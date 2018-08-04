Сухой закон: как в Днепропетровской области военные городки выживают без воды

Копірайт зображення UNIAN Image caption Десантники и их семьи в поселке Гвардейское остались без водоснабжения

В Днепропетровской области в разгар летней жары тысячи местных жителей поселков Гвардейское и Черкасское под Новомосковском остались без водоснабжения. Чтобы вернуть воду в дома военных и их семей, потребуется миллионы гривен и капитальный ремонт водопровода.

Перебои с водоснабжением случались и раньше, но в этом году произошел настоящий "коллапс", говорят местные жители. Еще в июне воду давали хотя бы 2 часа в сутки, а в середине июля она исчезла окончательно.

Жительница Гвардейского Анна Хмелевская, мать двоих детей, рассказывает, что люди выстраиваются в длинные очереди, чтобы набрать воды, которую подвозят пожарные машины. А домой с баклажками приходится идти 500 метров. А там еще - на восьмой этаж по лестнице пешком.

"Это 18 литров за один раз, в обеих руках. Шестилетний сын тоже несет бутыль с водой, - жалуется она. - Воду тратим очень экономно. Если мою посуду или купаю детей в тазике, то потом эта грязная вода идет на смыв в унитазе. Но это не очень помогает - канализация забита, запах нечистот стоит страшный. Приходится нанимать ассенизаторскую машину, которая откачивает канализационные стоки из люков".

Чтобы обеспечить себя водой, приходится тратить по три-четыре часа ежедневно, говорит Мария Захожая, жена офицера-десантника, который с весны 2014 года находится в зоне АТО, а сейчас временно отдыхает в тылу.

"Муж каждый день на учебном полигоне, приходит домой весь в пыли, а с водой такая вот проблема, - добавляет Захожая. - Ходим по три раза к пожарной машине и по пять раз к ручью, где можно набрать относительно чистой воды. Однако, я боюсь давать ее детям, поэтому мы покупаем еще и бутилированную воду в магазине".

Воду народу

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В поисках подходящей для потребления питьевой воды люди начали искать ручьи и бурить скважины в усадьбах.

Кроме того, местные жители начали пикетировать районные власти в Новомосковске, а впоследствии - облгосадминистрацию в Днепре.

"Воду народу!", "Военные хотят пить!", "Обещаниями не помоешься!" - с такими лозунгами вышли на акцию протеста отставники, участники АТО и члены их семей.

"Воды нет из-за постоянных прорывов Перещепинского водопровода. Он в плачевном состоянии. Трубы даже отремонтировать невозможно, так как от любого вмешательства они просто распадаются, дыры латают деревянными кольями", - объясняют участники акции.

Капитального ремонта от властей добиваются уже не первый год, говорят активисты. 48 километров трассы должны были сделать за 2016-2017 год, но так и не сделали, хотя деньги на это направляли все поселки.

Руководство облгосадминистрации пообещало, что воду для хозяйственных нужд будут возить пожарными машинами из Днепра.

И добавляют, что проблема водоснабжения касается не только Днепропетровской области. Мол, если раньше действовала программа "Питьевая вода Украины", которая позволяла модернизировать сети, то сегодня эта программа практически не реализуется.

"Кроме технической проблемы, есть еще неучтенные поливы, особенно в летнее время. Водоканалы вынуждены увеличивать давление в трубах, из-за чего происходит по 12-15 прорывов в неделю. Зимой такой проблемы нет, поскольку воды используют меньше и давление в трубах не такое высокое" , объясняют в ДнепрОГА.

Выживаем, как можем

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Глава Черкасского поселкового совета Павел Николюкин, сам бывший военный, считает, что его населенный пункт оказался в наихудшем положении. Ведь вода идет по водопроводу из канала Днепр-Донбасс через ряд населенных пунктов, доходит до Черкасского в последнюю очередь.

"Выживаем, как можем, - говорит он. - На данный момент вода из водопровода едва течет: 10 кубометров в час - это почти ничего для поселка, а надо, если учитывать потребности военных - 1300 кубов".

Когда военные приезжают на ротацию из зоны АТО, население увеличивается до 10 тысяч человек - всем надо есть и пить, мыться, стирать белье и одежду. Раньше военный поселок брал воду из скважин, но после того, как присоединили водопровод, воду начали получать из канала Днепр-Донбасс, объясняют в городе.

Главная проблема местного водопровода - ржавые трубы, которые не меняли три десятилетия. Они в очень плохом состоянии. Заменить их пытались еще несколько лет назад, но выполнили лишь четверть объема работ.

Для полной замены труб необходимо 160 млн гривен, говорит поселковый глава.

У военных городков таких денег нет. В частности, поселковый бюджет Черкасского - около 2 млн гривен.

Начиная с 2016 года, местные власти и жители военных городков неоднократно обращались за помощью в Министерство обороны, Кабинет министров и Верховную Раду.

"160 миллионов можно было бы найти и в областном бюджете - не такая уж это большая сумма, по нынешним временам", - уверен поселковый глава.

Долгая борьба

Копірайт зображення Сайт Дніпропетровської облдержадміністрації Image caption Власти Днепропетровской области пообещали до конца года разработать программу капитального ремонта водопровода в регионе

Пикетирование областной власти несколько сдвинуло дело с места. Губернатор Днепропетровской области поручил до 1 октября разработать проект, а до конца года провести тендер на выполнение работ по капитальному ремонту водопровода.

Параллельно будут искать источники финансирования и обращаться к правительству, рассказывает участница акции, депутат Черкасского поселкового совета Лилия Корчун.

Впрочем, водоснабжение - лишь часть проблемы. В таком же состоянии системы канализации и отопления.

"Практически все котлы в котельных - в нерабочем, аварийном или списанном состоянии, - говорит Лилия Корчун. - Большинство из них отслужили срок эффективной эксплуатации, так же, как трубы, а также и жилые дома, в которых ремонт не делался никогда".

Корчун считает, что коммунальные проблемы будут преследовать военные городки, пока не изменят систему формирования местного бюджета. Сделать это смогла бы объединенная территориальная община (ОТО), образования которой добиваются жители Гвардейского и Черкасского.

По их подсчетам, в случае образования ОТО местный бюджет увеличился бы до 100 млн гривен.

Кроме того, активисты считают, что необходимо разграничить собственность и полномочия Министерства обороны, которому принадлежит земля и имущество.

Как рассказывают в обоих поселках, районные власти якобы относятся к таким планам без особого энтузиазма. Поэтому местные активисты добиваются от Центризбиркома, чтобы выборы в местные органы власти новой Черкасского ОТО назначили как можно быстрее - уже на октябрь нынешнего года.

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