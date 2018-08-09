Огненный смерч во время пожара

Британские пожарные сняли на видео огненный смерч, который возник во время пожара на фабрике вблизи города Дерби.
Такие явления возникают, когда стремящееся вверх тепло встречается с вихревыми потоками воздуха.
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