10 лет войны России с Грузией: невыученные уроки для Украины

Копірайт зображення VANO SHLAMOV/ Getty Image caption Торжественное открытие мемориала грузинским солдатам, погибшим во время войны с Россией в августе 2008 года. Тбилиси, май 2009 года

8 августа 2008 года, в день начала летних олимпийских игр в Пекине, началась российско-грузинская война. Российские войска тогда заняли часть территории Грузии и остановились неподалеку от Тбилиси.

Москва тогда обвиняла соседку в попытке силового возвращения сепаратистского региона - Южной Осетии - и назвала свою операцию "принуждением Грузии к миру".

В свою очередь Грузия, как и часть западных стран, назвали эту войну агрессией РФ.

Это было прецедентом прямого и открытого использования Россией войск против соседа, а многие украинские политики и эксперты еще тогда предупреждали, что подобных действий Москвы нельзя исключать и против Украины.

Какими были главные уроки российско-грузинской войны для Украины, и усвоили ли их тогда в Киеве, выясняла ВВС News Украина.

"Недооцененная угроза"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Российские войска в Грузии не скрывали знаков различия

"Самое главное, что после российско-грузинской войны была недооценена угроза для Украины. Тогда было определенное самоуспокоение, что российская агрессия нас не коснется", - вспоминает аналитик центра "Новая Европа" Сергей Солодкий в разговоре с ВВС News Украина.

Он объясняет, что, за определенными исключениями, украинские политики считали, что история с российскими войсками в Грузии - не об Украине, потому что грузины сами виноваты.

"Почему-то думали, что украинцы не такие, и с нами так Россия не будет поступать", - добавляет Солодкий.

"Главный невыученный урок 2008 года для Украины - когда ты сам, то очень трудно противостоять России - никто не поможет. Когда Россия начала пересматривать границы, стало понятно, что Украине нужно присоединяться к НАТО или же развивать собственные вооруженные силы", - считает заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Виктор Ющенко во время войны 2008 года приезжал в Тбилиси поддержать Саакашвили

Он вспоминает, что после 2008 года в Украине предостерегали, что следующей может быть именно она, но это звучало преимущественно из уст экспертов.

"Украина не усвоила уроков Грузии и начала действовать алогично: ни движения в НАТО, ни развития собственной армии", - указывает Белесков.

Логику же политиков он объясняет так: "Если будем учитывать российские интересы, то так можно снять напряжение в отношениях с РФ и жить мирно".

Еще во времена премьерства Юлии Тимошенко, когда начался финансовый кризис, армии существенно урезали бюджет.

При Викторе Януковиче Украина объявила свою внеблоковость, а сам он заключил с президентом Дмитрием Медведевым "Харьковские соглашения" и продлил пребывание российской базы в Крыму в обмен на газовую скидку.

Именно вопрос флота эксперты называют одной из главных ошибок Украины. Через год после агрессии в Грузии Москва изменила законодательство о применении армии для защиты граждан России и военных баз за рубежом. А таких баз, кроме Крыма, было не так и много.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В начале аннексии Крыма российские военные не имели знаков различия

Применение в войне 2008 года кораблей, базирующихся в Крыму, Солодкий назвал важным "звоночком", не услышанным большинством политиков в Киеве.

"Вместо этого Янукович подписал Харьковские соглашения, а власть сознательно разрушала Вооруженные силы, которые деградировали", - добавляет Солодкий.

Могло ли быть иначе?

Шансов на то, чтобы украинские власти учли опыт Грузии, практически не было, считает Николай Белесков.

Главными кандидатами в президентской гонке 2010 были люди, которые пытались сыграть на пророссийском электоральном поле.

Тогдашний президент Виктор Ющенко имел прекрасные отношения с президентом Грузии Саакашвили и однозначно поддержал Тбилиси.

Виктор Ющенко вместе с польским коллегой Лехом Качиньским 12 августа даже добрались до грузинской столицы, чтобы поддержать Саакашвили. Но время Ющенко у власти в Украине подходило к концу.

Верховная Рада отказалась проголосовать за постановление о признании событий в Грузии агрессией со стороны России. Решение не поддержала даже фракция блока Юлии Тимошенко, которая на посту премьер-министра была очень осторожной в оценках войны.

"Тимошенко и Янукович заигрывали с восточным электоратом, и тема внеблоковости была выгодной. Думаю, кто бы ни победил, движения в НАТО не было бы", - считает Белесков.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В 2010 году Виктор Янукович сделал большую ошибку, продлив пребывание российского флота в Крыму на 25 лет, говорят эксперты

По его словам, главное - не персоналии руководителей в Украине, а неизменные интересы России.

