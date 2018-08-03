Фото: красная жара в Европе

  • 3 августа 2018

Европу накрыла аномальная жара. В течение нескольких дней может быть побит исторический температурный рекорд.

Прогнозируют, что местами температура может достигать +48 °С. В последний раз так жарко было в Афинах в июле 1977 года.

Люди проводять спекотні години на пляжі іспанського міста Бенідорм. Копірайт зображення Reuters
Люди проводять спекотні години на пляжі іспанського міста Бенідорм. Копірайт зображення Reuters

На фотографиях можно увидеть обмелевшие озера и высохшие русла рек, а также людей, которые спасаются от жары в фонтанах и под пляжными зонтиками.

Самый сильный зной ждет Испанию и Португалию, куда со стороны Африки переместилась огромная масса горячего воздуха.

Метеорологическая служба Испании информирует, что жара продлися как минимум до воскресенья и будет особенно сильной на юго-западе страны.

По словам метеоролога ВВС, температура в регионе может приблизиться к 50 градусам.

Национальный температурный рекорд в Португалии - 47 градусов по Цельсию, был установлен в 2003 году. Испанский рекорд, 47,3 градуса, - только в июле прошлого года.

Эта женщина освежается в фонтане на площади Испании в Севилье.

Жінка освіжається у фонтані на Площі Іспанії у Севільї. Копірайт зображення AFP

Фонтан Трокадеро, расположенный напротив Эйфелевой башни в Париже, помогает парижанам и туристам спастись от жары.

Люди шукають порятунок від спеки у фонтані Трокадеро навпроти Ейфелевої вежі в Парижі. Копірайт зображення AFP

Люди наслаждаются живительной влагой фонтанов во французском городе Монпелье.

Жінка з дитиною рятуються від спеки у фонтані міста Монпельє. Копірайт зображення AFP
Туристи охолоджують ноги у басейні міста Монпельє. Копірайт зображення AFP

Ребята принимают экстренные меры по охлаждению в Ницце на юго-востоке Франции.

Хлопець стрибає зі скелі у Середземне море у Ніці на південному сході Франції. Копірайт зображення AFP

Там же можно наслаждаться видом, укрывшись от солнца под полями головных уборов.

Люди сидять на лавці та дивляться на парасейлерів на пляжі Ніци на Лазуровому березі. Копірайт зображення AFP

После нескольких недель аномальной жары главная немецкая река Рейн сильно обмельчала.

Родина прогулюється поруч з калюжою по частково висушеному руслі Рейну у місті Дюссельдорф, Німеччина. Копірайт зображення Reuters

Обезвоженный Дунай в Мариапошингу на юге Германии.

Річище ріки Дунай частково висохло у Маріапошингу на півдні Німеччини. Копірайт зображення Getty Images

Группа водяных буйволов выходит из озера на выжженную землю в немецком Беккуме.

Група водяних буйволів виходить з озера на спалену землю у німецькому Беккумі. Копірайт зображення AFP

В столице Польши Варшаве люди вместе с домашними животными охлаждаются с помощью городских опрыскивателей.

Тварини п'ють воду із пульверизаторів у Варшаві. Копірайт зображення Getty Images
У Варшаві люди ховаються від спеки під розбризкувачами. Копірайт зображення Getty Images

Блюстители порядка раздают воду горожанам в Варшаве.

Міський охоронець роздає воду містянам у Варшаві. Копірайт зображення Getty Images

Посетители Колизея в Риме пользуются веерами и зонтиками, чтобы спрятаться от солнца в 40-градусную жару.

Туристка обмахується віялом поблизу римського Колізею. Копірайт зображення Getty Images

Уровень угрозы - "красный".

Чоловік прикривається парасолькою від сонця спекотним днем біля Колізею у центрі Рима. Копірайт зображення Getty Images

Члены итальянской Гражданской обороны раздают бутылки с водой.

Людям поблизу Колізею у Римі роздають воду. Копірайт зображення Getty Images

Автоматы по продаже питьевой воды пользуются огромной популярностью в Риме.

Черниця поблизу Колізею у центрі Рима набирає у пляшку воду з автомата. Копірайт зображення Getty Images
Жінка охолоджується у фонтані поблизу Вівтаря Миру у центрі Рима. Копірайт зображення AFP

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