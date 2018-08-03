Фото: красная жара в Европе
Европу накрыла аномальная жара. В течение нескольких дней может быть побит исторический температурный рекорд.
Прогнозируют, что местами температура может достигать +48 °С. В последний раз так жарко было в Афинах в июле 1977 года.
На фотографиях можно увидеть обмелевшие озера и высохшие русла рек, а также людей, которые спасаются от жары в фонтанах и под пляжными зонтиками.
Самый сильный зной ждет Испанию и Португалию, куда со стороны Африки переместилась огромная масса горячего воздуха.
Метеорологическая служба Испании информирует, что жара продлися как минимум до воскресенья и будет особенно сильной на юго-западе страны.
По словам метеоролога ВВС, температура в регионе может приблизиться к 50 градусам.
Национальный температурный рекорд в Португалии - 47 градусов по Цельсию, был установлен в 2003 году. Испанский рекорд, 47,3 градуса, - только в июле прошлого года.
Эта женщина освежается в фонтане на площади Испании в Севилье.
Фонтан Трокадеро, расположенный напротив Эйфелевой башни в Париже, помогает парижанам и туристам спастись от жары.
Люди наслаждаются живительной влагой фонтанов во французском городе Монпелье.
Ребята принимают экстренные меры по охлаждению в Ницце на юго-востоке Франции.
Там же можно наслаждаться видом, укрывшись от солнца под полями головных уборов.
После нескольких недель аномальной жары главная немецкая река Рейн сильно обмельчала.
Обезвоженный Дунай в Мариапошингу на юге Германии.
Группа водяных буйволов выходит из озера на выжженную землю в немецком Беккуме.
В столице Польши Варшаве люди вместе с домашними животными охлаждаются с помощью городских опрыскивателей.
Блюстители порядка раздают воду горожанам в Варшаве.
Посетители Колизея в Риме пользуются веерами и зонтиками, чтобы спрятаться от солнца в 40-градусную жару.
Уровень угрозы - "красный".
Члены итальянской Гражданской обороны раздают бутылки с водой.
Автоматы по продаже питьевой воды пользуются огромной популярностью в Риме.
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