Почему в украинских лагерях травятся дети

Копірайт зображення unian

15 июля на обед в детском лагере "Орленок" на Донбассе был борщ. На следующий день в больнице лежали более 80 детей.

В июне 30 детей заболели в оздоровительном комплексе "Маяк" в Запорожье - в заведении обнаружили острую кишечную инфекцию.

Каждое лето в украинских лагерях и санаториях отравляются дети. Только в этом году произошло четыре вспышки острых кишечных инфекций в детских учреждениях отдыха. С начала сезона в лагерях и санаториях, по данным Госпотребслужбы, отравились уже 190 детей.

Каковы причины массовых отравлений, что надо делать, чтобы их не было, узнавала ВВС News Украина.

Еда и жара

Жара создает идеальные условия для распространения возбудителей, вызывающих заболевания кишечными инфекциями. В организм такие возбудители чаще всего попадают с испорченными и некачественными продуктами и через грязные руки, рассказывают о причинах массовых отравлений в Минздраве.

Чтобы предотвратить это, в Украине действуют жесткие, хотя и несколько устаревшие, правила и санитарные нормы того, как должны быть устроены места отдыха детей и особенно, как должна работать кухня.

Причины кишечных инфекций несоблюдение правил личной гигиены несоблюдение технологии приготовления блюд несоблюдение условий и сроков хранения сырья и блюд употребление некачественных продуктов, содержащих возбудителей заболеваний

Например, на кухне должны быть промаркированы отдельные ножи и доски для сырого, вареного мяса и овощей, мыть пол должны не менее трех раз, а еще есть тщательная инструкция, как мыть посуду и проводить другие дезинфицирующие мероприятия.

"Азбукой для повара должно быть такое понятие, как "товарное соседство"- когда готовая продукция не может храниться с сырьем. Например, сырое мясо и котлеты. Если в сырой продукции есть микроорганизмы, при термообработке они исчезают. Но если хранить все в одном холодильнике, то происходит перезаражение", - рассказывает председатель Госпотребслужбы Владимир Лапа.

Работники заведения должны проходить обязательный медосмотр и соблюдать личную гигиену. Нарушение многих из этих пунктов было и в лагере "Орленок", и в "Маяке", и в других лагерях, где произошли отравления.

Копірайт зображення DON.GP.GOV.UA Image caption Кухня санатория "Орленок"

Более того - в "Орленке" допустили работать на кухню двух больных людей - с дизентерией и патогенным стафилококком. Инфицированный ими борщ, овсяная каша, а также посуда стали причиной заражения других, провели расследование в Госпотребслужбе.

Тысячи нарушений

Всего в 2200 лагерях и санаториях или в каждом пятом заведении в Украине имеют место нарушения санитарных норм. Работники без медосмотров, кухни без холодильников, отсутствие дезинфекции, блюда готовят, нарушая технологии, вода не соответствует нормам, сообщила о проверке начальник Управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Госпотребслужбы Алла Григоренко.

Копірайт зображення unian Image caption Госпотребслужба нашла тысячи нарушений в детских лагерях

Поэтому 25-ти лагерям запретили открываться. Однако без согласования с Госпотребслужбой начали работать 42 детских учреждения отдыха.

Кто и как проверяет лагеря

Отсутствие эффективного контроля называет одной из причин вспышек массовых отравлений в детских лагерях председатель службы Владимир Лапа. По его словам, четыре года действия в Украине моратория на проверки в сфере хозяйственной деятельности привели к безответственности.

"По действующему законодательству, частные учреждения отдыха должны проверяться только один раз в два года. Но это нонсенс. Такой контроль неэффективен. По меньшей мере их нужно проверять раз в сезон", - говорит Лапа. Он уверяет, что уже с января 2019 года, с началом действия нового законодательства, заработает более жесткая система проверок.

Вспышки острых кишечных инфекционных заболеваний в Украине I полугодие 2018 - 90 вспышек, 1010 человек отравились I полугодие 2017 - 79 вспышек, 942 человек отравились

Например, без предупреждений будут проверять пищевую продукцию. До этого план проверок публиковали в начале года и все знали, когда ждать инспекторов.

Проверять детские лагеря должны по следующей схеме: если есть небольшие нарушения - выдают предписание на их устранение, если серьезные - штраф, если еще большие и угроза жизни - работу лагеря останавливают на срок до десяти дней, материалы передают в полицию.

"К сожалению, у меня такое впечатление, что пока каждый хозяйствующий субъект не поймет, что за нарушение будет нести ответственность, и в критических случаях не только денежную, но и уголовную, то такое пренебрежительное отношение и будет", - говорит Лапа .

Кроме Госпотребслужбы с инспекциями в детские лагеря ездит ГСЧС - она проверяет пожарную безопасность, и Госслужба по вопросам труда, которая проверяет рабочих.

Копірайт зображення FACEBOOK/ DMITRIY EGOROV Image caption В санатории "Лазурный" в прошлом году заболели 30 детей

Ответственность по отношению к организации детского отдыха должна быть на всех уровнях, замечает председатель Госпотребслужбы.

Он приводит такой пример. В июне прошлого года частный санаторий "Лазурный" в Бердянске проверяли пять раз и нашли много нарушений. Но это не помешало санаторию выиграть тендер на оздоровление детей, его провела мэрия Днепра. В июле 2017 года в санатории случилась вспышка острого инфекционного заболевания, там пострадали 30 детей. После этого "Лазурный" закрыли.

