Пытки и расстрелы: как в Иловайске обращались с гражданскими и пленными

Копірайт зображення UNIAN

К четвертой годовщине боев за Иловайск Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало отчет о нарушениях прав человека во время событий августа 2014 года.

На основании 80 интервью с гражданскими Иловайска и близлежащих сел, а также с бывшими военнопленными, правозащитники описали картину пыток и расстрелов.

В этом отчете ООН главное внимание уделено именно пострадавшим гражданским и военнопленным. Сам ход боев за Иловайск там описан поверхностно.

В целом указывается, что в Иловайске погибли 36 гражданских (18 мужчин и 18 женщин), двух из которых, по данным ООН, могли расстрелять участники украинских добровольческих батальонов.

Также собраны свидетельства о пытках и расстреле украинских военных и добровольцев в плену боевиков "ДНР".

Бои за Иловайск

В отчете напоминают, что в начале августа украинские силы начали операцию по возвращению контроля над городом Иловайск Донецкой области.

К середине августа они заняли близлежащие села, а с 18 по 28 августа шли бои за сам город, который был разделен между двумя сторонами конфликта.

Боевиков в отчете называют "вооруженными группами", которые могли получать подкрепление со стороны Российской Федерации.

Копірайт зображення Getty Images Image caption При выходе из Иловайска погибли сотни украинских военных

"Согласно канцелярии прокурора Международного уголовного суда, интенсивность боев в Иловайске объяснялась "вероятным притоком войск, транспортных средств и вооружения из Российской Федерации для укрепления позиций вооруженных групп", - указано в отчете.

В общих объяснениях указывается, что в конце августа украинские силы оказались в окружении, а 29 августа попытались выйти из него.

Правозащитники напомнили о предложении "вооруженных групп и военных РФ" разрешить украинцам отступать без оружия и об отказе это сделать с украинской стороны.

Копірайт зображення Getty Images

Колонны, которые выходили из города, атаковали. Погибли 366 украинских военных и добровольцев, 429 получили ранения, а сотни оказались в плену.

Большинство из них обменяли в 2014 году, а последний пленный украинский военный вернулся домой в декабре 2017 года.

В отчете также упоминается, что среди причин окружения украинских сил у Иловайска могли быть "трансграничные обстрелы с территории Российской Федерации". В результате украинские силы отошли от российско-украинской границы неподалеку от Иловайска.

Гражданские жертвы

В отчете ООН указывается, что в Иловайске и окрестных селах во время боев уничтожили 600 частных домов и повредили 116 многоэтажек. В течение трех недель у жителей не было электричества, воды и газа.

Из-за обстрелов была разрушена больница, и у людей не было доступа к медицинским услугам.

Всего погибло по меньшей мере 36 гражданских - четырех из них могли убить, а другие - умерли от обстрелов. По данным ООН, в ходе конфликта стороны "участвовали в убийстве гражданских, но это не имело массового или систематического характера".

Правозащитникам предоставили доступ в Иловайск в 2016 году. Они провели ряд интервью с местными жителями и установили, что за время боев в городе казнили четырех гражданских. При этом двоих из них, как говорится в отчете, могли убить представители украинских батальонов, в частности "Донбасса".

Копірайт зображення Getty Images

Один гражданский погиб от артиллерийского обстрела, когда находился под стражей украинских добровольцев.

Правозащитники из офиса комиссара ООН по правам человека задокументировали сообщение о том, что украинские силы применяли пытки и жестокое обращение в отношении мужчин в возрасте от 30 до 66 лет.

Жертв подозревали в том, что они были членами "вооруженных групп" или были связаны с ними и корректировали огонь.

Большую часть пострадавших удерживал в школе № 14 добровольческий батальон "Донбасс". Всего, по данным правозащитников, среди гражданских 13 человек подвергались пыткам и жесткому обращению.

