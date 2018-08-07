Крупнейшие лесные пожары в истории Калифорнии - в фото

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На севере Калифорнии продолжаются пожары, которые местные власти называют крупнейшими в истории штата. Пламенем охвачены почти 115 тыс. гектаров.

До этого крупнейшим пожаром считался "Томас" (Thomas Fire), произошедшей в округах Санта-Барбара и Вентура в прошлом году.

Новый пожар получил название Mendocino Complex Fire. Общая площадь, которую он охватывает, приблизительно равна Лос-Анджелесу.

Сейчас пожарные имеют дело с 16 точками огня по всему штату. Тушить пламя приходится в условиях жары, сильного ветра и низкой влажности воздуха.

В ближайшее время ситуация не улучшится, говорят синоптики - наоборот, температура может повыситься до +43 градусов.

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення Getty Images

К тушению привлечены около 14 тыс. пожарных, в том числе из других штатов, и большое количество военнослужащих.

"Только посмотрите, насколько большим стал пожар ... И все это за какие-то считанные дни", - говорит Скотт МакЛин, председатель противопожарного департамента Калифорнии.

По его словам, нынешние лесные пожары "распространяются экстремально быстро, они агрессивны и экстремально опасны".

Ожидается, что для того, чтобы взять ситуацию под контроль, калифорнийским властям понадобится по крайней мере неделя.

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення Getty Images

О стихийном бедствии высказался и президент США Дональд Трамп. В своем Twitter он написал, что эффективно решить ситуацию с тушением пожаров в Калифорнии мешают местные экологические законы.

По его словам, природоохранные нормы не позволяют использовать большие объемы воды для тушения пожара. Трамп также посоветовал вырубать деревья, чтобы прекратить распространение пламени.

Калифорнийские чиновники и специалисты комментарии президента раскритиковали.

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