Вопрос врачей

Еще одна проблема - это безразличие и некомпетентность лагерных врачей.

Киевлянин Святослав Бойко в июне забрал свою дочь Оксану из лагеря "Казацкая крепость", что в Черкасской области, с острым пищевым отравлением. Больше всего нареканий с его стороны было на лагерного врача, которая, по его словам, на всю ночь оставила ребенка одного. Девочку все время тошнило, у нее была температура.

"Родителям вовремя не сообщили об этом, скрыв реальные симптомы болезни. Не вызвали скорую. Просто... кормили таблетками", - написал он возмущенный пост в Facebook.

Похожие жалобы на равнодушие врача, его отказ вызвать скорую, отсутствие надлежащего надзора и невозможность до детей дозвониться ВВС News Украина рассказали двое родителей, дети которых заболели в лагере.

Бывшая работница лагеря, которая попросила не называть ее имя, рассказала, что уволилась после всего увиденного: "Медперсонала было недостаточно. Для медпункта не было условий: проточной воды, холодильника. Палатка была на холме под палящим солнцем, для больных не было отдельной посуды. Врач вела себя неадекватно, у нее были нервные срывы".

Копірайт зображення unian

В то же время в администрации "Казацкой крепости" заявили, что в июне в лагере были "случаи плохого самочувствия детей". Там заверили, что лазарет был оборудован, а все необходимые лекарства закуплены. После служебного расследования медработников, "которые выявили недостаточную внимательность и тактичность к родителям" заменили, заверили в лагере.

ВВС News Украина получила еще несколько историй из других лагерей о том, что родителям сообщали со значительной задержкой о болезни ребенка.

По просьбе ВВС News Украина пресс-секретарь Министерства здравоохранения Александр Ябчанка, рассказал, что должен делать врач в лагере.

• Первая задача врача - это сохранение здоровья ребенка. Он должен оценить его состояние и определиться с тактикой лечения.

• Второе направление - это предотвращение распространения заболевания, если есть подозрение, что это инфекция.

• Главное, что должен делать врач - это помогать ребенку. Информировать родителей - это задача администрации лагеря. У врачей нет контактов родителей, а основная задача врачей - это следить за здоровьем.

• Врач должен определиться, что делать. Если состояние ребенка требует дообследования и лечения, то задача врача - отправить ребенка в больницу, потому что лагерь - это не лечебное учреждение.

• Если врач считает, что состояние ребенка требует немедленной госпитализации, вызывается экстренная медицинская помощь.

• Если ребенок нуждается в помощи, но ситуация не экстренная, то силами лагеря его могут отправить в больницу.

• Далее врач из лагеря передает информацию в региональное отделение лабораторного центра МОЗ. К ситуации подключаются специалисты - инфекционисты, эпидемиологи. Они уже определяют, как локализовать вспышку, осматривают детей.

Главное - это кадры

Опытный руководитель учреждения, опытный врач и своевременно принятые управленческие решения могли бы серьезно уменьшить масштабы заболеваний в детских лагерях, считает Виктор Древаль, заместитель директора департамента оздоровления Минсоцполитики.

По его мнению, проблема кадров в детских лагерях очень острая. Для сезонной работы трудно найти квалифицированного врача, потому что ехать работать в детское учреждение на три месяца мало кто хочет.

В последние годы не готовятся кадры для учреждений оздоровления и отдыха, поэтому приходят люди, которые не имеют ни знаний, ни опыта, считает чиновник.

Копірайт зображення consumer.gov.ua Image caption Лагерь "Орленок" закрыли. По факту массового отравления открыли уголовное производство

"Могут эффективно работать все органы контроля и быть в наличии все средства дезинфекции, но есть человеческий фактор - не было своевременного контроля на всех уровнях, и двое работников заразили более ста человек", - возмущается Виктор Древаль.

О важной роли руководства лагеря говорят и в Госпотребслужбе.

"Мы не можем к каждому работнику приставить по инспектору, который будет смотреть, болен он или нет. Это ответственность руководителя учреждения, чтобы больные люди не были допущены к отдыхающим, к продуктам", - заявил Лапа.

Обычные перчатки

И в Минсоцполитике, и в Госпотребслужбе говорят о необходимости менять устаревшие государственные санитарные нормы и правила работы лагерей, делать их современными и более жесткими.

Копірайт зображення brusino.com.ua Image caption Лагерь Брусино

Например, обновить перечень лекарств, которые давно никто не менял, или убрать норму о необходимости железного шкафа со стеклянными дверцами для палаточного лагеря, который там совсем не нужен, и который и так никто не ставит.

Однако, по словам Виктора Древаля из Минсоцполитики, среди детских лагерей есть примеры, когда руководство берет на себя инициативу и такие изменения вносит.

Чиновник рассказал о визите в детский лагерь "Брусино" на Донбассе, где в пищеблоке есть пачки с одноразовыми перчатками, и все работники, когда выходят за пределы кухни, их снимают, а когда возвращаются - надевают новые.

"Это не прописано ни в одной норме, но это элементарные вещи, и руководитель заведения это сделал, чтобы защитить детей", - говорит представитель Минсоцполитики.

При этом чиновник считает, что ситуация с отравлениями одинаково плоха не только в лагерях, но и повсюду в Украине.

"К большому сожалению случаи массового отравления в Украине происходят в течение года - отравиться можно с одинаковой вероятностью в ресторане, шаурмой на улице, в лагере, или покупая фрукты на рынке", - говорит Виктор Древаль.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram