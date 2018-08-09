IKEA открыла первый магазин в Индии. Будет ли успех?

Шведский мебельный гигант IKEA открыл свой первый магазин в Индии, в городе Хайдарабад.

Индия как страна, где быстро растет средний класс, может быть прекрасной перспективой для компании. Однако этот рынок имеет много особенностей.

Первый магазин IKEA в Индии в фирменном синем цвете расположился на более чем 5 гектарах вдоль магистрали около HITEC Сity.

В этом технологическом хабе в Хайдарабаде расположены представительства таких мировых фирм как Microsoft, Google и Facebook.

В Индии никогда не видели магазинов такого размера. И он уже заинтересовал тех, кто никогда не слышал о бренде. Но, конечно, в стране есть и много тех, кто знает об IKEA.

Состоятельные индийцы, которые много путешествуют, хорошо знакомы с IKEA уже в течение определенного времени.

Фактически, если посмотреть на количество международных торговых сетей, которые пришли в Индию в течение последнего десятилетия, можно сказать, что IKEA не спешила.

"Индийский рынок - мечта для нас, - говорит исполнительный директор компании Яспер Бродин. - Но, если откровенно, несколько лет назад, когда мы оценивали перспективы бизнеса в Индии, перспективы показались нам слишком рискованными с точки зрения наших целей по прибыли".

Что же изменилось?

Прежде всего, политика властей. В 2012 году Индия разрешила инвестиции в торговый бизнес со 100% иностранным капиталом.

Это было важно для IKEA, которая не хотела становиться на путь открытия совместного предприятия.

Появление и быстрое развитие электронной коммерции является еще одной причиной, почему IKEA видит больше возможностей в Индии, чем раньше.

При том, что компания только начинает свою физическую экспансию в стране, она хочет продавать свои товары через интернет по всей Индии со следующего года.

"Они отнеслись к Индии с чрезвычайным терпением. Учитывая усилия и время, которые понадобились для открытия первого магазина, я бы сказал, что это даже немного непривычно, - говорит Арвид Шингал из консультационной фирмы Technopak Advisors. - Для меня это стало показателем их решимости относительно правильного выхода на рынок".

И IKEA действительно приложила усилия, чтобы адаптироваться к Индии.

По всему миру товары из IKEA прибывают к клиентам в так называемых "плоских картонках".

Открыть их и собрать мебель надо по принципу "сделай сам". Но это совсем не то, к чему привыкли индийцы. Наличие дешевой рабочей силы в стране означает, что люди привыкли для этого нанимать рабочих.

"Мы попытаемся убедить наших покупателей делать это самостоятельно. Наконец, цель самостоятельной сборки - сэкономить деньги, - говорит Бродин. - Но мы не наивны. Да и даже на других рынках мы предлагаем дополнительный сервис по доставке, сбору кухонь. В Индии, как мы понимаем, таких сервисных услуг будет немного больше, чем в среднем на рынке".

Есть и еще одна вещь, ассоциирующаяся с IKEA, которую пришлось изменить - шведские фрикадельки.

Да, они будут в ресторане на 1000 мест, однако не из традиционной свинины или говядины. Это могло бы оскорбить религиозные чувства индийцев. Поэтому в индийской IKEA будут продаваться вегетарианские и куриные фрикадельки.

В ресторане также будут представлены некоторые индийские блюда - бирьяни (рис с мясом и овощами) и дал махани (пюре из бобовых).

И, наконец, то, появятся ли покупатели в IKEA, будет зависеть от цен.

"Индийцы очень чувствительны как к цене, так и к качеству. Их не интересуют товары плохого качества, даже если они дешевые. Им нужно и хорошее качество, и низкая цена", - говорит Пареш Парех, партнер в Ersnt & Young.

"Они очень быстро теряют доверие. Поэтому важно с самого начала правильно сбалансировать цены, качество и сервис".

Кажется, что руководство IKEA приняло это во внимание.

"В Индии из 7500 товаров, которые мы будем продавать, около 1000 будут стоить 200 и меньше рупий (около 3 долларов), и 500 товаров - менее 100 рупий, - говорит Яспер Бродин. - С таким предложением это будет один из самых привлекательных в ценовом аспекте рынков".

Но это не последний из вызовов для IKEA в Индии. В большинстве крупных городов трудно найти большие участки земли, необходимые для настоящих фирменных магазинов. То есть они есть, но они очень дорогие.

Высокие импортные пошлины - другая серьезная проблема. А то, что надо удерживать низкие цены, означает, что времени для возврата инвестиций потребуется больше.

Пока IKEA заявила, что инвестирует 1,5 млрд долларов в Индии.

Однако, признает Бродин, это будет нелегко:

"Инвестиции большие, и время, когда мы достигнем желаемого экономического результата, растянется. Но мы попробуем продержаться".

Поэтому с 9 августа руководство IKEA, затаив дыхание, будет следить, как Индия отреагирует на ее приход.

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