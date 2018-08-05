"Мне 28, и я никогда не испытывал оргазм..."

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Аноргазмия - одно из самых редких сексуальных расстройств у мужчин.

Автор желает сохранить анонимность

Это статья на сексуальную тематику, предназначенная только для взрослых.

У меня есть своя квартира в Лидсе - небольшая, но хорошая. Каждую среду я играю с друзьями в футбол. Затем мы идем на пиво. Люблю велосипедный спорт и провожу выходные преимущественно в седле.

Прошлым летом я участвовал в благотворительном велопробеге из Лондона в Париж. На работу хожу в костюме, и когда случайно вижу себя в зеркале, то невольно думаю: "А с виду вроде нормальный..."

Но я не чувствую себя нормальным.

Я страдаю аноргазмией - неспособностью достигать оргазма, несмотря на стимуляцию. Это одно из самых редких сексуальных расстройств среди мужчин, хотя, по статистике, только около 25% мужчин достигают оргазма при каждом половом контакте.

Аноргазмия - расстройство, когда человек никогда не испытывает оргазм при половом контакте с другим человеком - возникает по разным причинам. Иногда причина физическая - например, следствие операции на простате. Но часто, как и в моем случае, причина психологическая.

Когда мне было 12 лет, меня пытался изнасиловать друг семьи. Думаю, именно из-за этой травмы мне не удается достичь оргазма с другим человеком. Я начинаю склоняться к мысли, что уже и не удастся. Еще с подросткового возраста это мешает мне строить серьезные отношения.

Когда я был моложе, то делал вид, что это неважно, или говорил себе, что рано или поздно я с этим разберусь. Я приводил домой девушек, и мы занимались сексом, и через некоторое время у меня исчезала эрекция, и нам обоим было неловко.

Некоторые девушки шутили, что "сорвали джекпот" - нашли парня, с которым можно заниматься любовью бесконечно. Но через несколько месяцев отношений все они очень разочаровывались, что я никогда не дохожу до конца.

Они думали, что почему-то меня не удовлетворяют. Я старался их успокоить, и в конце концов они всегда спрашивали, в чем же проблема, а я ни с кем не мог поделиться настоящей причиной.

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Самый долгий секс в моей жизни продолжался около двух часов. Честно говоря, под конец нам обоим было уже невесело. Девушка явно не получала удовольствия, а думала только обо мне и "скоро ли уже" - это только усиливало мою тревогу.

Некоторое время я закрывал на это глаза, но друзья начали жениться и заводить семьи, а я все еще один. Чем дальше, тем страшнее мне представлять, как я веду новую девушку в спальню, а дальше вижу ее лицо, когда она понимает, что я "с дефектом". Впрочем, не менее страшно представлять, что я проведу остаток жизни сам.

Я осознал серьезность своей проблемы в 17 лет, когда впервые попробовал заняться сексом. На тот момент мы с моей девушкой встречались почти год, оба были девственниками и, думаю, я был в нее влюблен.

Я начал мастурбировать в 13 лет, и даже тогда "финишировал" лишь в половине случаев. Даже подростком, несмотря на то, что я возбуждался и имел эрекцию, в конце концов я уставал и должен был прекращать. Но я думал, что с девушкой эта проблема пройдет.

Впервые мы занялись сексом в субботу после обеда. Я четко помню тот день - солнце заглядывало в окно ее спальни, родители уехали на выходные. Мы все спланировали и очень радовались. Мы начали целоваться и ласкать друг друга. У меня была эрекция, а моя подруга заметно волновалась - это меня даже успокаивало, значит, она так же не знает, что делать, как и я.

Когда мы наконец подошли к сути дела, я вдруг подумал: "А вдруг у меня не получится? Вдруг я неполноценный?" Не знаю, откуда эта мысль взялась. Я разнервничался и потерял эрекцию. Мы сделали еще несколько попыток тот же день - я снова обмякал, вынужден был останавливаться и видел, что мою подругу это все больше смущает.

Только на следующее утро, после того как мы провели напряженную ночь - лежа в одной постели, но не касаясь друг друга, нам наконец удалось осуществить половой акт. На этот раз я удержал эрекцию, и после примерно 30 минут секса растерялся и не знал, что делать. Я понимал, что эякуляции не будет и что все так и будет продолжаться, пока эрекция снова не исчезнет. Поэтому я решил симулировать оргазм.

До сих пор не знаю, поверила ли мне моя подруга, но по крайней мере не обиделась. С тех пор мне еще несколько раз приходилось это делать - ведь порой женщин оскорбляет отсутствие оргазма, потому что они думают, что причина в них, якобы я не нахожу их привлекательными. На самом деле это совсем не так, но иногда проще притвориться, будто "уже", чем рассказывать о своей проблеме, а тем более о ее истоках.

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С годами я пытался "лечиться" порнографией. Если мастурбировать за просмотром порно, я порой могу получить оргазм самостоятельно. Похоже, что порно отключает мое мышление и позволяет концентрироваться исключительно на ощущениях. И с возрастом я понял, что это приобретает форму зависимости, а с живыми людьми мне становится только сложнее.

Иногда мне хочется спросить девушку, не против ли она вместе посмотреть порно, приступая к сексу. Впрочем, учитывая, что у меня редко бывает больше нескольких свиданий с одним и тем же человеком, это как-то неправильно. Думаю, что с близким человеком, которому я доверяю, можно было бы попробовать. Возможно, это бы помогло.

Недавно я попытался поделиться этой проблемой с несколькими друзьями-мужчинами и обнаружил, что большинство из них тоже вспоминают случаи, когда они не могли достичь оргазма или эрекции. И после их слов поддержки ("С кем не бывает, чувак!") мне еще сложнее объяснить, что моя проблема - глубже.

Несколько недель назад я начал ходить к психотерапевту, который специализируется на сексуальных травмах. Мы говорим о том, какие именно волнения связаны у меня с близостью и достижением оргазма. Но больше всего я прозреваю, когда пытаюсь описать свои ощущения во время возбуждения. Наверное, раньше я никогда не описывал их словами. Если коротко, возбуждение сопровождается у меня сильным страхом: "Сейчас я все испорчу!" Этот страх и эта мысль пульсируют у меня в голове.

Долгое время я чувствовал себя очень одиноким в своих переживаниях. Часто можно прочитать об аноргазмии у женщин, но не у мужчин. А если где-то и пишут о мужчинах, то их эмоции обычно замалчиваются.

Годами я думал, что таких, как я, больше нет. Впрочем, разговоры с психотерапевтом убедили меня, что на самом деле таких много.

Я смирился с вероятностью того, что, возможно, я так никогда и не достигну оргазма с другим человеком. В то же время я подозреваю, что просто не позволяю себе настоящей близости - такой, чтобы полностью довериться партнерше.

Поэтому я решил временно не ходить на свидания, пока не пойму, чего на самом деле хочу от отношений. И это меня не огорчает - наоборот, думаю, это первый шаг к выздоровлению.

Записала журналистка ВВС Three Александра Джонс

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