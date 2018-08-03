Даже легкое загрязнение воздуха вредит сердцу. Как это сделать?

  • 3 августа 2018
A cyclist next to traffic Копірайт зображення Getty Images

Если вы постоянно дышите даже незначительно загрязненным воздухом, это может навредить вашему сердцу. По словам экспертов, эти изменения сердца можно сравнить с теми, что происходят на ранних стадиях сердечной недостаточности.

В ходе исследования, в котором приняли участие 4000 британцев, выяснилось, что те, кто жил возле шумных, загруженных дорог, в среднем имели большие сердца, чем жители менее загрязненных территорий.

И это несмотря на то, что участники исследования жили в районах, загрязнение которых не превышает британские нормы.

Специалисты обнаружили четкую связь между воздействием высоких уровней загрязнения и увеличением правого и левого желудочков - важных насосных камер в сердце.

Исследование возглавил Лондонский университет королевы Марии.

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Image caption Дизельные авто - мощный источник загрязнения атмосферы

С каждым дополнительным микрограммом мелких частиц загрязнения воздуха на кубический метр (а также с каждыми десятью дополнительными микрограммами диоксида азота на кубический метр) сердце увеличивается примерно на 1%.

Эти изменения можно сравнить с состоянием человека, который ведет неактивный образ жизни или имеет повышенное артериальное давление, отмечает доктор Ней Онг, руководивший анализом данных исследования.

"Врачи и граждане должны знать об этом влиянии, когда думают о здоровье своего сердца, кровяное давление, холестерин и вес", - отмечает он.

Впрочем, по его словам, эти изменения в сердце были небольшими и потенциально обратимыми.

Пять способов избежать загрязнения

  • Держитесь подальше от загруженных дорог - загрязнение концентрируется вокруг мест с наиболее оживленным движением
  • По возможности, используйте объездные дороги - они чище, поскольку трафик там гораздо меньше
  • Остерегайтесь концентрированных точек грязного воздуха: двигатели часто оставляют включенными во время остановок в движении. Это может создать "городские каньоны" загрязненной окружающей среды, особенно вокруг светофоров. Поэтому отойдите в сторону, когда ждете на светофоре, а затем пересекайте дорогу.
  • Когда поднимаетесь пешком на холм, идите с той стороны улицы, где машины едут вниз, подальше от выхлопов.
  • Простые маски для лица не слишком действенны. Они фильтруют пыль, но не остальные загрязнения. Ученые советуют вообще избегать загруженных дорог.

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