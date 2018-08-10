Почему в Азовском море массово гибнут бычки?

Копірайт зображення 0692.com.ua Image caption В Мариуполе из-за жары гибнет рыба

Побережье Азовского моря в Мариуполе усыпано сотнями килограммов погибшей рыбы.

Впрочем, специалисты говорят, что такая ситуация - естественна для Азовского моря и не угрожает здоровью людей.

Мертвые бычки появились на одном из пляжей Мариуполя 8 августа. Городские службы сразу начали убирать погибшую рыбу с побережья, но местные жители также успели собрать рыбу. Хоть их и предупреждают - употреблять такую рыбу в пищу категорически запрещено, даже животным.

Есть опасения, что испорченной рыбой могут торговать на стихийных рынках.

Центнеры мертвой рыбы

Наиболее вероятная причина гибели бычка - недостаток растворенного в воде кислорода. Низкое содержание кислорода в воде подтвердили в Государственной Азовской морской экологической инспекции: его содержание упало более чем вдвое по сравнению с нормой.

Отдельно проверяют, была ли вода загрязнена. Результатов анализов пока нет.

В экоинспекции подсчитали, что на побережье было более 20 погибших бычков на квадратный метр. Общее количество погибшей рыбы специалистам подсчитать сложно, поскольку какая-то ее часть могла остаться в море.

Пик массовой гибели рыбы уже позади, рассказал BBC News Украина начальник управления по вопросам экологии, энергоменеджмента и охраны труда Мариупольского городского совета Ваагн Мнацаканян.

По его словам, городские службы мониторят пляжи города и убирают рыбу как с прибрежной территории, так и с поверхности моря. Уже вывезли более 350 кг бычка. Рыбу отвозят на полигон твердых бытовых отходов, где пересыпают хлором для дезинфекции.

Копірайт зображення 0692.com.ua Image caption Коммунальные службы убрали с побережья более 350 кг рыбы

Как рассказал Мнацаканян, рыба гибла лишь на небольшом береговом участке длиной несколько сотен метров, где море не очень глубокое.

Уровень кислорода в воде упал из-за жары. В день мора температура воды достигла 28 градусов по Цельсию, и такая жара держалась не одну неделю, говорит Мнацаканян. Ветра не было, водные слои не перемешивались, что и привело к падению содержания кислорода, объясняет специалист.

Эта рыба не пригодна для употребления в пищу ни людьми, ни животными Ваагн Мнацаканян

Больше всего чиновники обеспокоены возможной продажей мертвой и опасной для здоровья рыбы.

"Мы видели, что некоторые люди приходили и собирали рыбу якобы для кормления домашних животных, хоть мы и предупреждали, что эта рыба не пригодна для употребления в пищу ни людьми, ни животными", - рассказывает специалист.

В Госпотребслужбе призвали с осторожностью относиться к вяленой или копченой рыбе, свежесть которой сложно определить. Представители службы совместно с полицией мониторят торговые точки.

Местные СМИ сообщили о по меньшей мере одном случае продажи испорченных бычков.

Бычки гибнут от жары

Замор рыбы - обычное явление для Азовского моря, объясняет BBC News Украина заместитель директора Института рыбного хозяйства и экологии моря Константин Демьяненко.

"Азовское море - уникальный, очень мелкий водоем, максимальная глубина которого составляет 12 метров. Вода прогревается очень быстро", - рассказывает специалист. В жару, когда нет ветра, водные массы не смешиваются.

При таких условиях обмена между слоями воды ни на поверхности моря, ни на дне не происходит.

"На глубине появляются зоны гипоксии - острой нехватки кислорода в воде", - объясняет ихтиолог. Однако заморы случаются и в других водоемах, говорит специалист.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Бычки больше всего страдают от недостатка кислорода в воде, объясняет ихтиолог

Бычки живут у дна, поэтому страдают от гипоксии, что может при длительном состоянии вызвать гибель, объясняет специалист.

Когда гипоксия усиливается, бычки пытаются покинуть места обитания, но делают это медленнее других морских жителей и погибают.

В последние годы заморы рыбы в Азовском море были не очень частым явлением, говорит специалист. Обычно они случаются в первой половине лета.

"Хорошо то, что это явление всегда недолговременно и охватывает небольшую акваторию, поэтому обычно погибает небольшое количество рыбы", - объясняет ихтиолог.

По его словам, даже несколько сотен килограммов погибшей рыбы - мизерная потеря по сравнению с общим количеством бычка в Азовском море, запасы которого насчитывают более ста тысяч тонн. Поэтому замор особо не влияет на популяцию рыбы.

Иногда ихтиологи замечают места, где образуются зоны гипоксии. Тогда можно выловить эту рыбу, пока она еще жива.

Впрочем, наблюдать за всей территорией моря невозможно, говорит Константин Демьяненко.

"Это естественное явление, характерное для Азовского моря", - уверяет заместитель директора Института рыбного хозяйства и экологии моря.

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