В отчете указывается, что в подвале этой школы также было бомбоубежище, в котором скрывались сотни гражданских жителей Иловайска. Там же им оказывали медицинскую помощь медики батальона "Донбасс".

Когда украинские силы покинули Иловайск, то во дворе этой школы нашли захоронение трех человек.

Валентина Минича и Игоря Труфанова, вероятно, убили представители батальонов. А Сергей Мироненко, вероятно, погиб в результате обстрела, когда содержался под стражей.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Бойцы батальона "Донбасс" во время артобстрела в Иловайске. Участников батальона в отчете ООН обвиняют в убийстве двух гражданских лиц

Всех троих некоторое время удерживали в школе под стражей и обвиняли в сотрудничестве с боевиками.

В частности, есть свидетельства, что Минича из места содержания вызвал доброволец батальона "Донбасс" с позывным "Палач", который обвинил его в "корректировке огня" боевиков.

Всего в специальном помещении школы №14 в разное время могли удерживать от 7 до 20 мужчин, обвиняемых в сотрудничестве с боевиками. В отчете указывается, что их били и пытали, а перед отступлением украинских сил из Иловайска отпустили.

Одному человеку вовремя не оказали медицинскую помощь после артобстрела школы. Впоследствии он потерял ногу.

Еще двух местных нашли убитыми дома - Людмилу Горбенко и Валерия Колесниченко. Однако обстоятельства их смерти так и не были установлены. Местные жители не смогли вспомнить подробностей.

Пытки и убийства пленных

Правозащитники получили свидетельства, что по меньшей мере трое украинских военнослужащих были убиты уже после того, как они попали в плен 29 августа 2014 года.

Отдельные свидетельства также указывают, что некоторых украинских военнослужащих и добровольцев, раненых в бою, добивали на поле боя.

Копірайт зображення Reuters Image caption Несколько сотен украинских бойцов попали в плен. По официальным данным, последний из них вернулся домой в декабре 2017 года

По меньшей мере четверо раненых украинских военных и добровольцев погибли в плену из-за отсутствия медицинской помощи.

В отчете говорится, что захваченных пленных разделили на две группы: военнослужащих ВСУ и добровольцев батальонов. Отношение к последним было гораздо хуже.

Добровольцев из Донецкой, Луганской и Харьковской областей вооруженные группы считали "предателями" и обращались с ними жестче.

"Захваченных военнослужащих и добровольцев во время допросов пытали. Наиболее распространенными формами пыток были избиения, имитация казни и угрозы физическим насилием", - говорится в отчете.

Большинство украинских военнослужащих и добровольцев, захваченных во время тех событий, в интервью с правозащитниками утверждали, что на них напали военные РФ.

Это они определяли по нехарактерному для русскоязычных жителей Украины акценту, типу военной формы и подслушанным разговорам.

Многие украинские пленные утверждают, что сначала их перевозили на территорию РФ, в частности в Таганрог.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Освобожденные украинские пленные рассказывали о пытках и утверждали, что их даже вывозили в Россию

Также правозащитники получили много свидетельств, что на поле боя, уже после обстрелов, сепаратисты могли добивать украинских раненых единичными выстрелами.

С другой стороны, правозащитники установили, что украинские силы также брали в плен участников "вооруженных отрядов" и применяли пытки. Однако, как указали правозащитники, перед этим раненого увезли в больницу для оказания помощи.

Отдельно в отчете указывается о пяти гражданских, которых могли убить "вооруженные отряды" во время расстрела украинских военных, которые выходили из Иловайска.

29 августа к раненому украинскому военному, который прятался в посадке, подъехала машина с четырьмя гражданскими и пометкой "дети".

Водитель пообщался с украинским военнослужащим и хотел сесть в авто, однако машину расстрелял бронетранспортер, который стоял неподалеку. В автомобиле погибли четыре человека, включая ребенка.

В отчете отмечается, что большинство описанных преступлений остались безнаказанными, и часть вины за это лежит на украинской власти.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram