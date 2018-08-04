Секс, любовь и я сама: чему меня научила жизнь с ВИЧ

Копірайт зображення BBC Three Image caption Бекки было около тридцати, когда ей диагностировали ВИЧ

Ошеломленная, я сидела перед врачом-консультантом, держа на колене дочь, когда прозвучали слова, изменившие мою жизнь навсегда: "К сожалению, ваш анализ на ВИЧ оказался положительным".

Как это? От шока я похолодела. Тело не слушалось, по щекам потекли слезы.

В голове кружился целый рой вопросов. Мне чуть больше тридцати, доживу я ли до сорока? Будут ли у меня еще дети? А отношения? Но выдавить из себя я смогла только одну фразу: "Нет, этого не может быть".

Помню, как невидящим взглядом уставилась в окно, пока консультант пытался убедить меня, что ВИЧ - еще не смертельный приговор, а впереди долгая и счастливая жизнь.

А я могла думать только об одном - рекламе 80-х: с надгробиями, на которых было написано "СПИД убивает". Ее все помнят, правда? А еще перед глазами стояла принцесса Диана в палате для ВИЧ-инфицированных, жмет руки смертельно больным пациентам.

До инфицирования ВИЧ я была замужем за мужчиной, с которым познакомилась в 18 лет в университете. А когда он получил диплом, я решила бросить учебу, чтобы мы могли одновременно пойти работать. Сначала мы были счастливы. Но не стоит забывать, что мы были очень молоды, когда познакомились, а через 10 лет были уже совсем другими людьми. Искра погасла. У нас была дочь, но я чувствовала, что держусь за него, потому что мне страшно оставаться одной.

И вот после десяти лет совместной жизни я решила расстаться с ним. Он собрал вещи и уехал. Я чувствовала полную свободу; впервые я приняла самостоятельное решение, и казалось, что я наконец смогу жить своей жизнью: так, как мне нравится.

В скором времени я зарегистрировалась на сайте знакомств и познакомилась с мужчиной, который и заразил меня вирусом. Увидев его, я влюбилась по уши. Меня еще никогда и ни к кому так не влекло. Но уже в самом начале нашего романа я заразилась ВИЧ. Мой бойфренд был носителем вируса, хотя на тот момент еще не догадывался об этом; впоследствии мы узнали об этом вместе.

Я была молодой матерью-одиночкой, а это очень нелегко. А болезнь и вовсе камнем легла мне на грудь.

Сначала мы предохранялись. Но потом почему-то решили сэкономить на презервативах. Сделав это один раз, дальше уже не сдерживались. Меня никто не заставлял; мы просто слишком увлеклись и потеряли бдительность.

Кажется, я спрашивала у него, проверялся ли он. Но обрадовавшись, что кто-то новый и привлекательный заинтересовался мной, я действительно ни о чем не думала. Не знаю, поступила бы я сейчас иначе. А в то время у меня была низкая самооценка. Думаю, это повлияло на то, что я не обратила внимания на его половое здоровье.

Копірайт зображення BBC Three Image caption После того, как Бекки узнала о своем диагнозе, у нее начались проблемы с желудком

Я узнала первой. Мы оба пошли сдавать анализы, и мой визит к врачу просто был первым по расписанию. К тому времени я чувствовала себя немного уставшей, но списывала это на начало школьных каникул у дочери. Перед тем, как сдавать анализ, я погуглила "ВИЧ" и увидела, что усталость - один из симптомов. Я немного запаниковала и подумала: "А что, если ...?". Но отмахнулась от этой мысли. А потом мне позвонили и попросили прийти за результатами, но я все равно думала, что там какая-то незначительная проблема.

Партнер пошел со мной в клинику. Но меня приняли первой, поэтому я сама ему рассказала. Ему тоже сделали экспресс-тест, и результат оказался положительным. Партнер расплакался и попросил прощения.

Этот травматический опыт еще больше сблизил нас. Мы цеплялись друг за друга, ища поддержки. Тогда я еще не злилась на него. Теперь гнев иногда охватывает меня и отпускает, но тогда я была слишком занята - пыталась осознать, что со мной произошло. Он не знал, что у него вирус, как же я могу сердиться? Да, он не пользовался презервативами, но я его и не просила об этом.

На начальной стадии вирус атаковал мой организм и привел к проблеме с кишечником. Я очень похудела - примерно за четыре месяца потеряла сорок килограммов. Я исхудала и невероятно ослабла. И только немного придя в себя, попыталась понять, какой будет моя жизнь с этой болезнью.

Копірайт зображення BBC Three

Треть людей, живущих с ВИЧ в Великобритании, составляют женщины, а в 2016 году четвертую часть диагнозов ставили женщинам. Но, несмотря на это, вы нечасто услышите о нас в СМИ. К тому же по результатам исследования, проведенного Траст Терренса Хигггинса и Форумом "София", 42% женщин с ВИЧ считают, что заболевания им диагностировали поздно, и это может иметь опасные для жизни последствия. Поэтому необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, почему это заболевание не диагностируют на более ранних стадиях.

Из-за недостатка общения с женщинами с таким же диагнозом, я чувствовала себя очень одиноко. Даже открыла профиль (под собственным именем) в приложении для знакомств геев, потому что это было одно из немногих мест, где люди откровенно говорили о своем состоянии. Мне просто очень нужно было поговорить с людьми, которые понимали, что я чувствую. Это одна из причин, почему я решилась рассказать свою историю, рассказать женщинам, что ВИЧ может заболеть каждый, и порой вам будет плохо, но в конце концов все наладится.

Копірайт зображення BBC Three Image caption Бекки научилась жить с ВИЧ, и это сделало ее сильнее

Сразу же после диагноза мне назначили лечение, и уже довольно скоро вирусная нагрузка уменьшилось до незначительного уровня. Это означает, что препарат подавил вирус в моем организме до очень низкого уровня.

Эти лекарства - не панацея. Если я перестану их принимать, вирусная нагрузка снова возрастет. Но если вы принимали эффективный препарат против ВИЧ и вирусная нагрузка не обнаруживается не менее шести месяцев, то передать вирус половым путем вы не сможете. Однако презерватив все равно нужен - для защиты от других ЗППП. Также я регулярно сдаю другие анализы для проверки полового здоровья.

Я прошла много этапов на пути к примирению с тем, что живу с ВИЧ. Сначала мне казалось, что ВИЧ - это болезнь, которую я получила по заслугам и не стоит ожидать от людей сочувствия. Когда я рассказывала об этом, то чувствовала потребность описать всю историю своих половых отношений. Однако я больше не считаю целесообразным оправдываться.

Хоть это и звучит странно, но необходимость жить с ВИЧ вывела меня на новый уровень уверенности в себе.

Когда была моложе, я ненавидела свое тело. Носила одежду 54-56-го размера и все время пыталась скрыть живот - ту часть своего тела, которой всегда больше всего стеснялась. Я даже переодевалась в ванной или спиной к бывшему мужу.

ВИЧ изменил мое отношение к собственному телу. Первые несколько месяцев мне было так плохо, что когда я наконец оправилась, то осознала, какое оно на самом деле драгоценное. Я снова набрала вес, но больше не прибегаю к мелким уловкам, чтобы что-то скрыть. Теперь, когда я ложусь в постель с мужчиной, делаю это открыто, с включённым светом и без одежды. Партнеры даже говорили мне, что я значительно увереннее других женщин, с которыми они спят.

Отношения с мужчиной, который заразил меня ВИЧ, помогли мне справиться с психологической травмой. Он мне очень нравился, а поскольку у нас был секс, то не нужно было переживать о том, как ВИЧ повлияет на мои будущие отношения. Это дало мне время хорошо все обдумать. В конце концов я поняла, что у нас не складывается, и мы разошлись. Однако с ВИЧ это никак не связано.

Копірайт зображення BBC Three

После этого я встречалась с мужчинами, но все уже было иначе. Например, недавно я познакомилась в интернете с мужчиной, с которым представляла общее будущее. Он был моложе, и это не очень меня устраивало, но мы могли болтать всю ночь до рассвета, а химия между нами была такая, что даже искрило.

Когда я решила, что у нас уже стабильные отношения, рассказала ему о своем диагнозе. Однако он отнесся к этому негативно. На его лице я увидела страшный испуг. Может, он подумал, что я заразилась недавно и сообщаю ему, что он тоже мог подцепить вирус. Я объяснила, что никакого риска передачи ВИЧ нет, потому что я "необнаружимая". Лечение, которое я прохожу, уменьшает количество вируса в моей крови до "необнаружимых" уровней. Однако он был так шокирован, что хотел как можно быстрее убраться из моего дома.

Эта ситуация заставила меня пожалеть о том, что не сообщила ему раньше. Но все равно я рада, что рассказала, пусть даже ничего у нас и не получилось. Однако теперь я знаю, что мой будущий партнер должен принимать меня такой, какая я есть, и понимать, потому что в жизни будут такие моменты, когда мне понадобится его поддержка. Это был очень ценный урок, показавший, что мне на самом деле нужно от партнера.

Другие мужчины проявляли гораздо больше понимания. Собственно, в приложении для гей-знакомств я познакомилась с парнем. Он не был ВИЧ-положительным, но был бисексуалом, поэтому, немного пообщавшись, мы встретились и переспали. А когда я ему сообщила правду, он воспринял это нормально; у него уже были партнеры с ВИЧ, и он знал, что в таком состоянии вирус не передается.

Теперь я знаю, что не все люди могут понять меня. Однако главное, чтобы я была довольна собой и чувствовала себя комфортно в собственном теле. Тогда я смогу выдержать любую реакцию.

Копірайт зображення BBC Three

И все же впереди еще большая работа - борьба со стигмами и дискриминацией, связанными с ВИЧ. Недавно я вступила в онлайн-спор с людьми, которые называют секс с ВИЧ-положительным "минным полем". Меня это очень разозлило. Люди порой очень ограничены и недоброжелательны в своих реакциях.

Но пока я чувствую себя так, словно все трудности уже позади. Однажды мне сказали, что самое сложное в жизни с ВИЧ - осознавать, что живешь с ВИЧ. Для меня, безусловно, так и есть.

Я бы хотела познакомиться с мужчиной и создать с ним семью. Если я решу снова забеременеть, то, наверное, сделаю это. Поскольку сейчас, когда я наконец преодолела страх перед своим статусом, я знаю - ничто не помешает мне иметь такое будущее, какое я хочу.

Записала Натали Ктэна

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram