсветил листья фацелии, крепко свернутые в пружину. На первый взгляд может показаться, что это гусеница", - рассказывает о своих ощущениях Эшли Мур.

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Финалист, Листья дерева Бо, Лотта Гронкаер-Функ, Копенгаген

A close up of the detail of a leaf Копірайт зображення Lotte Grønkjær-Funch

"Я купила этот фикус в местном цветочном магазине, и использовала цветок каллы, которую разместила на листьях, чтобы создать насыщенный цвет".

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Финалист, Паук-попрыгун, Ричард Кубич, Словакия

A hairy spider looking at the camera Копірайт зображення Richard Kubica

"Я использовал макро-линзы, фотоувеличитель и совмещенный фокус, чтобы показать все детали этого удивительного маленького хищника".

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Финалист, Кайенский анемон, Джеки Паркер, Бакингемшир

A white poppy Копірайт зображення Jacky Parker

"Этот снимок - креативный подход к замечательному весеннему цветку анемону, или ветренице", - говорит Джеки Паркер.

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Финалист, Орхидея местная, Найджел Беркитт, Беркшир

A plant stem with buds and purple flowers Копірайт зображення Nigel Burkitt

"Мне нравится находить местные орхидеи, увидеть их - настоящее счастье. Эта Dactylorhiza fuchsii выглядела очень ярко и светилась, как драгоценные камни".

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Отличие, Фотонная беспечность, Петар Сабол, Хорватия

Three white and black butterflies on a sunlit stem Копірайт зображення Petar Sabol

"Я использовал звездный фильтр, чтобы создать этот необычный и драматический эффект, поймать луч на растении и трех мраморных бабочках".

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Отличие, Мать, Роб Бланкен, Нидерланды

A frog seen with frogspawn Копірайт зображення Rob Blanken

"Только что отложенные яйца и лучистое сияние стали контрастом к темной голове амфибии".

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Отличие, В огне, Клаудиа де Йонг, Лапландия

Orange moss Копірайт зображення Claudia de Jong

"Начало весны пробуждает маленькие лучи огня с земли в форме мха - Polytrichum strictum. Двойная экспозиция помогла мне добавить снимке больше глубины и яркости".

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Отличие, Небеса, Петар Сабол, Хорватия

A white and blue butterfly on a sunlit stem Копірайт зображення Petar Sabol

"Чтобы создать пузырьки, я использовал специальные линзы - идеальное дополнение к величеству природных объектов".

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Отличие, Замерзший болотный мох, Тина Клаффи, Ирландия

Green moss and bubbles seen in water Копірайт зображення Tina Claffey

"При температуре ниже нуля я заметила болотный мох на поверхности воды, замороженный во времени в своей мистической изумрудной красоте".

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