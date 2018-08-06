Почему в украинских лагерях травятся дети
15 июля на обед в детском лагере "Орленок" на Донбассе был борщ. На следующий день в больнице лежали более 80 детей.
В июне 30 детей заболели в оздоровительном комплексе "Маяк" в Запорожье - в заведении обнаружили острую кишечную инфекцию.
Каждое лето в украинских лагерях и санаториях отравляются дети. Только в этом году произошло четыре вспышки острых кишечных инфекций в детских учреждениях отдыха. С начала сезона в лагерях и санаториях, по данным Госпотребслужбы, отравились уже 190 детей.
Каковы причины массовых отравлений, что надо делать, чтобы их не было, узнавала ВВС News Украина.
Еда и жара
Жара создает идеальные условия для распространения возбудителей, вызывающих заболевания кишечными инфекциями. В организм такие возбудители чаще всего попадают с испорченными и некачественными продуктами и через грязные руки, рассказывают о причинах массовых отравлений в Минздраве.
Чтобы предотвратить это, в Украине действуют жесткие, хотя и несколько устаревшие, правила и санитарные нормы того, как должны быть устроены места отдыха детей и особенно, как должна работать кухня.
Например, на кухне должны быть промаркированы отдельные ножи и доски для сырого, вареного мяса и овощей, мыть пол должны не менее трех раз, а еще есть тщательная инструкция, как мыть посуду и проводить другие дезинфицирующие мероприятия.
"Азбукой для повара должно быть такое понятие, как "товарное соседство"- когда готовая продукция не может храниться с сырьем. Например, сырое мясо и котлеты. Если в сырой продукции есть микроорганизмы, при термообработке они исчезают. Но если хранить все в одном холодильнике, то происходит перезаражение", - рассказывает председатель Госпотребслужбы Владимир Лапа.
Работники заведения должны проходить обязательный медосмотр и соблюдать личную гигиену. Нарушение многих из этих пунктов было и в лагере "Орленок", и в "Маяке", и в других лагерях, где произошли отравления.
Более того - в "Орленке" допустили работать на кухню двух больных людей - с дизентерией и патогенным стафилококком. Инфицированный ими борщ, овсяная каша, а также посуда стали причиной заражения других, провели расследование в Госпотребслужбе.
Тысячи нарушений
Всего в 2200 лагерях и санаториях или в каждом пятом заведении в Украине имеют место нарушения санитарных норм. Работники без медосмотров, кухни без холодильников, отсутствие дезинфекции, блюда готовят, нарушая технологии, вода не соответствует нормам, сообщила о проверке начальник Управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Госпотребслужбы Алла Григоренко.
Поэтому 25-ти лагерям запретили открываться. Однако без согласования с Госпотребслужбой начали работать 42 детских учреждения отдыха.
Кто и как проверяет лагеря
Отсутствие эффективного контроля называет одной из причин вспышек массовых отравлений в детских лагерях председатель службы Владимир Лапа. По его словам, четыре года действия в Украине моратория на проверки в сфере хозяйственной деятельности привели к безответственности.
"По действующему законодательству, частные учреждения отдыха должны проверяться только один раз в два года. Но это нонсенс. Такой контроль неэффективен. По меньшей мере их нужно проверять раз в сезон", - говорит Лапа. Он уверяет, что уже с января 2019 года, с началом действия нового законодательства, заработает более жесткая система проверок.
Например, без предупреждений будут проверять пищевую продукцию. До этого план проверок публиковали в начале года и все знали, когда ждать инспекторов.
Проверять детские лагеря должны по следующей схеме: если есть небольшие нарушения - выдают предписание на их устранение, если серьезные - штраф, если еще большие и угроза жизни - работу лагеря останавливают на срок до десяти дней, материалы передают в полицию.
"К сожалению, у меня такое впечатление, что пока каждый хозяйствующий субъект не поймет, что за нарушение будет нести ответственность, и в критических случаях не только денежную, но и уголовную, то такое пренебрежительное отношение и будет", - говорит Лапа .
Кроме Госпотребслужбы с инспекциями в детские лагеря ездит ГСЧС - она проверяет пожарную безопасность, и Госслужба по вопросам труда, которая проверяет рабочих.
Ответственность по отношению к организации детского отдыха должна быть на всех уровнях, замечает председатель Госпотребслужбы.
Он приводит такой пример. В июне прошлого года частный санаторий "Лазурный" в Бердянске проверяли пять раз и нашли много нарушений. Но это не помешало санаторию выиграть тендер на оздоровление детей, его провела мэрия Днепра. В июле 2017 года в санатории случилась вспышка острого инфекционного заболевания, там пострадали 30 детей. После этого "Лазурный" закрыли.
Вопрос врачей
Еще одна проблема - это безразличие и некомпетентность лагерных врачей.
Киевлянин Святослав Бойко в июне забрал свою дочь Оксану из лагеря "Казацкая крепость", что в Черкасской области, с острым пищевым отравлением. Больше всего нареканий с его стороны было на лагерного врача, которая, по его словам, на всю ночь оставила ребенка одного. Девочку все время тошнило, у нее была температура.
"Родителям вовремя не сообщили об этом, скрыв реальные симптомы болезни. Не вызвали скорую. Просто... кормили таблетками", - написал он возмущенный пост в Facebook.
Похожие жалобы на равнодушие врача, его отказ вызвать скорую, отсутствие надлежащего надзора и невозможность до детей дозвониться ВВС News Украина рассказали двое родителей, дети которых заболели в лагере.
Бывшая работница лагеря, которая попросила не называть ее имя, рассказала, что уволилась после всего увиденного: "Медперсонала было недостаточно. Для медпункта не было условий: проточной воды, холодильника. Палатка была на холме под палящим солнцем, для больных не было отдельной посуды. Врач вела себя неадекватно, у нее были нервные срывы".
В то же время в администрации "Казацкой крепости" заявили, что в июне в лагере были "случаи плохого самочувствия детей". Там заверили, что лазарет был оборудован, а все необходимые лекарства закуплены. После служебного расследования медработников, "которые выявили недостаточную внимательность и тактичность к родителям" заменили, заверили в лагере.
ВВС News Украина получила еще несколько историй из других лагерей о том, что родителям сообщали со значительной задержкой о болезни ребенка.
По просьбе ВВС News Украина пресс-секретарь Министерства здравоохранения Александр Ябчанка, рассказал, что должен делать врач в лагере.
• Первая задача врача - это сохранение здоровья ребенка. Он должен оценить его состояние и определиться с тактикой лечения.
• Второе направление - это предотвращение распространения заболевания, если есть подозрение, что это инфекция.
• Главное, что должен делать врач - это помогать ребенку. Информировать родителей - это задача администрации лагеря. У врачей нет контактов родителей, а основная задача врачей - это следить за здоровьем.
• Врач должен определиться, что делать. Если состояние ребенка требует дообследования и лечения, то задача врача - отправить ребенка в больницу, потому что лагерь - это не лечебное учреждение.
• Если врач считает, что состояние ребенка требует немедленной госпитализации, вызывается экстренная медицинская помощь.
• Если ребенок нуждается в помощи, но ситуация не экстренная, то силами лагеря его могут отправить в больницу.
• Далее врач из лагеря передает информацию в региональное отделение лабораторного центра МОЗ. К ситуации подключаются специалисты - инфекционисты, эпидемиологи. Они уже определяют, как локализовать вспышку, осматривают детей.
Главное - это кадры
Опытный руководитель учреждения, опытный врач и своевременно принятые управленческие решения могли бы серьезно уменьшить масштабы заболеваний в детских лагерях, считает Виктор Древаль, заместитель директора департамента оздоровления Минсоцполитики.
По его мнению, проблема кадров в детских лагерях очень острая. Для сезонной работы трудно найти квалифицированного врача, потому что ехать работать в детское учреждение на три месяца мало кто хочет.
В последние годы не готовятся кадры для учреждений оздоровления и отдыха, поэтому приходят люди, которые не имеют ни знаний, ни опыта, считает чиновник.
"Могут эффективно работать все органы контроля и быть в наличии все средства дезинфекции, но есть человеческий фактор - не было своевременного контроля на всех уровнях, и двое работников заразили более ста человек", - возмущается Виктор Древаль.
О важной роли руководства лагеря говорят и в Госпотребслужбе.
"Мы не можем к каждому работнику приставить по инспектору, который будет смотреть, болен он или нет. Это ответственность руководителя учреждения, чтобы больные люди не были допущены к отдыхающим, к продуктам", - заявил Лапа.
Обычные перчатки
И в Минсоцполитике, и в Госпотребслужбе говорят о необходимости менять устаревшие государственные санитарные нормы и правила работы лагерей, делать их современными и более жесткими.
Например, обновить перечень лекарств, которые давно никто не менял, или убрать норму о необходимости железного шкафа со стеклянными дверцами для палаточного лагеря, который там совсем не нужен, и который и так никто не ставит.
Однако, по словам Виктора Древаля из Минсоцполитики, среди детских лагерей есть примеры, когда руководство берет на себя инициативу и такие изменения вносит.
Чиновник рассказал о визите в детский лагерь "Брусино" на Донбассе, где в пищеблоке есть пачки с одноразовыми перчатками, и все работники, когда выходят за пределы кухни, их снимают, а когда возвращаются - надевают новые.
"Это не прописано ни в одной норме, но это элементарные вещи, и руководитель заведения это сделал, чтобы защитить детей", - говорит представитель Минсоцполитики.
При этом чиновник считает, что ситуация с отравлениями одинаково плоха не только в лагерях, но и повсюду в Украине.
"К большому сожалению случаи массового отравления в Украине происходят в течение года - отравиться можно с одинаковой вероятностью в ресторане, шаурмой на улице, в лагере, или покупая фрукты на рынке", - говорит Виктор Древаль.