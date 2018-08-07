Крупнейшие лесные пожары в истории Калифорнии - в фото
На севере Калифорнии продолжаются пожары, которые местные власти называют крупнейшими в истории штата. Пламенем охвачены почти 115 тыс. гектаров.
До этого крупнейшим пожаром считался "Томас" (Thomas Fire), произошедшей в округах Санта-Барбара и Вентура в прошлом году.
Новый пожар получил название Mendocino Complex Fire. Общая площадь, которую он охватывает, приблизительно равна Лос-Анджелесу.
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Сейчас пожарные имеют дело с 16 точками огня по всему штату. Тушить пламя приходится в условиях жары, сильного ветра и низкой влажности воздуха.
В ближайшее время ситуация не улучшится, говорят синоптики - наоборот, температура может повыситься до +43 градусов.
К тушению привлечены около 14 тыс. пожарных, в том числе из других штатов, и большое количество военнослужащих.
"Только посмотрите, насколько большим стал пожар ... И все это за какие-то считанные дни", - говорит Скотт МакЛин, председатель противопожарного департамента Калифорнии.
По его словам, нынешние лесные пожары "распространяются экстремально быстро, они агрессивны и экстремально опасны".
Ожидается, что для того, чтобы взять ситуацию под контроль, калифорнийским властям понадобится по крайней мере неделя.
О стихийном бедствии высказался и президент США Дональд Трамп. В своем Twitter он написал, что эффективно решить ситуацию с тушением пожаров в Калифорнии мешают местные экологические законы.
По его словам, природоохранные нормы не позволяют использовать большие объемы воды для тушения пожара. Трамп также посоветовал вырубать деревья, чтобы прекратить распространение пламени.
Калифорнийские чиновники и специалисты комментарии президента раскритиковали.