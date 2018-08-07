Курс валют в Украине: почему падает гривна и как не допустить дефолта

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Что означают колебания курса валют в Украине этим летом, и чего на самом деле следует бояться украинцам. BBC News Украина поинтересовалась мнением экономистов.

Последние два месяца украинцы являются свидетелями постоянного ослабления гривны.

Еще 7 июня курс гривны Нацбанка к доллару составлял 26,16, а уже 7 августа позиции гривны постепенно ослабли до 27,13 грн/доллар.

В Нацбанке призывают не паниковать. Мол, такие колебания связаны с объективными факторами.

"Это активное проведение компаниями операций по перечислению дивидендов за границу (с начала июля с этой целью было куплено почти 300 млн долларов) и выход нерезидентов из ОВГЗ [облигации внутреннего государственного займа] (с начала июля объем ОВГЗ в портфелях нерезидентов сократился почти на 1,3 млрд грн)", - заявили в НБУ.

Нацбанк пообещал сглаживать валютные колебания. В июле-августе он неоднократно выходил на межбанковский валютный рынок с интервенциями.

В июле показатель чистой продажи валюты Нацбанком на межбанковском рынке составил около 64 млн долларов, заявляют в НБУ.

Эксперты соглашаются, что ослабление национальной валюты в последние два месяца держится в пределах нормы. И предупреждают - действительно волноваться за гривну надо будет, если Украине так и не удастся получить очередной транш кредита от МВФ.

30 гривен за доллар

Обесценивание последних недель - сезонное явление, говорит экономист Сергей Фурса.

По его словам, гривна традиционно усиливается весной и ослабевает осенью. "Если говорить об обесценивании гривны, то стоит вспомнить, что еще в начале года гривна была 28,8 грн/доллар. И сейчас, когда курс стал 27 говорить о значительном обесценивании не стоит", - объясняет Фурса.

Колебания пока остаются в пределах нормы, учитывая, что в госбюджете на 2018 год заложили курс 29,3 грн/доллар.

Реальный курс гривны, скорее всего, опустится ниже - до 30 грн/доллар, прогнозирует Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера.

Если же позиции гривны к доллару будут более крепкими, это может вызвать серьезные проблемы с доходной частью госбюджета, добавляет экономист.

"Получается, что каждый дополнительный процент девальвации означает увеличение доходной части. Если гривна окрепнет, дефицит бюджета будет более широким. Кто точно радуется этой девальвации, так это министерство финансов", - объясняет Устенко.

Дефолт и финансовый крах

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Впрочем, экономисты призывают не расслабляться. Осенью гривна столкнется с новыми вызовами.

Главный вопрос - сможет ли Украина продолжить сотрудничество с МВФ и получить ожидаемые 2 млрд долларов.

Именно от этого зависит, сможет ли страна привлечь также дополнительные средства других международных институтов - Евросоюза, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития.

"Если решения по траншу не будет, это будет означать фактически неизбежную большую девальвацию гривны. Не маленькую спекулятивную, как сейчас, а настоящую. Потому что это будет означать, что в Украине не будет достаточно валюты для выплат по внешнему долгу. Это будет означать либо дефолт, либо дестабилизацию финансовой системы", - объясняет Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии.

Ситуация с траншем остается неопределенной, прежде всего, потому, что Украина до сих пор не выполнила одно из главных требований МВФ - не повысила тарифы на газ, объясняет Олег Устенко.

Кроме того, еще неизвестно, каким будет вывод Венецианской комиссии по закону об антикоррупционном суде, создание которого также требовал фонд.

Если МВФ не выделит транш, накануне выборов власть будет пытаться любой ценой удержать курс на уровне 30 грн/доллар. Но к добру это не приведет, убежден эксперт.

"Это грозит полным финансовым крахом страны, - говорит Устенко. - Если сотрудничество с МВФ не восстановят, мы рискуем к марту исчерпать золотовалютные резервы. И это может вызвать взрывоопасную реакцию на рынке".

В результате курс гривны к доллару может упасть куда ниже 30 грн/доллар, подчеркивает Сергей Фурса.

"Даже курс в 40 грн/доллар может оказаться слишком оптимистичным сценарием, - говорит Сергей Фурса. - Золотовалютных резервов недостаточно, чтобы что-то сделать при сценарии без МВФ. Резервы закончатся очень быстро".

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