Мегалодоны: какими на самом деле были доисторические акулы

Копірайт зображення Getty Images Image caption Современная большая белая акула - в несколько раз меньше древнего мегалодона

Очередная голливудская лента об акулах - "Мэг" - пугает зрителей теорией о том, что огромные доисторические родственники современных белых акул - мегалодоны - смогли дожить до наших дней.

Но как много мы знаем об этих гигантских хищниках древних морей?

Это решила выяснить корреспондент BBC по вопросам науки Мэри Халтон.

Вымерли?

"Они вымерли. Невозможно, чтобы они до сих пор где-то существовали", - говорит о мегалодонах исследовательница акул, доктор Каталина Пимьенто из Университета Суонси.

Исследователи считают, что мегалодоны вымерли примерно 2,6 млн лет назад - приблизительно тогда, когда начал формироваться вид современных белых акул.

В фильме мегалодон выжил в течение веков в неизвестных человечеству глубинных районах океана неподалеку от Китая.

Копірайт зображення Courtesy of Warner Bros. Image caption Кадр из фильма

Впрочем, как утверждает Каталина Пимьенто, реальные мегалодоны, скорее всего, жили в прибрежных зонах на глубинах до 200 метров.

Если бы что-то настолько большое плавало возле наших берегов, то мы бы обязательно это заметили, говорит ученый.

Как выглядели?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Реконструкция мегалодона

Большую часть из того, что нам известно об этих рыбах, удалось установить по зубам - это едва ли не единственное, что от них осталось.

Длина их тела, по мнению палеонтологов, была от 13 до 18 метров - как лондонские двухэтажные автобусы.

Image caption Сравнение размеров мегалодона с большой белой акулой и человеком (шкала в метрах)

И хотя это существенно больше размеров нынешних белых акул, но все же это не те гигантские 25-метровые существа, которых изобразили создатели фильма.

Что ели?

Огромные размеры мегалодона очень поразили исследователей, ведь такие большие создания должны были все время находиться в поисках пищи.

"На суше, например, все самые большие животные - травоядные ... Если ты такой большой (хищник. - Ред.), то должен потреблять много добычи и много охотиться, чтобы добыть столько еды", - объясняет Каталина Пимьенто.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Современные китовые акулы могут достигать размеров мегалодона - 18 метров - но питаются только планктоном

"И именно поэтому мегалодоны так удивительны - потому что они были хищниками и имели огромный размер!" - добавляет исследовательница.

Выяснить поведение этих доисторических рыб непросто, но Каталина Пимьенто надеется для этого создать трехмерную модель мегалодона, которая помогла бы в изучении их поведения.

"Не думаю, что они были слишком подвижными хищниками. Вероятно, они были больше падальщиками. Акулы приспосабливаются к условиям и едят все, что могут. Если они могут охотиться - они охотятся. А если нашли труп - будут есть труп", - делится предположениями доктор Пимьенто.

Поэтому, даже если бы мы жили в одно время, то небольшая "закуска" в виде человека вряд ли бы в глазах мегалодона стоила того, чтобы тратить на нее много сил.

Почему вымерли?

Копірайт зображення Science Photo Library Image caption Три самых больших зуба на этом фотопринадлежали мегалодону, остальные - овременным акулам

Нет свидетельств того, что именно размеры мегалодона стали причиной их вымирания, однако еда почти наверняка была одним из факторов исчезновения этих рыб.

2,6 млн лет назад уровень мирового окена быстро менялся, что влияло на прибрежные экосистемы, где жили гигантские акулы.

В течение нескольких миллионов лет исчезло около 36% акул, черепах, морских птиц и морских млекопитающих.

Копірайт зображення Courtesy of Warner Bros. Image caption В фильме "Мэг" эти хищники изображены вполне живыми

Мегалодоны были последним видом гигантских акул, за которыми последовали уже меньшие и более подвижные охотники, такие как большие белые акулы.

Как влияет кинематографическая "популярность"?

Копірайт зображення Getty Images Image caption В фильмах акулы - это преимущественно кровавые убийцы (кадр из фильма "Челюсти")

Создателей фильма "Мэг" можно похвалить за то, что они приложили действительно много усилий, чтобы воспроизвести мегалодона на экранах - хотя и не без художественного вымысла.

Однако не следует забывать, что все предыдущие фильмы об акулах влияли на реальную жизнь.

"Не следует относиться к этому легкомысленно. "Челюсти" (оскароносная лента Стивена Спилберга 1975 года о большой белой акуле, которая терроризировала прибрежный городок. - Ред.) имели огромное влияние на защиту акул и на их плохую репутацию. Люди просто не осознают, насколько они уязвимы", - предупреждает Каталина Пимьенто.

Предполагают, что именно после блокбастера Спилберга рыбаки на побережье Соединенных Штатов начали охотиться на акул как на трофеи.

В наши дни акулам грозит экспансия человека на их извечные охотничьи угодья - рыбаки просто забирают ту рыбу, которая является добычей акул.

Поэтому, если бы мегалодоны смогли дожить до наших дней, то люди представляли бы для них значительно большую угрозу, чем они для людей.

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