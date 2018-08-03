Фото: красная жара в Европе

Европу накрыла аномальная жара. В течение нескольких дней может быть побит исторический температурный рекорд.

Прогнозируют, что местами температура может достигать +48 °С. В последний раз так жарко было в Афинах в июле 1977 года.

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На фотографиях можно увидеть обмелевшие озера и высохшие русла рек, а также людей, которые спасаются от жары в фонтанах и под пляжными зонтиками.

Самый сильный зной ждет Испанию и Португалию, куда со стороны Африки переместилась огромная масса горячего воздуха.

Метеорологическая служба Испании информирует, что жара продлися как минимум до воскресенья и будет особенно сильной на юго-западе страны.

По словам метеоролога ВВС, температура в регионе может приблизиться к 50 градусам.

Национальный температурный рекорд в Португалии - 47 градусов по Цельсию, был установлен в 2003 году. Испанский рекорд, 47,3 градуса, - только в июле прошлого года.

Эта женщина освежается в фонтане на площади Испании в Севилье.

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Фонтан Трокадеро, расположенный напротив Эйфелевой башни в Париже, помогает парижанам и туристам спастись от жары.

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Люди наслаждаются живительной влагой фонтанов во французском городе Монпелье.

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Ребята принимают экстренные меры по охлаждению в Ницце на юго-востоке Франции.

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Там же можно наслаждаться видом, укрывшись от солнца под полями головных уборов.

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После нескольких недель аномальной жары главная немецкая река Рейн сильно обмельчала.

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Обезвоженный Дунай в Мариапошингу на юге Германии.

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Группа водяных буйволов выходит из озера на выжженную землю в немецком Беккуме.

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В столице Польши Варшаве люди вместе с домашними животными охлаждаются с помощью городских опрыскивателей.

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Блюстители порядка раздают воду горожанам в Варшаве.

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Посетители Колизея в Риме пользуются веерами и зонтиками, чтобы спрятаться от солнца в 40-градусную жару.

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Уровень угрозы - "красный".

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Члены итальянской Гражданской обороны раздают бутылки с водой.

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Автоматы по продаже питьевой воды пользуются огромной популярностью в Риме.

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