"Россия всегда воспринимала Украину как сферу влияния. Когда в Москве поняли, что Украина бьет по этому видению, то в Кремле решают прибегнуть к военным подходам", - настаивает Сергей Солодкий.

И повод для этого всегда можно найти - "или придумать, или существенно преувеличить", говорит он.

"Очевидно, что никакой угрозы русскоязычным в Крыму в 2014 году после Евромайдана не было, Россия это придумала. Очевидно, что НАТО не собиралась устраивать военную базу в Крыму, но Кремлю достаточно было заявить, что действовали превентивно против такой базы", - считает Сергей Солодкий.

Эксперт выстраивает простую схему: как только власть соседней страны - то ли Грузии, то ли Украины - пытается двинуться на Запад, то конфликт, в том числе военный, неизбежен.

"Думаю, если бы Тимошенко попыталась решительно дрейфовать в сторону Запада, и в России поняли, что это последний шанс привязать Украину к себе, то было бы обострение. А способ привязки через сепаратистские режимы уже апробирован, так почему бы его не запустить", - допускает Сергей Солодкий.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Юлия Тимошенко в парламенте 2 сентября 2008 года. Тогда ее фракция не поддержала постановление о признании агрессии России в Грузии

Политический эксперт Бачо Корчилава, который во время войны 2008 года был представителем посольства Грузии в Украине, настаивает, что от России после отторжения грузинской территории следовало "ждать опасности" - несмотря на показательные слова о хорошем отношении к Украине.

"Сейчас много голосов звучат в Украине - надо мириться с Россией. Опыт той войны показал: Россия будет мириться только тогда, когда вы будете делать все, что она пожелает", - считает Корчилава.

По его словам, украинские политики в 2008 году не поняли главного - как только вы пытаетесь выйти из-под влияния Москвы, то военные действия неизбежны под каким-то из предлогов.

"Жаль, что этого всерьез не поняли в Киеве. Напротив, многие политики здесь упрекали тогдашнего президента Ющенко за поставки оружия Грузии", - рассказал Бачо Корчилава.

"Путин - лучший ученик"

А вот Владимир Путин уроки 2008 года усвоил хорошо и использовал это в 2014 году в игре с Западом, считают эксперты.

Они вспоминают, как в начале аннексии Крыма Россией западные политики и дипломаты в разговорах с новыми руководителями Украины ссылались именно на опыт 2008 года.

Западные страны считают, что в 2008 году президент Грузии поддался на провокацию России и применил силу к неподконтрольной Южной Осетии. Это и дало формальный повод России ввести войска.

"В феврале 2014 года западные политики как раз говорили Киеву: не провоцируйте Москву в Крыму, потому что может повториться грузинская история 2008 года. Не надо давать России повод, потому что она вторгнется", - вспоминает Николай Белесков.

Копірайт зображення AFP Image caption Эксперты указывают, что Владимиру Путину легче было решиться на агрессию в Украине после слабой реакции Запада на войну 2008 года

Сергей Солодкий добавляет, что точно неизвестно, определили ли именно такие советы поведение украинской власти вотношении Крыма в то время.

Но сигналы от Запада о том, что в случае военной реакции Украины по грузинскому примеру 2008 года Киев не получит помощи, могли быть достаточно эффективными.

"Что было бы, если бы Украина отреагировала военным путем (на аннексию Крыма. - Ред.) и осталась изолированной, а Запад отвернулся? Как ни сделай - сценарий проигрышный. И Путин это учитывал", - считает Сергей Солодкий.

Эксперт настаивает, что на самом деле лучше всех уроки войны 2008 года усвоил именно Владимир Путин.

Мол, тогда западные лидеры дальше политических заявлений с осуждением агрессии в Грузии не пошли. Хотя США и угрожали санкциями и исключением России из "Большой восьмерки", но ничего этого не произошло.

Наоборот, после победы Барака Обамы на президентских выборах в отношениях США и России началась политика "перезагрузки".

"Путин это все хорошо понял и думал, что в случае агрессии в отношении Украины жесткой реакции Запада также не будет. В том числе из-за слабой реакции на агрессию в Грузии", - добавил Солодкий.

Россия аннексировала Крым в 2014 году, выбрав формальным поводом так называемый референдум на полуострове.

После аннексии Крыма начался конфликт на востоке Украины, прямое участие в котором Россия всегда отрицала.

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