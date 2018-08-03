В России освободили украинца Александра Костенко. За что его посадили

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Из колонии в России освободили активиста евромайдана, крымчанина Александра Костенко, которого осудили за то, что он якобы травмировал сотрудника крымского "Беркута" в Киеве.

Об увольнении Костенко сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Он отбывал наказание в городе Кирово-Чепецк в Кировской области России и был освобожден после отбытия срока.

"Сейчас он уже под защитой украинской власти. Александр находится с Консулом Украины, и они направляются в Москву в Посольство Украины в РФ. Он под юрисдикцией нашей страны", - написала Денисова.

В чем обвиняли

В мая 2015 года года суд в аннексированном Крыму вынес приговор Александру Костенко. Его обвинили в том, что он навредил здоровью силовика во время протестов в Киеве в феврале 2014 года - якобы швырнул камень, который попал в сотрудника "Беркута".

Мужчину приговорили к четырем годам и двум месяцам заключения в колонии общего режима. Впоследствии срок наказания уменьшили до 3,5 года.

Представителем обвинения была тогдашний "главный прокурор" Крыма Наталья Поклонская.

"Сломанная рука"

По словам адвоката, в феврале 2015 года Костенко задержали на выходе из подъезда его дома в Крыму.

"Он был связан сотрудниками ФСБ, избит, у него была сломана рука, вывихнуто предплечье. В течение дня его били, после чего он был доставлен в Следственный комитет РФ", - рассказывал адвокат Дмитрий Сотников.

Как отмечал он, на момент аннексии полуострова Россией крымский "Беркут" принял российское гражданство, после чего против него возбудили дело за "нанесение вреда здоровью" сотрудникам "Беркута".

"Они считают, что могут возбуждать уголовные дела, что якобы эти покушения были совершены на граждан РФ", - заявлял адвокат.

Также, по словам Сотникова, его подзащитному подбросили оружие, его пытали, но дело о пытках завести отказались.

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