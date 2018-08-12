Как сотрудник аэропорта Сиэтла угнал самолет и разбился

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В аэропорту Сиэтла работник наземных служб угнал пустой авиалайнер Bombardier, взлетев без разрешения диспетчеров. Самолет продержался в воздухе больше часа, а потом упал на одном из близлежащих островов. Угонщик, выполняя странные трюки, рассказывал диспетчеру, что освоил управление лайнером благодаря видеоиграм.

29-летний мужчина проработал на авиакомпанию Horizon Air более трех лет, буксируя самолеты, а также занимаясь погрузкой багажа, сообщили местные власти.

Сотрудник аэропорта, которого, по данным американских СМИ, звали Ричард Рассел, взлетел в пятницу вечером. На перехват самолета в воздух были подняты по тревоге два истребителя F-15, которые сопровождали его вплоть до момента крушения. По имеющимся данным, выжить угонщику не удалось.

Местная полиция уже заявила, что инцидент, вероятнее всего, не связан с террористической деятельностью, а угонщика были суицидальные наклонности.

Самолет, которые выполнял странные маневры, успели снять на видео десятки очевидцев.

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Весь полет длился около полутора часов.

Шериф округа Пирс штата Вашингтон Пол Пастор заявил, что считает случившееся авантюрой, которая плохо кончилась: "Террористы обычно не летают кругами над водой".

Как удалось угнать самолет?

Об угоне самолета стало известно вечером в пятницу - он несанкционированно поднялся в воздух из международного аэропорта Сиэтл/Таком примерно в 20:00 по местному времени.

Угонщик выбрал для своей целей Bombardier Q400 - это рассчитанный на 76 пассажиров двухмоторный турбовинтовой самолет, принадлежавший компании Alaska Airlines.

После того, как лайнер вылетел без санкции диспетчера, аэропорт был закрыт - его нормальную работу возобновили только через полтора часа.

Пассажиры выкладывали в соцсети видео из находившихся в аэропорту самолетов - командир одного из них, например, по громкой связи предупредил находящихся в салоне, что "самое безопасное сейчас - оставаться внутри".

После угона с авиабазы в Портленде были подняты два истребителя F-15 - многим очевидцам удалось заснять, как захваченный Bombardier сопровождает истребитель. При этом, по словам полиции, к итоговому крушению военные самолеты отношения не имеют.

В командовании военно-воздушными силами объяснили, что вплоть до самого крушения F-15 пытались направить самолет в сторону Тихого океана.

Руководители авиакомпании и аэропорта провели брифинг, где рассказали, что угонщик имел разрешение на доступ в самолет, то есть никаких "нарушений безопасности" не было.

Перед его поступлением на работу личность угонщика проверяли. "Вчера у него была смена, поэтому мы предполагаем, он был в униформе", - рассказал глава авиакомпании Alaska Airlines Брэд Тилден.

По словам Тилдена, у самолетов нет ни замков на дверях, ни ключа зажигания - безопасность обеспечивается другими мерами.

"Насколько мы знаем, у него не было лицензии пилота", - заявил глава Horizon Air Гэри Бек добавив, что ему непонятно, как угонщик смог управлять такой сложной машиной.

Полиция предполагает, что угонщик действовал в одиночку.

Авиационный эксперт Дэвид Глив из университета Лафборо объяснил ВВС, что самолет подобного размера нельзя угнать, просто "повернув ключ зажигания".

Однако, по его словам, если угонщику удалось запустить бортовые системы лайнера, взлететь и управлять им уже не так сложно. "В небе предостаточно места, чтобы разыграться. А вот возвращение на землю - это уже тот момент, когда и требуются полноценные навыки", - говорит специалист.

При этом Глив полагает, что для того, чтобы заметить неладное, диспетчерским службам понадобилось меньше минуты.

Кто такой Ричард Рассел

Власти официально не называли имени угонщика, однако его родственники уже рассказали, что речь идет о сотруднике наземной службы авиакомпании Horizon Air Ричарде Расселе по прозвищу Бибо.

Его родные "шокированы и расстроены". "В этом может быть трудно поверить, но Бибо был добросердечным, отзывчивым человеком. Он был преданным мужем, любящим сыном и хорошим другом", - говорится в заявлении семьи.

"Он был тихим парнем. Казалось, что другие сотрудники симпатизировали ему", - рассказал бывший коллега Рассела газете Seattle Times. В Horizon Air Рассел отвечал за буксировку самолетов, а также занимался багажом.

Расселу было 29 лет. После взлета он выходил на связь с диспетчером аэропорта - тот обращался к угонщику Рич или Ричард.

На попашей в распоряжение СМИ аудиозаписи голос мужчины звучит возбужденным. Он признается диспетчеру, что он попросту сломался и у него немного "съехала крыша".

"Есть столько людей, которые беспокоятся обо мне. Они будут расстроены, когда узнают, что я сделал", - обращается "Рич" к собеседнику.

Мотивы Рассела неизвестны - в полиции заявили о том, что у него могли быть суицидальные наклонности, а свидетельств того, что он хотел навредить другим пассажирам, нет.

Как проходил полет?

Как следует из переговоров "Рича" с диспетчером, топлива в самолете было достаточно, чтобы долететь до горного хребта Олимпик на севере штата Вашингтон. При этом в какой-то момент угонщик заявил, что хотел бы посмотреть на косатку по кличке Талекуа - СМИ писали, что она больше двух недель пыталась помочь мертвому детенышу у побережья Канады - Рассел запрашивал ее координаты.

Диспетчер в течение всего разговора пытался уговорить Рассела совершить посадку - тот утверждал, что способен на это благодаря опыту виртуальных полетов в видеосимуляторах. В частности, ему предлагали сесть на военной базе Льюис-МакКорд.

"Ох, приятель, я думаю эти парни зададут мне трепку, если я попытаюсь там сесть. И я могу там что-то повредить - мне бы этого не хотелось. К тому же, у них наверняка стоят системы ПВО", - ответил Рассел. Его собеседник безуспешно попытался убедить его, что такого оружия на базе нет.

Несмотря на уговоры диспетчера, угонщик говорил, что не готов приземляться: "Но мне, наверное, надо перестать смотреть на уровень топлива, потому что оно быстро заканчивается".

За несколько минут до катастрофы он также рассказал о проблемах с двигателями. Диспетчер просил держаться его рядом с водой.

Один из очевидцев, Джон Уолдро, рассказал телекомпании CNN, что самолет совершил полный разворот прежде чем двинуться по прямой: "Он летел с заметным креном, в какой-то момент он чуть не свалил самолет".

"Потом ему кое-как удалось снова выровняться, - рассказал Уолдро. - После этого он удалился в сторону острова". По его словам, в какой-то момент самолет находился на высоте не более 30 м над водой.

На многочисленных видеозаписях действительно заметно, как пилот Bombardier старается выполнять фигуры высшего пилотажа. В полиции штата также заявили, что Рассел пытался делать трюки, но отметили, что для этого ему не хватало летного мастерства.

В разговоре с диспетчером Рассел предположил, что за угон ему дадут пожизненный срок. Но тут же поинтересовался, дадут ли ему должность пилота в случае удачного приземления.

Через час полета самолет упал на малозаселенный остров Кетрон в заливе Пьюджет и разбился. Предположительно, Рассел погиб во время крушения. Пока неясно, специально ли он направил самолет в землю или просто не справился с управлением.

Расследование случившегося взяло на себя ФБР. Alaska Air Group заявила, что тесно сотрудничает с властями, чтобы разобраться в случившемся.

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