Как новая Android Pie улучшит жизнь пользователей

Копірайт зображення Google

Компания Google выпустила новую версию своей мобильной операционной системы под названием Android Pie (а переводе с англ. "пирог").

Программное обеспечение позволяет отслеживать использование приложений на смартфоне или планшете, а также устанавливать временной лимит на пользование аппаратом.

После превышения заданного лимита цвета на экране исчезнут и изображение станет черно-белым.

Девятая версия Android предлагает более действенные оповещения и обещает продлить срок жизни батареи.

Между тем проблемы Google с распространением новых версий системы продолжаются.

Согласно данным компании, только около 12% устройств Android работали на предыдущей версии операционной системы - Oreo.

Google заявляет, что она сотрудничала с производителями техники, чтобы облегчить им обновление устройств.

Новая версия операционной системы пока доступна только для собственных телефонов Google под названием Pixel.

Почему пирог?

Google всегда выбирает кондитерское изделие в качестве названия для своих мобильных операционных систем, каждый раз в качестве первой буквы выбирая следующую в алфавите.

Image caption Google заявляє, що інші виробники випустять оновлення до Android Pie восени

Предыдущие версии системы назывались Jelly Bean (мармеладное драже), Kit Kat (вафельный батончик), Lollipop (леденец на палочке) и Marshmallow (зефир).

Ранее предполагали, что следующая система будет носить имя Pistachio Ice Cream (фисташковое мороженое), Pop-Tart (поп-тарт - разновидность печенья) or Pumpkin Pie (тыквенный пирог).

Глава Лондонской инженерной команды Android пояснил, что компания решила придерживаться принципа простоты.

"Мы хотим упростить интерфейс, сделать пользование проще и интуитивнее", - говорит Андрей Попеску.

"Я думаю, что такому подходу очень соответствует такое простое и красивое название, как Pie", - добавил он.

Действительно ли нас заставят меньше пользоваться телефоном?

Копірайт зображення Google

Одной из главных фишек нового программного обеспечения является так называемое "Цифровое благополучие".

Это стало ответом на критику относительно того, что смартфоны вызывают зависимость и негативно влияют на наш сон.

Специальная панель предоставляет информацию о том, сколько времени владелец пользовался устройством с разбивкой по приложениям.

Пользователь сможет установить ограничения на использование конкретных программ.

Когда выделенное время почти закончилось, пользователь получает предупреждение. Если лимит исчерпан, то иконка соответствующей программы становится серой, не позволяя запустить приложение.

Правда, блокировку можно и отменить.

Копірайт зображення Google Image caption Информационная панель предоставляет владельцам несколько способов визуализации использования устройства

Режим Wind Down будет стимулировать пользователей не пользоваться телефоном в конце дня.

В заранее заданное время экран переключается с цветного на серый - то есть все изображения будут в оттенках серого цвета.

Кроме того, активируется режим "Не беспокоить", блокируя входящие звонки и уведомления.

Компания Apple также разрабатывает собственные элементы управления экраном для iOS 12 с похожей функцией.

Физиолог доктор Нерина Рамлахан, автор трудов "Глубокий сон" и "Бессонница", говорит, что взрослые и дети должны знать о преимуществах новых возможностей системы, чтобы регулярно ими пользоваться.

"Это хорошие меры, но все равно будет много людей, которые вообще не думают, что у них есть проблема", - говорит врач.

"Таким образом, все еще предстоит многое сделать, чтобы объяснить людям подводные камни зависимости от использования телефонов и приложений".

Как улучшили оповещения?

Pie добавляет к уведомлениям изображения - показывает маленькую фотографию того, кто вам пишет, а также предлагает предварительный просмотр фотографий или других медиафайлов, которыми с вами поделились.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Более 140 тыс. человек добровольно испытали бета-версию Android Pie до ее официального запуска

Кроме того, операционная система позволит пользователям отвечать на полученные сообщения через само оповещение с помощью функции "Умный ответ".

Она будет прогнозировать и предлагать пользователю ответ, позволяя не набирать его самому.

Как Google продлит работу батареи?

Компания подошла к этому вопросу с двух сторон.

Во-первых, она использует возможности современных мобильных процессоров, чтобы минимизировать использование батареи, когда дисплей аппарата отключен.

Многие процессорные чипы построены таким образом, что некоторые ядра сосредоточены на достижении высокой скорости, а другие - на энергоэффективности.

Копірайт зображення Google Image caption Функция "Адаптивная батарея" использует машинное обучение, чтобы решить, когда приложения могут выполнять фоновые задачи

Android Pie теперь перенаправляет значительную часть фоновых процессов для выполнения на более эффективных "маленьких" ядрах, чтобы потреблять меньше энергии.

Второй подход предполагает попытку предотвратить то, что Google называет "плохими днями батареи".

Для этого система изучает поведение владельца, чтобы предсказать, когда он захочет использовать определенные приложения.

Благодаря этому, система сможет закрывать приложения, которые вряд ли понадобятся до того, как устройство поставят на зарядку.

Huawei уже предлагает что-то подобное в некоторых своих телефонах с помощью собственных технологий машинного обучения.

Что еще нового?

Копірайт зображення Google Image caption Слайсы позволяют использовать приложения без необходимости их открывать

Другим важным нововведением являются слайсы (Slices), которые выводят на экран интерфейс приложения, не требуя от пользователя открывать саму программу.

Например, введение названия приложения для вызова такси в панель поиска может показывать информацию о том, как далеко находится ближайший автомобиль сервиса, и сколько времени нужно для того, чтобы пользователь добрался до дома.

Правда, эта функция будет запущена позже в этом году.

Копірайт зображення Google Image caption Система будет пытаться предположить, что пользователь захочет сделать дальше

Другие инновации, которые будут предложены во время запуска системы, включают:

"Действия с приложениями" - это функция, которая пытается определить, что пользователь захочет сделать на телефоне дальше. Например, позвонить конкретному контакту или послушать любимый альбом. Устройство предлагает несколько вариантов действий в верхней части экрана, чтобы их можно было запустить одним прикосновением.

Функцию, которая изучает изменения пользователем яркости экрана в зависимости от окружающего освещения, а затем пытается автоматически их повторять.

Новые элементы управления жестами, что облегчает переход между приложениями.

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