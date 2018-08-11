Скандал с фильмом "Стус": почему вырезали сцену с Медведчуком?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Василия Стуса в ленте сыграет актер Дмитрий Ярошенко (слева). А вот будет ли в фильме упоминаться его адвокат Виктор Медведчук - неизвестно

На 2019 год запланирован выход первой художественной биографической ленты о поэте Василии Стусе, снятой при поддержке Госкино режиссером Романом Бровко и продюсером Артемом Денисовым.

До премьеры фильма "Стус" еще далеко, а украинское медиасообщество уже всколыхнул скандал: из ленты якобы вырезали одну из финальных сцен - эпизод в суде, в котором фигурирует тогдашний адвокат Стуса, а сегодня - украинский политик Виктор Медведчук.

Приближенные к съемкам люди озвучивают разные версии исчезновения сцены, одна из них - ее вырезали якобы после телефонного звонка из администрации Медведчука.

Премьер-министр Владимир Гройсман в субботу поручил минкульту и Госкино "разобраться и сделать все возможное, чтобы в ленте история [...] Василия Стуса была рассказана честно, правдиво, полностью и без искажений".

BBC News Украина собрала позиции всех участников скандала и попыталась разобраться, почему из киноленты исключили сцену суда.

Медведчук и Стус

В биографии Виктора Медведчука - украинского политика, председателя объединения "Украинский выбор", которого еще со времен президентства Леонида Кучмы называют "серым кардиналом" украинской политики и "кумом Владимира Путина" - есть менее известная широкой публике страница биографии.

Выпускник юридического факультета Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко, Виктор Медведчук в конце 1970-х - начале 1980-х годов был назначен государством адвокатом на процессах против украинских поэтов Василия Стуса и Юрия Литвина.

Причем Василий Стус, по некоторым свидетельствам, от адвоката Медведчука отказался, а Юрий Литвин в своем последнем слове в качестве подсудимого говорил: "Пассивность моего адвоката Медведчука в защите обусловлена не его профессиональным профанством, а теми указаниями, которые он получил сверху, и подчинённостью: он не смеет раскрывать механизм осуществлённой против меня провокации".

Диссидент Евгений Сверстюк также вспоминал: "Когда Стус встретился с назначенным ему адвокатом, то сразу почувствовал, что Медведчук является человеком комсомольско-агрессивного типа, он его не защищает, не хочет его понимать и, собственно, не интересуется его делом".

Василию Стусу было предъявлено обвинение в антисоветской агитации и пропаганде по ч. 2 статьи 62 Уголовного Кодекса УССР. В архивах сохранилась стенограмма заседания суда, в котором адвокат Виктор Медведчук говорит, что считает "квалификацию его (Василия Стуса. - Ред.) действий верной".

Василия Стуса приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки.

Виктор Медведчук позже заявлял, что не собирается "оправдываться по этому вопросу", и настаивал, что специальная комиссия по адвокатской этике проверила его работу в качестве адвоката Василия Стуса.

"Если кто-то думает, что я мог бы спасти Василия Стуса, то он либо лжец, либо никогда не жил в Советском Союзе и не знает, что это такое. Решение по таким делам принималось не в суде, а в партийных инстанциях и КГБ. Суд лишь официально утверждал объявленный приговор", - сказал политик.

Почему убрали сцену суда?

Версий, почему в ленте о Василии Стусе, которую снимает Госкино, не будет сцены суда, по меньшей мере три.

Согласно одной из них, сцену убрали по просьбе Виктора Медведчука.

Согласно второй - по просьбе семьи Василия Стуса.

Третья версия - сцену вырезали, чтобы сохранить хронометраж фильма. Причем все три версии озвучивают разные участники съемочного процесса.

Съемки ленты "Стус" завершились еще в июле. А о том, что сцены с Виктором Медведчуком в ней не будет, было известно еще в мае - по крайней мере об этом 1 мая в эфире телеканала "Эспрессо" говорила арт-обозреватель Лена Чиченина.

Однако скандал с "исчезновением" сцены суда разгорелся только сейчас - после того как об этом в Facebook рассказал актер и ведущий канала "UA:Первый" Геннадий Попенко, исполнивший в фильме одну из ролей.

По его словам, сцену суда "убрали из съемочного графика, никого не предупредив".

"Даже такого персонажа, как Медведчук, в фильме уже нет. Однако кастинг на него был, актер был найден, и он готовился к съемкам", - написал он.

Актер предположил, ссылаясь на членов съемочной команды, что сцену убрали, потому что "продюсерам позвонили из администрации Медведчука".

Однако продюсер фильма Артем Денисов в комментарии "УП.Життя" опроверг информацию о том, что сцену суда вырезали после "звонка от Медведчука".

По словам продюсера, сцену действительно пришлось вырезать, но по другим причинам - из-за хронометража.

"Да, удалили действительно, но не только эту сцену, но и некоторые другие. Прежде всего, потому что сценарий изначально предусматривал почти 180 минут", - заявил он.

В то же время источник, близкий к съемочному процессу, в комментарии BBC News Украина утверждает, что "сцену решили вычеркнуть, чтобы избежать конфликта", однако данных о том, что это произошло именно по требованию Виктора Медведчука, у него нет.

Режиссер ленты Роман Бровко в комментарии ТСН заявил, что сцену с судом убрали по просьбе сына Василия Стуса - Дмитрия, с которым консультировалась съемочная команда: "Для семьи Стуса есть две болезненные темы - суда и отношений с диссиденткой Аллой Горской. Обеих тем Дмитрий Стус попросил нас не касаться".

Сам Дмитрий Стус тому же ТСН заявил, что ни о чем съемочную группу не просил.

Флешмоб и реакция соцсетей

Скандал с вырезанной сценой взбудоражил соцсети.

Многие не верят, что сцену в суде вырезали из-за хронометража.

"Мне сказали, что сократили, так как слишком длинный был сценарий! А что на этапе написания это было непонятно? На этапе сдачи в Госкино? На питчинге?" - возмущается кинокритик Ярослав Пидгора-Гвяздовский.

Возмущенные сообщениями об удалении сцены с адвокатом Медведчуком пользователи Facebook инициировали флешмоб #МедведчукМиНеЗабули. Некоторые из них требуют, чтобы в ленту вернули вырезанную сцену, в Facebook даже появился тэг #фільмПроСтусаБезЦензури.

На защиту авторов фильма стал директор Центра Довженко Иван Козленко.

"О том, что это художественное кино, в котором конкретная биография только взята за основу, говорить как-то некошерно. Что режиссер имеет право решать, исходя из драматургических задач сценария, какие сцены из биографии экранизировать, а какие нет, и далеко не всегда выбор сцен свидетельствует о (само)цензуре - тоже", - написал он, поддав критике "низовой запрос" на "патриотическое кино" и призывы к "общественному осуждению Медведчука методами кино".

Это уже не первый за минувшую неделю медиа-скандал, в котором фигурирует Виктор Медведчук. Несколько дней назад медиапространство возмутила перспектива участия в шоу "Танцы со звездами" Оксаны Марченко, телеведущей и жены Медведчука.

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