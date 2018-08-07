Женщины отказываются от противозачаточных таблеток. Что они выбирают взамен?
Сейчас больше женщин, чем когда-либо, отказываются от таблеток и презервативов в пользу долговременных противозачаточных средств, таких как имплантаты или спирали. Среди них больше всего молодых женщин, свидетельствуют данные британской системы здравоохранения NHS.
В 2007 году 21% женщин в Англии, которые получали контрацептивы через специальные клиники сексуального здоровья NHS, выбрали одно из средств обратимой контрацепции длительного действия (LARC). К 2017 году этот показатель вырос почти вдвое - до 39%.
Вот несколько опций долговременной обратной контрацепции:
- медные внутриматочные спирали (ВМС) или внутриматочные устройства (ВМУ)
- гормональные внутриматочные спирали (ВМС)
- имплантаты
- инъекционные контрацептивы
Хоть оральные контрацептивы, такие как таблетки, остаются на сегодняшний день наиболее распространенным средством контрацепции (их выбирают 44% женщин, получающих контрацептивы через британские службы сексуального здоровья), их использование в течение последних 10 лет уменьшилось.
Так почему все больше женщин ищут альтернативные формы контрацепции?
- "Противозачаточные таблетки превратили мою жизнь в кошмар"
- Половина молодых британцев не пользуются презервативами
Начиная с 2010 года, британская NHS пытается улучшить осведомленность о контрацептивах длительного действия и подготовить как можно больше квалифицированных работников в этой сфере.
По мере того, как женщины узнают о разных вариантах предотвращения беременности, большая их часть стремится выбрать негормональные средства длительного действия, считает д-р Анатоль Менон-Йоханссон из больницы Гая и Сент-Томаса и благотворительной организации Brook, занимающейся вопросами сексуального здоровья молодых людей.
"Наиболее эффективной формой рекламы контрацепции являются личные советы. Существует эффект "каскада": когда люди слышат о чем-то от друзей и перенимают опыт", - говорит он.
25-летняя Роза, которая сейчас живет в Испании и поставила себе спираль, говорит: "Я искала метод предохранения на постоянной основе, о котором мне не пришлось бы постоянно думать".
В то же время 27-летняя Сара выбрала новый способ конрацепции, чтобы избежать лишних проблем: "Таблетки - это проблематично. Нужно постоянно получать новый рецепт, ты забываешь о них, и они заканчиваются".
И именно то, что таблетки не вовремя заканчиваются - самая распространенная причина нежелательной беременности, говорит д-р Менон-Йоханссон.
Он хочет, чтобы длительнодействующие обратимые контрацептивы становились все более распространенными, поскольку, по его мнению, они гораздо эффективнее тех, которые зависят от человеческого фактора, как например, презервативы и таблетки.
Несмотря на то, что теоретически при четком соблюдении инструкции, эффективность таблеток в предотвращении беременности составляет 99%, при типичном их использовании этот показатель, по данным NHS, уменьшается до 91%.
Это касается только предотвращения беременности - единственным вариантом защиты от большинства инфекций, передающихся половым путем, остаются презервативы.
Индекс Перля показывает эффективность выбранного способа контрацепции - чем ниже этот показатель, тем надёжней метод контрацепции.
Так, при:
- использовании импланта беременеет одна из 2000 женщин
- использовании ВМС - одна из 500
- при использовании ВМУ - одна из 100
- примерно одна из 10 женщин беременеет, полагаясь на таблетки
Но Сара упоминает еще одну распространенную проблему контрацепции. "Меня волновало мое психическое здоровье", - говорит она.
В последние годы растет также беспокойство по поводу связи между оральной контрацепцией и депрессией.
Исследование 2016 года показало, что у женщин, регулярно принимающих таблетки, чаще диагностировали депрессию.
Однако исследователи не смогли доказать причинно-следственные связи между употреблением таблеток и депрессией, хотя NHS и указывает, что при приеме комбинированных гормональных противозачаточных таблеток могут наблюдаться перепады настроения, поскольку эти препараты содержат эстроген и прогестерон.
Д-р Менон-Йоханссон говорит, что предлагает ВМУ многим женщинам, которые хотят использовать негормональные контрацептивы, именно из-за опасений относительно психического здоровья, хоть и отмечает, что четких данных о такой связи нет.
Для многих женщин после 20 лет гормональная контрацепция стала частью их жизни еще в подростковом возрасте. И некоторые из них считают, что на протяжении всей своей взрослой жизни они употребляли то, что потенциально может влиять на настроение - и потому не знают, какой эта жизнь была бы без таблеток.
Например, Габриэль начала осознавать, что она не знает, каким было бы ее психическое состояние без гормонов, которые она начала принимать в 18 лет.
"Мне было просто интересно, что они делают со мной, и как мне будет без них", - говорит она.
Сейчас женщина хочет попробовать диафрагму в качестве контрацептива, но говорит, что ее врач "даже и не слышал о таком".
Натика Хейлил, исполнительный директор Ассоциации планирования семьи, предупреждает, что вокруг контрацепции существует много дезинформации.
Некоторые женщины обеспокоены тем, что принимают гормоны на протяжении длительного времени, или что из-за приема лекарств у них прекратилась менструация. Хейлил говорит: "Люди не должны бояться. В последние 20-30 лет методы контрацепции значительно улучшились".
Она считает, что таблетки могут иметь положительное влияние на женщин - начиная от состояния кожи и заканчивая настроением, однако долговременная контрацепция действительно подходит не всем.
Например, 26-летняя Алиссия имела преимущественно положительный опыт употребления таблеток, но через 10 лет захотела попробовать средство, которое содержит меньше гормонов. Однако гормональная спираль ей не подошла, и теперь она хочет ее удалить.
Дезинформация
27-летняя Шарлотта страдает от синдрома поликистозных яичников и начала принимать комбинированные оральные контрацептивы в возрасте 15 лет.
По ее словам, комбинированные препараты привели к нестабильному психоэмоциональному состоянию, а когда женщина начала употреблять только прогестерон, у нее были постоянные кровотечения.
"Мне сказали, что (гормональная. - Ред.) спираль будет идеальным решением, но, к сожалению, с ней у меня были постоянные кровотечения", - рассказала она ВВС.
Д-р Эсти Ача, ведущий специалист по контрацепции и сексуальному здоровью в больнице Сент-Хеленс и Ноусли, отмечает, что руководство NHS стремится к тому, чтобы врачи обсуждали со своими пациентами все возможные варианты контрацепции. И когда они это делают, многие женщины, пришедшие за таблетками, делают выбор в пользу чего-то другого.
Теперь пациенты спрашивают ее также и о долговременной обратной контрацепции - большие изменения по сравнению с тем, что было 20 лет назад, когда женщины спрашивали только о таблетках.
Когда почти 60 лет назад появились противозачаточные таблетки, они ознаменовали собой настоящую социальную революцию. Однако новое поколение женщин требует большего выбора.
И несмотря на разный опыт, почти все женщины, с которыми мы говорили, отметили одно очевидное изменение - рост предложения: от таблеток до других возможных альтернатив.