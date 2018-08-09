"Мы такие же люди, как и все": истории ромов, которые ломают стереотипы

Копірайт зображення Сергій Моргунов Image caption Ромский правозащитник Юлиан Кондур - юрист, учившийся в европейских вузах

Они работают в бизнесе и на госслужбе, платят налоги, учатся за границей и свободно владеют иностранными языками. BBC News Украина рассказывает пять историй успеха украинских ромов.

В Украине проживает от 200 до 400 тыс. ромов. Значительное их количество сталкивается с серьезными трудностями, когда речь идет об интеграции в обществе.

Такие данные в апреле обнародовали ромские общественные организации и Ирина Суслова, депутат Верховной Рады и председатель подкомитета по вопросам гендерного равенства и недискриминации.

По этой информации, примерно 40% ромов не имеют документов, а это затрудняет получение образования, медицинских услуг и трудоустройства. Из них примерно 5 тыс. до сих пор ведут кочевую жизнь.

Кочевой образ жизни ромов часто вызывает неприятие в украинском обществе. Их часто обвиняют в кражах и попрошайничестве.

Ромский вопрос особенно обострился в последние месяцы, когда националистические организации пошли в наступление против незаконных поселений ромов, ссылаясь на бездействие правоохранителей.

Во время нападения на ромский табор во Львове даже убили одного человека и ранили еще четверых. Полиция открыла уголовное дело.

Однако, несмотря на распространенные в украинском обществе стереотипы в отношении ромов, многие из них успешно интегрировались в общество.

По данным ромских общественных организаций, 38% ромов имеют работу. Они платят налоги, занимают хорошие должности, избираются в органы государственной власти и получают образование.

BBC News Украина рассказывает пять таких историй.

"У меня условия были иногда лучше, чем у большинства сверстников"

Иван Коржов, руководитель регионального отделения международной IT-компании Infopulse, Львов, 27 лет.

Копірайт зображення Андрій Рошковський

У типичного представителя украинского среднего класса, менеджера Ивана Коржова стереотипы в отношении ромов, царящие в украинском обществе, вызывают улыбку.

Он говорит, что вырос в семье, где образование и успех ценились превыше всего. Рассказывает, что в пример ему ставили дедушек: у обоих было высшее образование, один работал машинистом в поездах дальнего следования, а другой - руководителем контрольно-ревизионного управления при Северо-Кавказской железной дороге.

"У меня условия были иногда лучше, чем у большинстве сверстников, - говорит Коржов. - С четырех лет я ходил на английский и астронавтику. Никогда не шла речь о том, что я не должен учиться, должен где-то на рынке торговать. Родители всегда пытались дать мне что-то лучше".

Неприятно, что в наших головах автоматически срабатывает: если кто-то что-то украл, это обязательно должен быть ром

Будущий руководитель IT-компании получил высшее образование, занимался общественной деятельностью, а впоследствии изучал управления проектами.

Говорит, что после Евромайдана решил, что хочет "изменить что-то в стране" и пошел работать во Львовский городской совет. Начинал с самой низкой должности в отделе социальной работы, но уже через два года возглавил управление IT, занимался внедрением электронного правительства и проектом "Smart city". А в 2017 году возглавил региональное представительство компании Infopulse во Львове.

Впрочем, Иван Коржов говорит, что эти успехи не смогли полностью защитить его от бытовой дискриминации.

"Иногда друзья или знакомые могли пошутить, типа: "Где мой телефон? Может, цыгане украли?", - вспоминает он. - Конечно, это друзья, но такие шуточки в любом случае неприятны. Неприятно, что в наших головах автоматически срабатывает: если кто-то что-то украл, это обязательно должен быть ром".

Неприятные инциденты случались даже в университете, признается Коржов. И цитирует фразу, которой шокировал его несколько лет назад один из преподавателей во время лекции о национальных меньшинствах: "Ромы есть и сейчас. И если некоторые, как мы и привыкли, попрошайничают на улице или воруют, то другие - более барского вида - торгуют наркотиками".

"Я сидел на паре и никак не мог понять, к кому же мне себя отнести? Воровать я не умею, попрошайничать тоже, наркотиками вроде не торгую. Вроде учусь, вроде студент, - возмущается Коржов. - Меня этот момент очень задел. Я встал с места и имел долгий разговор с преподавателем. Он потом извинился, что для меня было важно".

Возмущают львовянина также последние драматические события в Украине, в том числе нападения на ромов.

Лучший рецепт для адаптации и интеграции ромов - не агрессия, а образование, оно позволит сломать все стереотипы и забыть о дискриминации, подчеркивает Коржов.

