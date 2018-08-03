Медреформа в действии: почему зарплаты врачей выросли, но не у всех

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В июле зарплаты врачей в медучреждениях, подписавших договор с Национальной службой здоровья (НСЗ), выросли в полтора-два раза по сравнению с июнем.

Повышение коснулось, прежде всего, семейных врачей, терапевтов и педиатров, сообщила в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Как формируется зарплата, теперь определяет само медицинское учреждение. Сумма оплаты зависит от количества подписанных деклараций с пациентами или от качества работы врача.

Так, по данным Минздрава, в Селидово Донецкой области семейный врач, подписавший 1800 деклараций, получил в июле после выплаты налогов 10 504 грн по сравнению с 5450 грн в июне.

В городе Балта Одесской области семейный врач, подписавший 1795 деклараций, получил в июле после налогообложения 16 011 грн вместо 5834 грн в июне.

В Немирове Винницкой области зарплата врача, заключившего 1450 деклараций, выросла за месяц с 5600 грн до 11460 грн. А в Кременчуге Полтавской области у врача с 1800 декларациями доход вырос с 8128 грн до 13730 грн.

"Это деньги не полученные, а заработанные врачами, которым доверяют пациенты. У врачей, к которым идет мало людей, доход существенно не изменился. Это называется конкуренцией", - пишет в своем Facebook заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Пропорционально выросли также доходы медсестер, закрепленных за востребованными врачами.

Супрун отмечает, что это только начало. "Когда все пациенты подпишут декларации со своими врачами - доход медучреждения будет увеличиваться, а соответственно будет расти и его способность оплачивать работу сотрудников", - пояснила глава МОЗ.

Как работает новая система?

Принцип новой системы здравоохранения заключается в том, что деньги "идут за пациентом". То есть большее финансирование получают те заведения, которые обслуживают большее количество пациентов.

Чтобы получать медуслуги в конкретном заведении у конкретного врача, каждый пациент должен подписать декларацию.

В результате такого адресного финансирования в июле на медобслуживание пациентов в 161 заведение первичной помощи Национальная служба здоровья направила 255,3 млн грн, говорят в Минздраве.

"Для врачей этих учреждений это означает, что они уже могут претендовать на высокие зарплаты. Ведь заведения автономизированы, а следовательно могут сами формировать размер зарплат - сумма больше не привязана к тарифной сетке", - отметила Супрун.

Больше денег получили не все

Супрун подчеркивает - для того, чтобы получать финансирование по новой системе, медицинские учреждения должны подать заявления в НСЗ.

Но это не гарантирует увеличения зарплат для врачей и нового качества услуг для пациентов. Проблемы есть в тех регионах и заведениях, где подписание деклараций идет очень медленно из-за технической неготовности или халатного отношения к пациенту, а также недостатка коммуникации, добавляет Ковтонюк.

"Где-то главные врачи не перешли на дифференциальную модель оплаты труда и оставили медиков на старых "ставках". Это приводит к потере мотивации работать. Есть заведения, подписавшие десятки тысяч деклараций, но врачи не почувствовали этого на своем доходе", - говорит заместитель министра.

Кроме того, в некоторых регионах местные власти вообще сворачивают поддержку медицинских учреждений, перешедших на финансирование от НСЗ, возмущаются в Минздраве.

"Все это - примеры безответственной политики и недалекого управленческого мышления. Еще не все понимают, что мы уже не играем в "переложи ответственность". Игра теперь называется "выиграй конкуренцию", - добавляет Ковтонюк.

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