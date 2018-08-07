Что будет на параде: "Слава Украине!", тысячи бойцов и новая техника

Копірайт зображення УНИАН Image caption Десантники - будущие участники парада на Крещатике

24 августа в Киеве пройдет военный парад ко Дню независимости Украины. В этом году он посвящен 27-й годовщине независимости и 100-летию возрождения украинской государственности.

Как сообщил министр обороны Степан Полторак, в параде примут участие 4,5 тыс. силовиков и 250 единиц военной техники.

Копірайт зображення Минобороны Украины Image caption Военные обещают - тяжелая техника не повредит асфальтовое покрытие главной столичной улицы

"Всего по главной улице столицы пройдут 24 парадных расчета, представляющих подразделения вооруженных сил, национальной гвардии, государственной пограничной службы, службы безопасности и других формирований, выполняющих задачи по охране и обороне Украины", - отметил министр.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Морпехи также готовятся к параду

Степан Полторак рассказал, что к параду присоединятся военнослужащие еще как минимум 15 стран-союзниц, включая НАТО, "а также высокие гости из дружественных стран".

Копірайт зображення Минобороны Украины Image caption "Арта" - артиллеристы

Он также анонсировал демонстрацию нового оружия и техники - как тех, которые уже есть на вооружении армии, так и тех, которые только тестируются.

Копірайт зображення УНИАН Image caption В параде примут участие военнослужащие различных родов войск, а также Нацгвардии, СБУ и пограничники

В то же время министр заверил: чтобы не повредить асфальтовое покрытие на Крещатике, тяжелую технику будут перевозить на трапах, либо на траках установят резиновые асфальтоходные башмаки.

Будет ли над Киевом летать авиатехника, пока неизвестно.

Копірайт зображення Минобороны Украины Image caption Судя по фото репетиций - в параде будет участвовать сводная коробка из военнослужащих-женщин

Степан Полторак рассказал, что этот вопрос еще решается: "Наши военно-воздушные силы готовы к любым действиям, они тренированы, хорошо подготовлены. Но решение будет приниматься в ближайшее время по военно-воздушному компоненту".

Копірайт зображення Укринформ Image caption Как передают журналисты с репетиции парада, военнослужащие приветствовали друг друга "Слава Украине" - "Героям слава!"

Откроют парад ветераны и участники конфликта на Донбассе.

Украинские военные вместо воинских приветствий советского образца будут использовать новые: "Слава Украине!" - "Героям слава!", рассказал министр Полторак изданию "Укринформ".

"Президент Украины поручил подготовить изменения в закон, которым утверждаются военные уставы, потому что это определяется в военных уставах, как надо здороваться. Такие предложения готовятся, и, надеюсь, что после выхода с каникул народные депутаты примут это в целом", - пояснил министр.

Кроме того, во время парада будет звучат гимн украинских националистов "На свет мы родились в великий час".

Новая техника

Копірайт зображення УНІАН Image caption Ракетный комплекс "Ольха" также должны продемонстировать на параде. Впрочем, в Киеве он, конечно, стрелять не будет (фото с апрельских учений в Херсонской области)

Еще в июле Сергей Згурец, военный эксперт и руководитель компании Defense Express, которая является партнером концерна "Укроборонпром", рассказал о том, что на параде ко Дню независимости широкой публике будут впервые представлены новые разработки украинского военпрома.

В частности, речь идет об:

оперативно-тактическом ракетном комплексе "Сапсан" - мобильной системе, которая способна поражать наземные цели на расстоянии до нескольких километров;

комплексе "Ольха" - модернизации старой советской реактивной системы залпового огня "Смерч";

"Вербе" - реактивной системе залпового огня на базе автомобиля КрАЗ-6322 и боевой части БМ-21 "Град".

Копірайт зображення Укроборонпром Image caption Реактивная система залпового огня "Верба"

Однако чуть ли не главной интригой парада должна стать новая самоходная гаубица "Богдана" с 155-миллиметровой пушкой. Такой калибр - это уже "натовский" стандарт (ВСУ сейчас используют "советский калибр" в 152-мм).

Копірайт зображення Huta Stalowa Wola Image caption Предполагается, что прототипом "Богданы" может быть польская самоходка "Краб". Это - одна из главных интриг предстоящего мероприятия

Какой именно она будет, пока неизвестно, однако военные эксперты уже предполагают, что это может быть сочетание боевой части от польской САУ "Краб" и основы одного из украинских танков, или самоходка на основе словацкой колесной гаубицы Zuzana.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Пока подготовка к параду происходит на взлетно-посадочной полосе аэродрома столичного завода "Авиант". Ночные репетиции пройдут также на Крещатике

Пока репетиции парада проходят на киевском аэродроме "Авиант", а на Крещатике они состоятся 18 и 20 августа. Генеральную же репетицию проведут 22 августа.

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