"Происходит социализация, люди общаются, выходят из своей закрытой среды, - объясняет он. - А это дает доступ к адекватной работе. Люди не будут выпрашивать деньги, если будут работать на нормальной работе и хорошо зарабатывать".

"В школе я всегда была лидером и не имела никаких комплексов"

Елена Кругляк, учительница, Запорожье, 53 года.

Копірайт зображення Олександр Лаба

Елена Кругляк - учительница с почти 30-летним стажем. Свою ромскую национальность она никогда не скрывала.

"В школе я всегда была лидером, у меня была золотая медаль, и я не чувствовала никаких комплексов, - подчеркивает она. - Когда на своих лекциях я говорю о толерантности и терпимости, всегда добавляю, что я по национальности цыганка, мой дед - чистокровный цыган, который даже кочевал с семьей. И это положительный пример для моих студентов".

Когда ее деду было два года, рассказывает Кругляк, его родители купили в Запорожье дом, прекратили кочевать и осели. А уже следующее поколение получило высшее образование. Дядя Елены стал директором магазина, тетя - учительницей, а мама 54 года проработала в Бюро технической инвентаризации.

По образованию Кругляк - учитель русского языка и литературы. Позже она перепрофилировалась в учителя зарубежной литературы.

"Право преподавать на украинском языке мне пришлось доказывать", - подчеркивает она.

Уверяет, что с дискриминацией в чистом виде никогда не сталкивалась.

"Меня принимали такой, какая я есть, - говорит женщина. - Когда узнавали, что я цыганка, сначала было какое-то неприятие, но после более близкого знакомства это менялось".

Нападения на ромов в Киеве и Львове женщину шокировали, но не потому, что речь шла именно о ромах.

"Это живые люди, - говорит она. - Как все люди, они имеют право на жизнь, на образование. Неважно, какой они национальности. Так же как и воры есть среди всех национальностей - воруют и русские, и украинцы, и французы, и англичане".

"Решение отца учиться семья восприняла как бунт"

Юлиан Кондур, правозащитник, координатор проекта фонда "Чирикли", Киев, 24 года.

Копірайт зображення Сергій Моргунов Image caption Ромский правозащитник Юлиан Кондур - юрист, учившийся в европейских вузах

Юлиан Кондур последние три года учился и работал за рубежом. За это время он настолько привык говорить по-английски, что во время разговора периодически сбивается, подбирая украинские аналоги английских слов.

По образованию Кондур юрист. Учился в Киеве, затем в Будапеште в Центрально-Европейском университете и в университете Тарту в Таллинне. Работал в штаб-квартире ОБСЕ в Варшаве, где специализировался на проблемах ромов, а по возвращении в Украину постоянно сотрудничает с фондом "Чирикли", который также занимается ромами.

Правозащитная деятельность всегда была для него приоритетом, говорит Кондур. Его семья занимается вопросами ромов с 90-х годов.

Он рассказывает о трудностях, которые пришлось пережить его родственникам.

Отец Юлиана Кондура родился в ромском таборе в 1951 году, в "большой традиционной семье".

Уже с шести лет он, как полагалось, работал в кузнице. Но хотел учиться, и несмотря на сопротивление семьи, закончил не только школу, но и выучился на хореографа в Киеве.

И вернулся в родной городок Килия Одесской области уже художественным руководителем в местный дом культуры.

"Решение отца учиться семья восприняла как бунт, - говорит Кондур. - Но, когда он вернулся, когда к нему стали обращаться по имени и отчеству, они изменили свое мнение. Его очень уважали, и семья увидела в этом смысл".

Такие маленькие семейные революции в конце концов привели семью к процветанию, убежден правозащитник. И таких "революций" должно стать больше.

По его словам, ромское сообщество довольно закрыто, некоторые традиции сильно ограничивают саморазвитие, особенно девушек.

"Например, семья для ромов всегда была в приоритете, и это хорошо. Но, когда культ семьи приводит к ранним бракам, возможно, это не всегда хорошая идея, - объясняет Юлиан Кондур. - Сначала лучше позаботиться о себе. Я для себя так и сделал".

Активист также призывает сопротивляться дискриминации, даже на бытовом уровне. Сам он, несмотря на свои успехи, сталкивался с ней неоднократно. Сначала в школе от сверстников, а потом уже в университете.

"Однажды на лекции преподаватель очень грубо сделал мне замечание: "Цыган, что ты там делаешь? Почему меня не слушаешь?". Я встал и сказал, что меня это обижает, - вспоминает парень. - Потом я пошел к декану и рассказал о ситуации. А декан только предложил мне самому извиниться. Конечно, я этого не сделал".

