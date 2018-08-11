Почему в Китае запретили новый фильм про Винни Пуха?

Из-за того, что в фильме есть Винни-Пух, диснеевский фильм "Кристофер Робин" не покажут в Китае.
Изображения Винни-Пуха запрещены цензурой, потому что китайские блогеры используют его в мемах про лидера страны Си Цзиньпина.
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