Три шага, которые помогут человечеству справиться с изменениями климата

Копірайт зображення Reuters Image caption Австралия страдает от худшей засухи в истории

Миллионы людей по всему миру страдают от экстремальных погодных условий в 2018 году.

Температура бьет рекорды в Японии и Арктике, лесные пожары бушуют в Калифорнии и Греции, а наиболее заселенный штат Австралии - Новый Южный Уэльс - полностью охвачен засухой.

Для климатологов все эти явления - предупреждающие сигналы еще большей угрозы, которую несут изменения климата, вызванные деятельностью человека, в частности выбросами углерода в атмосферу.

"Думаю, люди правильно ассоциируют происходящее с вызванным человеком потеплением планеты", - отмечает климатолог и соучредитель научного консорциума Climate Analytics Билл Хейр.

Считается, что рост глобальной температуры на планете всего на 2 градуса по Цельсию - это предел, который Земля еще может пережить без катастрофических изменений уровня мирового океана, ситуации с питьевой водой, продуктами питания, флорой и фауной.

Копірайт зображення PA Image caption Сокращение выбросов СО2 в энергетической промышленности - ключевой шаг в борьбе с изменениями климата

На Парижском климатическом саммите мировые лидеры пообещали сдерживать глобальное потепление в критических пределах - на уровне 1,5 градуса по Цельсию. Хотя даже такой рост температуры планеты может затронуть малые острова и другие уязвимые зоны.

Но выполнит ли мир свои обещания?

Мы расспросили экспертов о том, что следует делать человечеству, чтобы избежать климатической катастрофы.

1. Заменить ископаемое топливо возобновляемыми источниками энергии

Все ученые соглашаются, что для того, чтобы удержать потепление планеты на уровне 1,5 градуса или меньше, выбросы углерода в атмосферу после 2020 года должны резко сократиться - так, чтобы к 2050 году достичь нулевого уровня.

"Можем ли мы это сделать? Реально ли это с экономической и технической точки зрения? Все это закономерные вопросы, но научное сообщество уже показало, что это возможно. Что в большинстве случаев это реально с точки зрения экономики. И что это несет значительную пользу для устойчивого развития", - объясняет доктор Хейр.

Доклад Международного энергетического агентства утверждает, что если принять меры заранее, сократить выбросы CO2 в атмосферу к 2050 году можно уже на 70% и полностью от них отказаться уже к 2060 году.

Такой энергетический переход потребует "беспрецедентного роста всех низкоуглеродистых технологий во всех странах", утверждает доклад.

Хорошие новости: в Европе, а также Китае и Индии уголь как источник энергии быстро уходит в прошлое. Между тем популярность приобретают ветряные и солнечные источники энергии.

По словам доктора Хейра, электрификация транспортной системы станет следующим шагом в сокращении выбросов углерода.

Его доклад предполагает, что последний автомобиль, работающее на ископаемом топливе, продадут в 2035 году - если, конечно, мы хотим придерживаться границы роста температуры в 1,5 градуса.

Еще одним вкладом в борьбу с выбросами CO2 станет строительство домов и офисов, которые будут производить возобновляемую энергию, чтобы обеспечивать собственные годовые потребности.

Так действительно ли мир движется к тому, чтобы начать уменьшать выбросы углерода после 2020 года?

"Это не совсем ясно, - говорит доктор Хейр. - выбросы СО2 начали снова расти, и если это будет продолжаться, то их пик наступит значительно позже 2020-го. Пока не похоже, что мы можем это сделать, если только крупные страны не сделают каких-то заметных шагов".

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2. Защищать и восстанавливать леса

Вырубка тропических лесов дает около 20% ежегодных выбросов парниковых газов в атмосферу. Поэтому сохранение лесных покровов - логичный шаг в уменьшении выбросов углерода.

Новое исследование британского Эксетерского университета предполагает, что восстановление лесов - также отличный способ убрать углерод из атмосферы Земли, таким образом урегулировав рост температуры.

Доктор Анна Харпер, преподаватель климатологии и руководительница исследования, рассказала ВВС, что предыдущее исследование показало, что восстановление утраченных тропических лесов потенциально может "очистить" атмосферу от 1-2 гигатонн углерода лишь за один год - по сравнению с 10 гигатоннами его выбросов ежегодно.

Ученые говорят, что даже если к середине XXI века мир сведет к нулю свои выбросы СО2, он все еще сможет улучшить свои результаты по сдерживанию глобального потепления благодаря так называемым "негативным выбросам" - то есть очистке атмосферы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Природа уже создала лучший способ очистки атмосферы от СО2

Сейчас существует несколько технологий, разработанных для поглощения и хранения углерода в деревьях, под землей или на дне моря.

Доктор Харпер с коллегами проанализировали одну из таких технологий и пришли к выводу, что восстановление лесов - все же лучший способ сдерживания изменений климата.

"Чтобы достичь целей по сдерживанию изменений климата, поставленных на Парижском саммите, нам следует и резко сократить выбросы, и применить комбинацию различных технологий, чтобы очистить атмосферу от углекислого газа", - говорит доктор Харпер.

По ее словам, одного простого решения здесь не существует.

3. Не давать политикам отклониться от курса

Ученые будут продолжать следить за траекторией выбросов углерода, чтобы определять, движется ли мир в сторону своих амбициозных планов по сдерживанию глобального потепления.

Но если взглянуть на обязательства, взятые на себя странами после Парижского саммита 2015 года, видно, что интенсивность усилий сокращается.

В своем отчете Международное энергетическое агентство предполагает, что для того, чтобы удержать рост температуры в пределах 1,5 градуса, выбросы углерода в атмосферу в энергетическом секторе должны удержаться в пределах 790 гигатонн между 2015 и 2100 годами. В то же время, по действующим обязательствам, энергетический сектор планирует выбросить в атмосферу 1260 гигатонн углерода только до 2050 года.

Это означает, что успех в сдерживании потепление либо будет зависеть от технологий "негативных выбросов", либо его не будет вообще.

Копірайт зображення Reuters Image caption Ученые надеются, что осведомленность об изменениях климата поможет оказать давление на политиков

Большинство стран, которые отвечают за самые большие выбросы СО2 в атмосферу, встречаются на саммитах G20 - группы главных экономик мира. На страны "Большой двадцатки" приходятся 63% мировой популяции и 83% выбросов углерода.

Эти страны - чье население, возможно, больше понимает проблемы окружающей среды и может лучше выражать свои требования - поставили свои цели по уменьшению вредных выбросов.

"Говоря о широкой общественности, люди сейчас гораздо больше осведомлены об изменениях климата. И я думаю, это приводит ко все большему и большему давлению на политические партии, политиков и промышленность для сокращения выбросов СО2", - говорит доктор Хейр.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп вышел из Парижского климатического соглашения и пообещал восстановить угольную промышленность страны.

"История его осудит, - говорит доктор Хейр. - Я думаю, все согласятся, что ни одна климатическая катастрофа не заставит президента Трампа изменить свою позицию".

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