"Я был одним из первых ромов, который выехал за границу и представлял украинское советское государство"

Юрий Мандич, глава Федерации дворового футбола Ужгорода, депутат Ужгородского городского совета, 46 лет.

Копірайт зображення Ніколетта Мандич

Юрий Мандич - в прошлом успешный закарпатский футболист. В 1985 году его признали лучшим воспитанником закарпатской области и даже включили в юношескую сборную Украинской ССР.

"Думаю, я был одним из первых ромов, который выехал за границу и представлял украинское советское государство", - с гордостью вспоминает он.

Говорит, что заниматься спортом и закончить школу его поощряли родители. Для традиционных ромским семей, в которых они родились, это было большим вызовом.

Юрий Мандич вспоминает, что в семье отца было восемь детей, а у матери было шесть сестер. Но молодожены изначально решили жить иначе. Они заключили официальный брак, согласно закону, родили только одного ребенка и сделали все, чтобы он получил надлежащее образование.

"В семье были свои стереотипы. Они считали, что есть работа для ромов и больше лезть никуда не надо, все равно не удастся, - говорит Мандич. - Когда другие дети гуляли, я делал домашнее задание. Родственники упрекали маму и папу: "Что вы его мучаете? Это у вас что, президент будет?". А мама отвечала: "Может, и президент".

В 90-х Юрий Мандич начал заниматься бизнесом, с 2000 года - занимался общественной работой, в том числе помогал малоимущим ромам, а в 2010 году впервые стал депутатом Ужгородского городского совета.

Кроме политической деятельности, Мандич уже несколько лет возглавляет "Авангард" - крупнейший стадион Закарпатской области.

Копірайт зображення Юрій Мандич Image caption Сын Юрия Мандича тренирует детей, в том числе ромов, на ужгородском стадионе

Он также продолжает заниматься футболом, но уже как тренер и председатель Федерации дворового футбола Ужгорода.

Среди подопечных Мандича - около 60 детей от 6 до 16 лет, в том числе ромы и дети из малообеспеченных семей. Для многих из них футбол стал инструментом для интеграции в обществе и мостиком к лучшей жизни.

"Мы забираем детей с улиц, привлекаем к соревнованиям, - объясняет он. - Ромские дети до пяти лет говорят исключительно на ромском языке, и потом им трудно дается учеба. Оказалось, что в футболе, общаясь с украинскими детьми, они гораздо быстрее овладевают украинским. Это готовит их к школе".

Благодаря футболу дети, а вслед за ними и их родители, видят положительные примеры. Именно это подталкивает их к движению вперед, убежден Мандич.

"Мы ничем не отличаемся. Мы такие же люди, как и все"

Елена Вайдалович, студентка, координатор ромской молодежной инициативной группы Romaathome, Киев, 22 года.

Копірайт зображення Open Ukraine.org

Елена Вайдалович говорит, что с дискриминацией сталкивалась с самого детства.

По ее словам, начиналось это с вполне невинных стереотипов, вроде вопросов: "А правда, что ромы все гадают? А ты можешь нам погадать?". Но бывали и действительно неприятные инциденты.

"Если у кого-то что-то пропало, то конечно все подумают на меня, потому что кому же еще воровать?! - возмущается она. - Тогда я думала, что лучше скрывать свою национальную идентичность и часто придумывала, когда меня спрашивали".

В более взрослом возрасте Вайдалович изменила свою позицию. Она не только перестала скрывать свою национальность, но и решила бороться с дискриминацией и стереотипами сама.

Сейчас она учится на юридическом факультете Киевского университета им. Тараса Шевченко, занимается правозащитной деятельностью и проходит стажировку в Министерстве молодежи и спорта. Причем позицию интерна она завоевала на всеукраинском конкурсе от Кабинета министров.

У активистки есть четкое видение, как решать ромский вопрос. По ее мнению, начинать надо с массовой паспортизации цыган. Кроме того, следует наладить работу полиции, чтобы не допустить новых нападений на ромские общины, и сделать все для обеспечения образованием ромских детей.

Она считает, что большинство стереотипов и враждебность к ромам в украинском обществе - от "незнания и несправедливых обобщений".

"Почему-то забывается, что среди ромов есть большое количество людей, которые работают на разных должностях, в разных профессиях. Мы платим налоги, помогаем другим людям, не только ромам. Ромские ребята погибают в зоне АТО", - подчеркивает активистка.

И добавляет: "Мы ничем не отличаемся. Мы такие же люди, как и все. Мы хотим быть полноценными гражданами нашего государства, где мы родились и выросли. Нам просто нужно немного больше времени для изменений, нужна государственная помощь и понимание".

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