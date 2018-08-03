Аграрные дроны - там, где трактор не пройдет и самолет не пролетит

Копірайт зображення HYLIO Image caption Дроны могут более точно регулировать количество пестицидов и удобрений, утверждают их сторонники

Что-то необычное происходит на фермах в маленькой центральноамериканской стране Эль-Сальвадор. За многими полями, в основном сахарного тростника, сейчас ухаживают дроны.

Большие беспилотные дроны с шестью пропеллерами, оснащенные 20-литровыми цистернами для перевозки удобрений или пестицидов, следуют по заданному маршруту и опрыскивают растения.

Это не тот случай, когда новая техника вытесняет старое сельскохозяйственное оборудование - некоторые из этих полей вообще опрыскивают впервые.

"Мы опрыскиваем посевы, которые ранее не обрабатывались", - говорит Ник Навратил, исполнительный директор компании Hylio, которая и проводит этот эксперимент.

"Дроны открывают огромные возможности", - говорит он.

В стране, где доступ к полям часто затруднен для тракторов и даже самолетов, беспилотники демонстрируют огромный потенциал. Навратил считает, что урожайность может улучшиться на "десятки процентов".

Копірайт зображення HYLIO Image caption Для управления дронам необходима команда операторов, но в развивающихся странах рабочая сила значительно дешевле

Навратил утверждает, что за одно утро бригада может обработать до 40 га полей (более 56 футбольных полей).

Он сам видел, насколько быстрее сахарный тростник начинает расти и достигает высоты в 6 метров после опрыскивания удобрениями.

Дроны считаются полезными в сельском хозяйстве, поскольку они, теоретически, могут улучшить точность использования удобрений, пестицидов (для борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками) или фунгицидов (для борьбы с грибками). Это связано с их способностью распылять фиксированные объемы веществ на маршрутах, определенных с помощью GPS.

Один южноафриканский фермер недавно заявил, что благодаря дронам уменьшил объемы используемых на своей ферме пестицидов на 30%.

Традиционной сельскохозяйственной технике часто трудно передвигаться по территории страны.

Копірайт зображення HYLIO Image caption Дроны имеют большой потенциал для оптимизации сельского хозяйства

Большой плюс - возможность свести к минимуму использование пестицидов, а также сэкономить на удобрениях.

Беспилотники очень выгодно использовать в развивающихся странах. Недавно Филиппины объявили, что проведут тестирование дронов-распылителей на овощных фермах площадью 5 гектаров.

В Индии подобный пилотный проект для ферм по производству хлопка был запущен на государственном уровне.

Несколько лет назад Стелиос Котакис и его коллеги из маркетинговой исследовательской компании IHS Markit прогнозировали, что в 2017 году в сельском и лесном хозяйствах будет задействовано около 400 тысяч беспилотных дронов.

Копірайт зображення PRECISIONHAWK Image caption Многоспектральные сенсоры дрона могут видеть инфракрасные и ультрафиолетовые волны

Многие технологические компании, вчастности PrecisionHawk и Airinov, утверждают, что их сельскохозяйственные дроны могут повысить урожайность фермерских хозяйств.

К примеру, многоспектральные камеры Airinov используются для анализа поглощения азота на отдельных этапах созревания урожая.

Это помогает фермерам определить лучшее время для использования удобрений, а также где они нужны больше всего, уменьшая расходы на этот дорогостоящий ресурс.

По данным фирмы, французский агрохолдин Ocealia увеличил урожайность своих угодий на 10%.

Копірайт зображення AIRINOV Image caption Легкие дроны Airinov с фиксированными крыльями для мониторинга агрокультур можно запустить вручную

Многоспектральные сенсоры могут записывать невидимые волны, например инфракрасное излучение и ультрафиолетовый свет, а также видимый свет.

Это позволяет им собирать информацию о состоянии полей - выявить дефицит питательных веществ, воды и повреждения, вызываемые вредителями.

Дроны могут быть автоматизированными, но их пилотировать, обслуживать и программировать все еще должен человек, что повышает стоимость их использования.

В развивающихся странах, где рабочая сила дешевле, беспилотные дроны кажутся более коммерчески привлекательными.

"В странах, где рабочая сила дешевле, ее применяют шире, чем в таких странах, как США и Великобритания", - говорит Филипп Симард из компании Simactive, которая предоставляет программное обеспечение для обработки изображений с беспилотников и спутников.

Навратил утверждает, что использование местной рабочей силы для предприятия Hylio помогает избежать потери рабочих мест в Сальвадоре.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Воздушный флот беспилотников транспортирует чайные листья над горной провинцией Чжэцзян в Китае

"Там нет американских операторов дронов, мы обучаем местных жителей", - говорит он.

Компания Симарда предлагает фермерам создавать электронные карты полей в формате 3D на основе снимков с беспилотников.

В них может содержаться графическая информация, увлажненность почв и ущерб, нанесенный вредителями.

В Бразилии, к примеру, недавно появился проект, который разрабатывает специальные беспилотники для выявления растений пораженных многоножкой.

Но, несмотря на эти перспективные примеры, беспилотникам в сельском хозяйстве еще многое нужно доказывать, считает Брюс Эриксон, директор по дистанционному аграрному обучению и охране окружающей среды в Университете Пердью в Индиане (США).

Для крупных фермерских хозяйств постоянный рост урожайности и доходности в результате использования дронов - пока несколько отдаленное будущее.

Но Эриксон считает, что снижение стоимости беспилотников и сенсоров, вероятно, будет стимулировать успешное применение технологии на фермах. Другими словами, это лишь вопрос времени.

"Все, с кем я обсуждал этот вопрос, считают, что в будущем это будет стандартной процедурой", - говорит он.

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