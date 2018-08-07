Женщины отказываются от противозачаточных таблеток. Что они выбирают взамен?

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Сейчас больше женщин, чем когда-либо, отказываются от таблеток и презервативов в пользу долговременных противозачаточных средств, таких как имплантаты или спирали. Среди них больше всего молодых женщин, свидетельствуют данные британской системы здравоохранения NHS.

В 2007 году 21% женщин в Англии, которые получали контрацептивы через специальные клиники сексуального здоровья NHS, выбрали одно из средств обратимой контрацепции длительного действия (LARC). К 2017 году этот показатель вырос почти вдвое - до 39%.

Вот несколько опций долговременной обратной контрацепции:

медные внутриматочные спирали (ВМС) или внутриматочные устройства (ВМУ)

гормональные внутриматочные спирали (ВМС)

имплантаты

инъекционные контрацептивы

Хоть оральные контрацептивы, такие как таблетки, остаются на сегодняшний день наиболее распространенным средством контрацепции (их выбирают 44% женщин, получающих контрацептивы через британские службы сексуального здоровья), их использование в течение последних 10 лет уменьшилось.

Так почему все больше женщин ищут альтернативные формы контрацепции?

Начиная с 2010 года, британская NHS пытается улучшить осведомленность о контрацептивах длительного действия и подготовить как можно больше квалифицированных работников в этой сфере.

По мере того, как женщины узнают о разных вариантах предотвращения беременности, большая их часть стремится выбрать негормональные средства длительного действия, считает д-р Анатоль Менон-Йоханссон из больницы Гая и Сент-Томаса и благотворительной организации Brook, занимающейся вопросами сексуального здоровья молодых людей.

"Наиболее эффективной формой рекламы контрацепции являются личные советы. Существует эффект "каскада": когда люди слышат о чем-то от друзей и перенимают опыт", - говорит он.

25-летняя Роза, которая сейчас живет в Испании и поставила себе спираль, говорит: "Я искала метод предохранения на постоянной основе, о котором мне не пришлось бы постоянно думать".

В то же время 27-летняя Сара выбрала новый способ конрацепции, чтобы избежать лишних проблем: "Таблетки - это проблематично. Нужно постоянно получать новый рецепт, ты забываешь о них, и они заканчиваются".

И именно то, что таблетки не вовремя заканчиваются - самая распространенная причина нежелательной беременности, говорит д-р Менон-Йоханссон.

Копірайт зображення BSIP Image caption Внутриматочные контрацептивы препятствуют проникновению спермы в матку либо благодаря меди, либо благодаря гормонам

Он хочет, чтобы длительнодействующие обратимые контрацептивы становились все более распространенными, поскольку, по его мнению, они гораздо эффективнее тех, которые зависят от человеческого фактора, как например, презервативы и таблетки.

Несмотря на то, что теоретически при четком соблюдении инструкции, эффективность таблеток в предотвращении беременности составляет 99%, при типичном их использовании этот показатель, по данным NHS, уменьшается до 91%.

Это касается только предотвращения беременности - единственным вариантом защиты от большинства инфекций, передающихся половым путем, остаются презервативы.

Индекс Перля показывает эффективность выбранного способа контрацепции - чем ниже этот показатель, тем надёжней метод контрацепции.

Так, при:

использовании импланта беременеет одна из 2000 женщин

использовании ВМС - одна из 500

при использовании ВМУ - одна из 100

примерно одна из 10 женщин беременеет, полагаясь на таблетки

Но Сара упоминает еще одну распространенную проблему контрацепции. "Меня волновало мое психическое здоровье", - говорит она.

В последние годы растет также беспокойство по поводу связи между оральной контрацепцией и депрессией.

Исследование 2016 года показало, что у женщин, регулярно принимающих таблетки, чаще диагностировали депрессию.

Однако исследователи не смогли доказать причинно-следственные связи между употреблением таблеток и депрессией, хотя NHS и указывает, что при приеме комбинированных гормональных противозачаточных таблеток могут наблюдаться перепады настроения, поскольку эти препараты содержат эстроген и прогестерон.

Д-р Менон-Йоханссон говорит, что предлагает ВМУ многим женщинам, которые хотят использовать негормональные контрацептивы, именно из-за опасений относительно психического здоровья, хоть и отмечает, что четких данных о такой связи нет.

Для многих женщин после 20 лет гормональная контрацепция стала частью их жизни еще в подростковом возрасте. И некоторые из них считают, что на протяжении всей своей взрослой жизни они употребляли то, что потенциально может влиять на настроение - и потому не знают, какой эта жизнь была бы без таблеток.

Например, Габриэль начала осознавать, что она не знает, каким было бы ее психическое состояние без гормонов, которые она начала принимать в 18 лет.

"Мне было просто интересно, что они делают со мной, и как мне будет без них", - говорит она.

Сейчас женщина хочет попробовать диафрагму в качестве контрацептива, но говорит, что ее врач "даже и не слышал о таком".

Натика Хейлил, исполнительный директор Ассоциации планирования семьи, предупреждает, что вокруг контрацепции существует много дезинформации.

Некоторые женщины обеспокоены тем, что принимают гормоны на протяжении длительного времени, или что из-за приема лекарств у них прекратилась менструация. Хейлил говорит: "Люди не должны бояться. В последние 20-30 лет методы контрацепции значительно улучшились".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Врачи должны обсуждать с пациентами различные варианты контрацепции

Она считает, что таблетки могут иметь положительное влияние на женщин - начиная от состояния кожи и заканчивая настроением, однако долговременная контрацепция действительно подходит не всем.

Например, 26-летняя Алиссия имела преимущественно положительный опыт употребления таблеток, но через 10 лет захотела попробовать средство, которое содержит меньше гормонов. Однако гормональная спираль ей не подошла, и теперь она хочет ее удалить.

Дезинформация

27-летняя Шарлотта страдает от синдрома поликистозных яичников и начала принимать комбинированные оральные контрацептивы в возрасте 15 лет.

По ее словам, комбинированные препараты привели к нестабильному психоэмоциональному состоянию, а когда женщина начала употреблять только прогестерон, у нее были постоянные кровотечения.

"Мне сказали, что (гормональная. - Ред.) спираль будет идеальным решением, но, к сожалению, с ней у меня были постоянные кровотечения", - рассказала она ВВС.

Д-р Эсти Ача, ведущий специалист по контрацепции и сексуальному здоровью в больнице Сент-Хеленс и Ноусли, отмечает, что руководство NHS стремится к тому, чтобы врачи обсуждали со своими пациентами все возможные варианты контрацепции. И когда они это делают, многие женщины, пришедшие за таблетками, делают выбор в пользу чего-то другого.

Теперь пациенты спрашивают ее также и о долговременной обратной контрацепции - большие изменения по сравнению с тем, что было 20 лет назад, когда женщины спрашивали только о таблетках.

Когда почти 60 лет назад появились противозачаточные таблетки, они ознаменовали собой настоящую социальную революцию. Однако новое поколение женщин требует большего выбора.

И несмотря на разный опыт, почти все женщины, с которыми мы говорили, отметили одно очевидное изменение - рост предложения: от таблеток до других возможных альтернатив.

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